Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?

·0·Авто
Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?

Ўзбекистонда ҳайдовчилик гувоҳномаси, паспорт ва ID-карталарнинг рақамли (электрон) шаклларини тан олиш масаласида икки давлат органи ўртасида жиддий баҳс юзага келди. «Ўзкомназорат» инспекцияси электрон ҳужжатлар етарли эканини айтаётган бир пайтда, ИИВ Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ЙҲХХ) буни инкор этиб, эски ҳужжатларга таянмоқда. Zamin.uz миллионлаб ҳайдовчиларни қизиқтирган ушбу ҳуқуқий коллизия тафсилотларини ўрганди.

ЙҲХХ қаерда адашди? Эски қарор акс этган раддия

Вазият «Ўзкомназорат» инспекцияси томонидан тарқатилган видеодан бошланди. Унда ҳайдовчилар бундан буён ЙПХ ходимига ҳужжатларни телефон орқали, электрон шаклда кўрсатиши кифоя экани таъкидланганди. Кўп ўтмай, ЙҲХХ бунга расмий раддия бериб, ҳайдовчилар барибир ҳужжатларнинг аслини (пластик ёки қоғоз шаклини) олиб юриши шартлигини билдирди.

Бироқ, ЙҲХХ ўз раддиясида ҳукумат қарорининг эски таҳрири акс этган скриншотдан фойдалангани маълум бўлди. Вазирлар Маҳкамасининг жорий йил 21 майдаги қарори билан қоидаларга муҳим ўзгартириш киритилган бўлиб, у 22 майдан кучга кирган.

Янги қоидага кўра: Ҳужжатларнинг MyGov ва «Ижтимоий ҳимоя» иловаларидаги рақамли шакли кўрсатилганда, уларнинг қоғоз ёки пластик нусхалари «ички ишлар органлари томонидан» (шу жумладан ЙПХ ходимлари томонидан ҳам) талаб этилмаслиги алоҳида белгилаб қўйилган.

Ҳуқуқий коллизия: Қонунчиликдаги зиддият кимнинг фойдасига ишлайди?

Бу ерда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс (МЖтК) ва Ҳукумат қарори ўртасида зиддият (коллизия) мавжуд. Кодексда ҳали ҳам ҳайдовчи ҳужжатларни ўз ёнида олиб юриши шартлиги ва бунга амал қилмаслик БҲМнинг 1 баравари миқдорида жаримага сабаб бўлиши ёзилган.

Юридик куч жиҳатдан Кодекс ҳукумат қароридан устун туради. Аммо Кодексдан ҳам устунроқ турувчи Олий қонун — Конституция мавжуд:

  • Конституциянинг 20-моддаси: Қонунчиликдаги барча ноаниқликлар ва зиддиятлар давлат органлари эмас, инсон фойдасига талқин этилиши шарт.

  • Конституциянинг 15-моддаси: Бош қомус олий юридик кучга эга ва у тўғридан-тўғри амал қилади.

Демак, ҳуқуқий жиҳатдан фуқаро телефондаги ҳужжатни кўрсатганда унга жарима солиш ноқонуний ҳисобланади.

ИИВ тизимидаги рақамлаштириш муаммоси

Рақамли ҳужжатлар қоғоз шакли билан тенглаштирилганига нақ 1 йил бўлди (2025 йил 1 июлдан кучга кирган). Аммо ИИВ раҳбарияти ва ЙҲХХ ҳанузгача «ҳужжатнинг асли шарт» деган гапни такрорлашдан чарчамаяпти. Агар ИИВда хоҳиш ва ташаббус бўлганида, ўтган вақт ичида Маъмурий кодексга ҳам тегишли ўзгартиришлар киритилиб, бу элементар қулайлик ҳаётга тўлиқ татбиқ этилган бўларди.

Жорий йил бошида давлат раҳбари ўтказган йиғилишда ички ишлар вазирининг ахборот технологияларига масъул ўринбосари Зуфар Қурбонов айнан шу сабабли қаттиқ танқид қилинган эди. У икки йилдан бери тизимни рақамлаштиришда сезиларли натижа кўрсатмагани ва ЙПХни аҳолига сервис кўрсатувчи тузилмага айлантириш вазифасини пайсалга солаётгани айтилганди.

Илғор хориж тажрибаси қандай?

Дунёнинг кўплаб мамлакатларида бу муаммо аллақачон ўтмишга айланган:

Давлат

Рақамлаштириш даражаси ва тартиби

Украина

2021 йилдаёқ Diia иловаси орқали рақамли ҳужжатларга ўтилган. 2022 йилдан бошлаб эса пластик ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш умуман ихтиёрий (фақат электрон шаклда сақлаш мумкин).

Эстония

Ҳайдовчи полицияга фақат исм-фамилияси ва туғилган санасини айтса кифоя. Ходим планшет орқали базадан текшириб олади.

Финляндия

Эстония каби, ҳайдовчи ёнида на қоғоз ва на электрон ҳужжат олиб юриши мажбурий эмас. Текширув тўлиқ полиция планшетида бажарилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаMercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаБугун, 18:30Mercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилMercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилБугун, 17:30Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиАлпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиБугун, 16:24BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиBYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиБугун, 15:56МГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиМГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиБугун, 15:53Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиРуф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди