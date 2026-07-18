Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi

·0·Texno
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi

Xalqaro geofiziklar guruhi fan tarixida ilk bor okean qobigʻining yorilishi va bu boʻshliqning yangi magma bilan toʻlish jarayonini bevosita qayd etishga muvaffaq boʻldi. Janubi-Sharqiy Hind tizmasida oʻtkazilgan ushbu tadqiqot natijasida dengiz tubining 2 metrdan ortiq masofaga surilgani aniqlandi. Bu hodisa sayyoramizning geologik shakllanish jarayonlarini tushunishda inqilobiy qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kashfiyot 2024-yilning fevral oyida Avstraliya va Antarktida tektonik plitalarini ajratib turuvchi suv osti togʻ tizmasiga uyushtirilgan ekspeditsiya davomida amalga oshirildi. Aynan shunday hududlarda plitalar bir-biridan uzoqlashadi, mantiyadan koʻtarilgan magma esa qotib, yangi okean qobigʻini hosil qiladi. Garchi bu mexanizm nazariy jihatdan oʻn yillardan beri maʼlum boʻlsa-da, shu vaqtga qadar uni real vaqt rejimida kuzatishning imkoni boʻlmagan edi.

Texnologik yutuq va oʻlchov natijalari

Olimlar tizmaning 100 kilometrlik qismi boʻylab maxsus uskunalar tarmogʻini joylashtirdilar. Nature jurnalida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, tadqiqotda quyidagi vositalardan foydalanilgan:

  • Suv osti tovushlari va seysmik toʻlqinlarni qayd etuvchi 5 ta gidrofon;
  • Har 4 soatda oʻzaro signal almashuvchi 15 ta avtonom akustik mayoqlar;
  • Dengiz tubining chuqurligini oʻlchovchi yuqori aniqlikdagi datchiklar.
Gidrofonlar bir qator suv osti zilzilalarini qayd etgach, akustik oʻlchovlar ayrim qurilmalarning oʻrnidan siljiganini koʻrsatdi. Hisob-kitoblar shuni tasdiqladiki, okean tubining ayrim qismlari kamida 2 metrga kengaygan. Shuningdek, chuqurlikning sezilarli darajada oʻzgarishi yuz bergan yoriqning yaqqol daliliga aylandi.

Tadqiqot mualliflarining hisob-kitoblariga koʻra, bir necha kun ichida plitalar orasidagi yoriqqa taxminan 160 million metr kub lava koʻtarilib chiqqan. Mutaxassislarning fikricha, magma koʻp yillar davomida toʻplanib turgan yer osti rezervuaridan chiqqan. Rezervuar boʻshagach, okean tubining ayrim qismlari choʻka boshlagan, bu esa jarayonning koʻlamini yanada kengaytirgan.

Kutilganidan ancha kuchliroq jarayon

Fransiya Milliy ilmiy tadqiqotlar markazi (CNRS) dengiz geofizigi Jean-Yves Royerning taʼkidlashicha, natijalar kutilganidan ancha salmoqli boʻlib chiqdi. Dastlab olimlar vertikal siljish bir necha santimetr boʻlishini taxmin qilishgan edi, biroq amalda oʻzgarishlar 4,2 metrgacha yetdi. Bu esa okean tubidagi dinamikaning biz oʻylagandan koʻra faolroq ekanini anglatadi.

Ushbu hodisa davomida Avstraliya tektonik plitasining harakati natijasida soʻnggi 30–60 yil davomida toʻplanib qolgan kuchli kuchlanish energiyasi bir lahzada boʻshab chiqqan. Bunday jarayonlar doimiy ravishda yangi okean tubini shakllantirib tursa-da, okean oʻrtasidagi tizmalarning borish qiyin boʻlgan hududlarda joylashgani sababli ularni oʻrganish juda mushkul edi.

Mazkur ilmiy muvaffaqiyat geologlarga Yer yuzasining shakllanishi va tektonik faollikni bashorat qilishda yangi maʼlumotlar taqdim etadi. Endilikda olimlar okean qobigʻining yangilanishi qanday energiya va tezlikda sodir boʻlishini aniq raqamlar orqali isbotlay oladilar.

GeofizikaOkeanMagmaIlm-fanTektonika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiNVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiBugun, 04:30Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiAvstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiBugun, 04:23AQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiAQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiBugun, 03:58Vertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiVertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiBugun, 03:54NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiDatabricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi