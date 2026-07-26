Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi

·66·Texno
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi

Yaponiya avtogiganti va Xitoyning GAC kompaniyasi oʻrtasidagi qoʻshma korxona — GAC Toyota elektromobillar sanoatida inqilobiy qadam tashladi. Kompaniya oʻzining yangi modellaridagi akkumulyatorlar uchun misli koʻrilmagan, muddatsiz kafolat dasturini eʼlon qildi. Bu tashabbus elektromobil egalarining eng katta xavotiri boʻlgan batareya xizmat muddati va xavfsizlik masalalariga yakuniy yechim boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi dastur doirasida Platinum 7 (Toyota bZ7 nomi bilan ham mashhur) va Platinum 3X (Toyota bZ3X) modellarining egalari batareya bilan bogʻliq muammolardan toʻliq himoyalanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchi tortuvchi batareyaning yonib ketishi bilan bogʻliq barcha oqibatlarni oʻz zimmasiga olishni va hatto standart kafolat muddati tugaganidan keyin ham akkumulyator elementlarini bepul almashtirib berishni vaʼda qilmoqda.

Xavfsizlik va bepul texnik xizmat

GAC Toyota vakillarining taʼkidlashicha, ushbu yangi siyosat avtomobilsozlik sohasidagi ilk shunday tashabbusdir. Agarda yongʻinga tashqi omillar (masalan, boshqa obyektdagi yongʻinning oʻtishi) sabab boʻlmagan boʻlsa, kompaniya hodisa holatlaridan qatʼi nazar barcha xarajatlarni qoplaydi. Bu kafolat nafaqat zavod nuqsonlarini, balki yoʻl-transport hodisasi natijasida batareyaning shikastlanishi yoki kuzovning pastki qismiga yetgan zarar oqibatidagi yongʻinlarni ham oʻz ichiga oladi.

Eng diqqatga sazovor jihati shundaki, kompaniya avtomobil 8 yildan ortiq ekspluatatsiya qilinganidan keyin ham ishdan chiqqan akkumulyator elementlarini bepul almashtirish majburiyatini oldi. Odatda, koʻplab ishlab chiqaruvchilar 8 yil yoki 160 ming kilometr masofadan soʻng kafolat majburiyatlarini toʻxtatadi, Toyota esa bu chegarani olib tashlamoqda.

Dasturning qamrovi va noaniqliklar

Mazkur dastur muddatsiz deb eʼlon qilingan boʻlib, u nafaqat kelajakdagi xaridorlarga, balki yuqorida tilga olingan modellarni allaqachon sotib olgan mijozlarga ham tegishli boʻladi. Bu qadam Toyota brendining elektromobillar bozoridagi ishonchini oshirishga va Tesla kabi raqobatchilar bilan kurashda ustunlikka ega boʻlishiga xizmat qiladi.

Biroq, hozircha GAC Toyota yangi dasturning barcha tafsilotlarini ochiqlagani yoʻq. Xususan, holatni kafolatli deb tan olish uchun qanday mezonlardan foydalanilishi, ekspertizani kim oʻtkazishi va yongʻin sababini aniqlash tartibi qanday boʻlishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Toyota brendining elektromobillariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday kafolat shartlari isteʼmolchilarning tanloviga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Garchi ushbu dastur hozircha Xitoydagi qoʻshma korxona mahsulotlariga tegishli boʻlsa-da, u global miqyosda elektromobillarga xizmat koʻrsatish standartlarini oʻzgartirib yuborishi ehtimoldan xoli emas.

ToyotaElektromobilTexnologiyaKafolatAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob