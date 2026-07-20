NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi

·78·Texno
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi

NASA mutaxassislari Qora dengiz yuzasida suv rangining keskin oʻzgarishini qayd etishdi. Koinotdan olingan tasvirlarda dengizning ulkan qismlari yorqin firuza rangga kirgani aks etgan. Bu tabiat hodisasi suv ostidagi mikroskopik organizmlarning ommaviy koʻpayishi bilan bogʻliq boʻlib, u ekotizimdagi muhim oʻzgarishlardan darak beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu noyob manzarani Xalqaro koinot stansiyasi (MKS) bortidagi astronavt va NASA ning okean hamda atmosferani oʻrganishga moʻljallangan PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) sunʼiy yoʻldoshi muhrladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, suv rangining bunday oʻzgarishiga fitoplanktonlar sabab boʻlgan. Bahorning oxiriga kelib, ushbu organizmlar soni keskin ortadi va ularning yorugʻlikni qaytaruvchi ohakli qobiqlari suv yuzasini hatto koinotdan koʻrinadigan oqish-moviy rangga boʻyaydi.

Koinotdan kuzatuv va texnologik imkoniyatlar

27-may kuni 74-ekspeditsiya astronavti Nikon Z9 kamerasi yordamida Qora dengizni Marmar dengizi bilan bogʻlovchi Bosfor boʻgʻozi yaqinidagi firuza rangli girdoblarni suratga oldi. Oradan salkam bir oy oʻtib, 22-iyun kuni PACE sunʼiy yoʻldoshi oʻzidagi Ocean Color Instrument (OCI) asbobi orqali fitoplanktonlarning butun dengiz boʻylab tarqalishini kengroq formatda qayd etdi.

Qora dengizning rangi yil davomida undagi mikroskopik organizmlar tarkibiga qarab oʻzgarib turadi. Masalan, boshqa fasllarda bu yerda diatom suvoʻtlari ustunlik qilishi mumkin, bu esa suvga toʻqroq tus beradi. Sunʼiy yoʻldosh orqali kuzatuvlar olimlar uchun juda muhim, chunki ulkan suv havzalaridan bevosita namuna olish texnik jihatdan murakkab va qimmat jarayon hisoblanadi.

Global iqlim va fitoplanktonning roli

Fitoplanktonlar nafaqat vizual goʻzallik, balki sayyoramizning ekologik muvozanatida ham katta rol oʻynaydi. Ular global uglerod aylanishining ajralmas qismidir. Oʻsish jarayonida fitoplanktonlar atmosferadagi uglerodni yutadi. Ular nobud boʻlgach esa, bu uglerodni dengiz tubiga olib tushadi va u yerda uzoq vaqt davomida saqlanib qoladi.

Ushbu jarayon Yer atmosferasidagi issiqxona gazlari miqdorini kamaytirishga yordam beradi. NASA tomonidan taqdim etilgan yangi maʼlumotlar olimlarga dengiz ekotizimlarining iqlim oʻzgarishiga qanday moslashayotganini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Oʻzbekistonlik mutaxassislar va qiziquvchilar uchun ham ushbu tadqiqotlar suv havzalaridagi biologik jarayonlarni masofadan turib monitoring qilishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyatini koʻrsatib beradi.

NASAQora dengizKoinotEkologiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiKoinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiBugun, 21:52Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiVolkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 21:26AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiAQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiBugun, 21:22WordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiWordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiBugun, 20:56Adobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiAdobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiBugun, 20:52YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda