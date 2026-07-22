AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHning Costco savdo tarmogʻi mijozlaridan biri kutilmagan omadga duch keldi: u oddiy oziq-ovqat xaridi vaqtida eng soʻnggi rusumdagi kuchli oʻyin kompyuterini oʻz tannarxidan qariyb ikki baravar arzon narxda qoʻlga kiritdi. Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uygʻotib, texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit forumida klcp20 taxallusi bilan roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchining soʻzlariga koʻra, u iBuyPower brendiga tegishli boʻlgan displey (koʻrgazma) nusxasini tasodifan payqab qolgan. Doʻkon maʼmuriyati yangi modellarga joy boʻshatish maqsadida vitrinada turgan ushbu qurilmani katta chegirma bilan sotuvga qoʻygan edi.
Narx va texnik koʻrsatkichlarMazkur kompyuterning dastlabki bozor narxi 1900 dollarni tashkil etgan boʻlsa, omadli xaridor uni atigi 1140 dollarga sotib olishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com nashri xabar berishicha, bunday narx qurilmaning ichki qismlari qiymatidan ham ancha past hisoblanadi. Kompyuterning texnik xususiyatlari esa har qanday zamonaviy oʻyinni eng yuqori sozlamalarda oʻynash imkonini beradi.
Qurilma tarkibiga quyidagi komponentlar kiritilgan:
- Protsessor: AMD Ryzen 7 9800X3D;
- Videokarta: NVIDIA GeForce RTX 5070;
- Operativ xotira: 32 GB DDR5;
- Xotira qurilmasi: 2 TB SSD;
- Sovutish tizimi: Suyuqlik orqali sovutish tizimi (SJO).
Xaridning oʻziga xos jihatlariXaridorning taʼkidlashicha, u faqatgina quvvat blokini almashtirishni rejalashtirmoqda. Chunki u tayyor yigʻilgan (pre-built) kompyuterlardagi standart quvvat manbalarining sifatiga shubha bilan qaraydi. Shunga qaramay, umumiy jamlanmaning narxi barcha kutilmalardan oshib tushgan.
Oʻzbekiston bozorida ham bunday kuchli konfiguratsiyali kompyuterlar juda yuqori narxlarda baholanadi. Ayniqsa, NVIDIA GeForce RTX 5070 kabi yangi avlod videokartalari va Ryzen 7 9800X3D protsessorlari alohida sotib olinganda, ularning narxi xaridor toʻlagan umumiy summadan oshib ketishi mumkin. Bu kabi chegirmalar odatda yirik xalqaro riteylerlarda mavsumiy yangilanishlar vaqtida uchrab turadi.
Ushbu holat texnologiya olamida "omadli xarid" sifatida baholanmoqda, chunki koʻrgazma nusxalari koʻpincha deyarli yangi holatda boʻladi, lekin doʻkon siyosati tufayli ularni tezroq sotib yuborish talab etiladi.
…