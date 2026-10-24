Ўзбекистонда электрон ҳужжатлар қоғоз ҳужжатларга тенглаштирилди

·32·Ўзбекистон
Ўзбекистонда электрон ҳужжатлар қоғоз ҳужжатларга тенглаштирилди

Ўзбекистонда «Ижтимоий карта» иловаси ва my.gov.uz порталида мавжуд айрим электрон ҳужжатлар қоғоз шаклидаги асл ҳужжатлар билан тенг ҳуқуқий кучга эга бўлди. Бу тартиб паспорт, ID-карта, туғилганлик ва никоҳ тўғрисидаги гувоҳномалар, шунингдек, талабалик гувоҳномасига тааллуқли.

Эндиликда ушбу электрон ҳужжатларни белгиланган хизматлар доирасида банкларда, нотариал идораларда ҳамда мамлакат ичидаги авиақатновларга рўйхатдан ўтиш жараёнида тақдим этиш мумкин.

Бироқ электрон ҳужжатлардан фойдаланиш тартиби барча ҳолатларга бирдек татбиқ этилмайди. У фақат белгиланган хизматлар доирасида амал қилади.

Электрон ҳужжатларMyGovИжтимоий картаID-карта
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ота-оналар фарзандларининг мактабдаги баҳоларини онлайн кузатиши мумкинОта-оналар фарзандларининг мактабдаги баҳоларини онлайн кузатиши мумкин20 октябр 09:52«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади10 сентябр 14:59Тиббиёт ходимларига уй-жой субсидияси учун ариза қабул қилиш бошландиТиббиёт ходимларига уй-жой субсидияси учун ариза қабул қилиш бошланди24 июл 00:32Автомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратиладиАвтомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратилади16 июл 20:24Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?9 июл 18:281 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?6 июл 19:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)