Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Yaponiya avtogiganti va Xitoyning GAC kompaniyasi oʻrtasidagi qoʻshma korxona — GAC Toyota elektromobillar sanoatida inqilobiy qadam tashladi. Kompaniya oʻzining yangi modellaridagi akkumulyatorlar uchun misli koʻrilmagan, muddatsiz kafolat dasturini eʼlon qildi. Bu tashabbus elektromobil egalarining eng katta xavotiri boʻlgan batareya xizmat muddati va xavfsizlik masalalariga yakuniy yechim boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi dastur doirasida Platinum 7 (Toyota bZ7 nomi bilan ham mashhur) va Platinum 3X (Toyota bZ3X) modellarining egalari batareya bilan bogʻliq muammolardan toʻliq himoyalanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchi tortuvchi batareyaning yonib ketishi bilan bogʻliq barcha oqibatlarni oʻz zimmasiga olishni va hatto standart kafolat muddati tugaganidan keyin ham akkumulyator elementlarini bepul almashtirib berishni vaʼda qilmoqda.
Xavfsizlik va bepul texnik xizmatGAC Toyota vakillarining taʼkidlashicha, ushbu yangi siyosat avtomobilsozlik sohasidagi ilk shunday tashabbusdir. Agarda yongʻinga tashqi omillar (masalan, boshqa obyektdagi yongʻinning oʻtishi) sabab boʻlmagan boʻlsa, kompaniya hodisa holatlaridan qatʼi nazar barcha xarajatlarni qoplaydi. Bu kafolat nafaqat zavod nuqsonlarini, balki yoʻl-transport hodisasi natijasida batareyaning shikastlanishi yoki kuzovning pastki qismiga yetgan zarar oqibatidagi yongʻinlarni ham oʻz ichiga oladi.
Eng diqqatga sazovor jihati shundaki, kompaniya avtomobil 8 yildan ortiq ekspluatatsiya qilinganidan keyin ham ishdan chiqqan akkumulyator elementlarini bepul almashtirish majburiyatini oldi. Odatda, koʻplab ishlab chiqaruvchilar 8 yil yoki 160 ming kilometr masofadan soʻng kafolat majburiyatlarini toʻxtatadi, Toyota esa bu chegarani olib tashlamoqda.
Dasturning qamrovi va noaniqliklarMazkur dastur muddatsiz deb eʼlon qilingan boʻlib, u nafaqat kelajakdagi xaridorlarga, balki yuqorida tilga olingan modellarni allaqachon sotib olgan mijozlarga ham tegishli boʻladi. Bu qadam Toyota brendining elektromobillar bozoridagi ishonchini oshirishga va Tesla kabi raqobatchilar bilan kurashda ustunlikka ega boʻlishiga xizmat qiladi.
Biroq, hozircha GAC Toyota yangi dasturning barcha tafsilotlarini ochiqlagani yoʻq. Xususan, holatni kafolatli deb tan olish uchun qanday mezonlardan foydalanilishi, ekspertizani kim oʻtkazishi va yongʻin sababini aniqlash tartibi qanday boʻlishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Toyota brendining elektromobillariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday kafolat shartlari isteʼmolchilarning tanloviga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Garchi ushbu dastur hozircha Xitoydagi qoʻshma korxona mahsulotlariga tegishli boʻlsa-da, u global miqyosda elektromobillarga xizmat koʻrsatish standartlarini oʻzgartirib yuborishi ehtimoldan xoli emas.
…