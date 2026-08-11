Yevropaning RFA ONE raketasi sinovdagi nosozlik sababli angarga qaytarildi

·29·Texno
Yevropaning RFA ONE raketasi sinovdagi nosozlik sababli angarga qaytarildi
Qisqacha

Germaniyaning Rocket Factory Augsburg kompaniyasi RFA ONE raketasini sinovlarda aniqlangan nosozlik sababli SaxaVord kosmodromidagi maydonchadan angarga qaytardi. Muammo tufayli avgust va sentyabr oylariga rejalashtirilgan besh haftalik start oynasi bekor qilindi, yangi sana esa hozircha e'lon qilinmadi. Muhandislar raketa tizimlari, xususan, baklarda aniqlangan holatni qo'shimcha tekshiradi, ilk sinov parvozi esa dastlab 2026-yilning oxiriga mo'ljallangan edi.

Germaniyaning Rocket Factory Augsburg (RFA) aerokosmik kompaniyasi oʻzining RFA ONE deb nomlangan birinchi raketasini sinov maydonchasidan orqaga — angarga qaytarishga majbur boʻldi. Ushbu qaror Yevropaning kosmik sanoatidagi istiqbolli loyihalardan biri boʻlgan mazkur tashabbusning ilk orbital parvoz jadvaliga jiddiy oʻzgartirishlar kiritilishiga sabab boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mutaxassislar sinov jarayonida raketa tizimlarida, xususan, uning baklarida aniqlangan holatni chuqur oʻrganib chiqishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hodisa Shotlandiyadagi Shetlend orollarida joylashgan SaxaVord kosmodromida oʻtkazilgan sinovlar chogʻida yuz berdi. Kompaniyaning 65 foiz aksiyasiga egalik qiluvchi Germaniyaning OHB aerokosmik korxonasi rahbarining soʻzlariga koʻra, muhandislar sinov natijalari nimani anglatishini toʻliq tushunib yetishlari uchun qoʻshimcha tekshiruvlar oʻtkazishi shart edi. Hozircha nosozlikning aniq tafsilotlari ommaga eʼlon qilinmagan.

Sinov oynasi bekor qilindi va muddatlar oʻzgardi

Mazkur texnik muammo tufayli kosmodrom maʼmuriyati avgust va sentyabr oylariga rejalashtirilgan besh haftalik maxsus start oynasini butunlay bekor qildi. Avvalroq SaxaVord tomonidan eʼlon qilingan ogohlantirishlarda ilk urinish joriy yilning 10-avgustidayoq amalga oshirilishi mumkinligi koʻrsatilgan edi. RFA ONE kompaniya tarixida orbital parvozni amalga oshiruvchi ilk raketa boʻlishi kutilmoqda va u taxminan 0,5 tonna foydali yukni orbitaga olib chiqishga moʻljallangan.

OHB rahbariyati tekshiruvlar toʻliq yakunlangach, raketa yana qaytadan sinov maydonchasiga chiqarilishini bildirdi. Biroq hozircha aniq yangi sana eʼlon qilingani yoʻq va muammoni bartaraf etish uchun qancha vaqt ketishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Dastlabki rejalarga koʻra, RFA ONEʼning ilk sinov parvozi 2026-yilning oxiriga moʻljallangan edi.

Yevropa kosmik agentligi koʻmagi va kelajak rejalari

Taʼkidlash joizki, RFA Yevropa kosmik agentligining (ESA) European Launcher Challenge dasturi doirasida moliyalashtirish huquqini qoʻlga kiritgan toʻrtta kompaniya qatoriga kiradi. Mazkur dastur doirasida kompaniya 187 million yevro miqdorida mablagʻ olgan boʻlib, uning dastlabki tranzaksiya qiymati 30 million yevroni tashkil etgan edi. Ushbu mablagʻning bir qismi kelgusida RFA ONE Block 2 versiyasini yaratishga yoʻnaltirilgan boʻlib, uning ilk parvozi 2028-yilga moʻljallangan.

Ushbu yangilangan versiya modernizatsiya qilingan dvigatellar evaziga foydali yuk koʻtarish quvvatini 1,5 tonnagacha oshirishi hamda birinchi bosqichni qayta tiklab, keyinchalik uni takroran foydalanish imkoniyatini taqdim etishi kerak. Shu bilan bir qatorda, OHB Yevropaning ogʻir sinfga mansub Ariane 6 raketasining uchish chastotasini oshirish tashabbusini ham ilgari surmoqda. Hozirda uning yillik parvozlar sonini joriy 9–10 ta martadan 12, 15 yoki hatto 20 tacha yetkazish imkoniyatlari muhokama qilinmoqda.

RFA ONESaxaVordRaketaKosmosESA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi