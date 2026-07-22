AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi

·2.3K·Texno
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi

AQSHning Costco savdo tarmogʻi mijozlaridan biri kutilmagan omadga duch keldi: u oddiy oziq-ovqat xaridi vaqtida eng soʻnggi rusumdagi kuchli oʻyin kompyuterini oʻz tannarxidan qariyb ikki baravar arzon narxda qoʻlga kiritdi. Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uygʻotib, texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit forumida klcp20 taxallusi bilan roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchining soʻzlariga koʻra, u iBuyPower brendiga tegishli boʻlgan displey (koʻrgazma) nusxasini tasodifan payqab qolgan. Doʻkon maʼmuriyati yangi modellarga joy boʻshatish maqsadida vitrinada turgan ushbu qurilmani katta chegirma bilan sotuvga qoʻygan edi.

Narx va texnik koʻrsatkichlar

Mazkur kompyuterning dastlabki bozor narxi 1900 dollarni tashkil etgan boʻlsa, omadli xaridor uni atigi 1140 dollarga sotib olishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com nashri xabar berishicha, bunday narx qurilmaning ichki qismlari qiymatidan ham ancha past hisoblanadi. Kompyuterning texnik xususiyatlari esa har qanday zamonaviy oʻyinni eng yuqori sozlamalarda oʻynash imkonini beradi.

Qurilma tarkibiga quyidagi komponentlar kiritilgan:

  • Protsessor: AMD Ryzen 7 9800X3D;
  • Videokarta: NVIDIA GeForce RTX 5070;
  • Operativ xotira: 32 GB DDR5;
  • Xotira qurilmasi: 2 TB SSD;
  • Sovutish tizimi: Suyuqlik orqali sovutish tizimi (SJO).
Bundan tashqari, komplekt tarkibida oʻyin klaviaturasi, sichqoncha va litsenziyalangan Windows 11 operatsion tizimi ham mavjud boʻlgan. Bunday konfiguratsiya bugungi kunda geymerlar va video montaj ustalari uchun eng ideal variantlardan biri hisoblanadi.

Xaridning oʻziga xos jihatlari

Xaridorning taʼkidlashicha, u faqatgina quvvat blokini almashtirishni rejalashtirmoqda. Chunki u tayyor yigʻilgan (pre-built) kompyuterlardagi standart quvvat manbalarining sifatiga shubha bilan qaraydi. Shunga qaramay, umumiy jamlanmaning narxi barcha kutilmalardan oshib tushgan.

Oʻzbekiston bozorida ham bunday kuchli konfiguratsiyali kompyuterlar juda yuqori narxlarda baholanadi. Ayniqsa, NVIDIA GeForce RTX 5070 kabi yangi avlod videokartalari va Ryzen 7 9800X3D protsessorlari alohida sotib olinganda, ularning narxi xaridor toʻlagan umumiy summadan oshib ketishi mumkin. Bu kabi chegirmalar odatda yirik xalqaro riteylerlarda mavsumiy yangilanishlar vaqtida uchrab turadi.

Ushbu holat texnologiya olamida "omadli xarid" sifatida baholanmoqda, chunki koʻrgazma nusxalari koʻpincha deyarli yangi holatda boʻladi, lekin doʻkon siyosati tufayli ularni tezroq sotib yuborish talab etiladi.

TexnologiyaKompyuterNVIDIARyzenChegirma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob