“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин

·36·Жамият
“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонликлар учун Туркияга ва бошқа қардош давлатларга хорижга чиқиш паспортисиз, фақат ички биометрик ИД-карта ёрдамида саёҳат қилиш имкониятини яратиш бўйича амалий муҳокамалар бошланди.
  • Президент Шавкат Мирзиёев Туркий давлатлар ташкилоти саммитида фуқароларнинг ўзаро сафарларини соддалаштирувчи кўп томонлама битим ишлаб чиқиш ташаббусини илгари сурди.

Ўзбекистонликлар учун хорижга чиқиш («загран») паспортисиз, фақатгина ички биометрик ID-карта ёрдамида Туркияга ва бошқа қардош давлатларга эркин саёҳат қилиш имконияти яратилиши мумкин.

Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) саммити доирасида аъзо мамлакатлар, хусусан, Ўзбекистон ва Туркия ўртасида чегараларни кесиб ўтиш ҳамда мезбон давлат ҳудудида бўлиш тартибини тубдан соддалаштириш бўйича амалий муҳокамалар янги босқичга чиқди.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг муҳим ташаббуси

Анқара шаҳрида бўлиб ўтган ТДТ саммитида Ўзбекистон Президенти қардош халқларнинг ўзаро борди-келдисини енгиллаштиришга қаратилган муҳим таклифни илгари сурди:

  • Кўп томонлама битим: Давлат раҳбари ТДТ доирасида фуқароларнинг ўзаро сафарларини соддалаштирувчи махсус кўп томонлама битим ишлаб чиқиш ташаббуси билан чиқди;

  • ID-карта билан ҳаракатланиш: Таклиф этилаётган шартномада чегара пунктларидан ўтишда ортиқча бюрократик тўсиқларни бекор қилиш, хорижга чиқиш паспорти ўрнига ички ID-карталардан фойдаланиш имкониятини қонуний мустаҳкамлаш кўзда тутилган.

«Turkic ID» ва «Туркий давлатлар Шенгени» концепцияси

Мазкур йўналишда Туркия томони ҳам бир қатор истиқболли ташаббусларни фаол муҳокама қилмоқда:

  • Беш давлат учун ягона тизим: Ташкилотга аъзо бешта асосий давлат — Туркия, Озарбайжон, Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон ўртасида ҳаракатланишни енгиллаштирувчи ягона «Turkic ID» механизми кўриб чиқилмоқда;

  • Европа тажрибаси муқобили: Халқаро экспертлар ва оммавий ахборот воситаларида мазкур лойиҳа норасмий равишда «Туркий давлатлар Шенгени» деб номланмоқда. Бу тизим тўлиқ ишга тушса, улкан туркий ҳудудда фуқароларнинг эркин транзити таъминланади.

Ҳозирги ҳолат ва амалдаги тажриба

Ушбу соддалаштирилган тартиб бўйича муайян халқаро прецедентлар аллақачон шаклланиб улгурган:

  • Амалдаги талаб: Ҳозирда ўзбекистонликлар учун Туркияга боришда хорижга чиқиш («загран») паспорти ҳали ҳам мажбурий ҳисобланади;

  • Муваффақиятли намуналар: Туркия аллақачон Озарбайжон фуқаролари учун ички ID-карта орқали кириш тизимини амалиётга татбиқ этган. Ўзбекистон эса бундай тартибни Қирғизистон билан муваффақиятли йўлга қўйган бўлиб, худди шундай енгилликни Тожикистон билан ҳам жорий қилиш бўйича ишлар олиб борилмоқда;

  • Келгуси истиқбол: Кўриб чиқилаётган кўп томонлама битим ТДТ раҳбарлари томонидан расман имзоланиб, ратификация қилингач, ўзбекистонликлар Туркия сари қўшимча паспорт расмийлаштирмасдан, чўнтакдаги ID-карта билан сафарга отланиши мумкин бўлади.

ТДТ доирасида режалаштирилаётган мазкур интеграция нафақат сайёҳлик ва ишбилармонлик алоқаларини бир неча баробарга оширади, балки туркий халқлар ўртасидаги маданий-иқтисодий яқинлашувнинг янги даврини бошлаб беради.

Туркий давлатлар ташкилотиШавкат МирзиёевTurkic IDID-карта
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Бугун 15:26Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Кеча 21:05“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади28 октябр 23:57Ўзбекистонда электрон ҳужжатлар қоғоз ҳужжатларга тенглаштирилдиЎзбекистонда электрон ҳужжатлар қоғоз ҳужжатларга тенглаштирилди24 октябр 08:09Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиТуркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилинди13 сентябр 10:07Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?14 июл 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди