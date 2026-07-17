Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi

·0·Texno
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi

Koinotni tadqiq etish yoʻlida insoniyat tarixiy kashfiyotlardan biriga guvoh boʻldi. Florida universiteti matbuot xizmati xabariga koʻra, astronomlar ilk bor Yer tipidagi ekzoplanetada atmosfera borligini tasdiqlashdi. Ushbu kashfiyot hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan oʻzga dunyolarni izlashda yangi davrni ochib berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

LHS 1140b deb nomlangan ushbu sayyora Kit yulduz turkumidagi qizil mitti yulduz atrofida aylanadi. U Quyosh tizimidan nisbatan yaqin masofada — taxminan 48 yorugʻlik yili uzoqligida joylashgan. Olimlarning taʼkidlashicha, mazkur obyekt "super-Yerlar" toifasiga kirib, massasi boʻyicha bizning sayyoramizdan 5,6 baravar ogʻirroqdir.

Hayot uchun qulay sharoitlar

LHS 1140b oʻz yulduzi atrofini atigi 25 kunda toʻliq aylanib chiqadi. Eng muhimi, u yulduzning "yashash zonasi"da joylashgan. Bu shuni anglatadiki, sayyora oʻz quyoshiga juda yaqin ham, juda uzoq ham emas, natijada uning yuzasida suv suyuq holatda saqlanib qolishi uchun zarur harorat mavjud. Sayyora doim bir tomoni bilan yulduzga qaragan holda aylanadi, shu sababli unda kun va tun almashinishi kuzatilmaydi.

Mutaxassislarning fikricha, sayyoraning yashash uchun yaroqli deb topilishi uchun uchta asosiy omil zarur: u qattiq (toshloq) yuzaga ega boʻlishi, suyuq suv mavjud boʻladigan harorat va eng asosiysi — atmosfera bilan oʻralgan boʻlishi kerak. LHS 1140b hozircha ushbu uchala talabga ham javob beradigan Quyosh tizimidan tashqaridagi eng asosiy nomzod boʻlib turibdi.

Noyob atmosfera kashfiyoti

Florida universiteti dotsenti Jeyson Dittmanning soʻzlariga koʻra, bu turdagi sayyorada atmosfera topilishi fan olami uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Avvalroq oʻrganilgan barcha qizil mitti yulduzlar atrofidagi toshloq sayyoralarda yo atmosfera umuman boʻlmagan, yoki ular evolyutsiya jarayonida kuchli nurlanish tufayli oʻz havo qobigʻini yoʻqotgan edi.

Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, LHS 1140b atmosferasi asosan geliyga boy boʻlib, uning tarkibida oz miqdorda vodorod ham mavjud. Hozircha bu yerda hayot borligi haqida toʻgʻridan-toʻgʻri dalillar yoʻq, biroq nazariy jihatdan bunday sharoitda hayotning paydo boʻlishi va rivojlanishi uchun imkoniyatlar mavjud.

James Webb teleskopi yordamida yangi tadqiqotlar

Yaqin kelajakda astronomlar ushbu ekzoplanetani yanada chuqurroq oʻrganishni rejalashtirmoqda. Buning uchun insoniyat ixtiyoridagi eng kuchli orbital qurilma — James Webb teleskopidan foydalaniladi. Tadqiqotchilar ushbu teleskop yordamida sayyora atmosferasida suv bugʻlari bor-yoʻqligini aniqlashga umid qilishmoqda.

Ekspertlarning xulosasiga koʻra, LHS 1140b da atmosfera topilishi Yerga haqiqatda oʻxshash boʻlgan sayyoralarni oʻrganish yoʻlidagi ulkan qadamdir. Agar kelgusi kuzatishlar sayyorada suv va kislorod izlarini tasdiqlasa, bu koinotda yolgʻiz emasligimiz haqidagi savolga javob topishga yordam berishi mumkin.

KosmosAstronomiyaEkzoplanetaJames WebbIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Coca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiCoca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiBugun, 02:23Elon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiElon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiBugun, 02:21OpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiOpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiBugun, 01:24NASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiNASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiBugun, 00:21Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiGoogle Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiKecha, 23:56Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiThinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi