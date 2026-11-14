ID-карта билан: Ўзбекистонликлар Қозоғистонга хорижга чиқиш паспортисиз бора оладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон ва Қозоғистон вакиллари давлат чегарасини хорижга чиқиш паспорти ўрнига ИД-карта орқали кесиб ўтиш имкониятини муҳокама қилди.
- 2026 йил 11 ноябр куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири ўринбосари Олимжон Абдуллаев ва Қозоғистон элчиси Ерали Тўғжонов ўртасидаги учрашувда, шунингдек, ҚазЕТА электрон рухсатнома тизимида ўзбекистонликларга имтиёзлар бериш масаласи кўриб чиқилди.
Ўзбекистон фуқаролари учун Қозоғистонга сафар қилиш янада осонлашиши мумкин. Икки давлат вакиллари давлат чегарасини хорижга чиқиш паспорти ўрнига ID-карта орқали кесиб ўтиш имкониятини муҳокама қилди. Шунингдек, Қозоғистонда жорий этилаётган QazETA электрон рухсатнома тизими доирасида ўзбекистонликларга айрим имтиёзлар бериш масаласи ҳам кўриб чиқилди.
Агар бу ташаббус амалга ошса, икки мамлакат ўртасида қатновчи фуқаролар учун муҳим енгиллик яратилиши мумкин. Бироқ ҳозирча ID-карта билан чегарадан ўтиш тартиби жорий этилгани ҳақида расмий қарор йўқ. Демак, сафарга отланаётганлар ҳозирги ҳужжатлаштириш талабларига амал қилиши керак.
ID-карта билан Қозоғистонга бориш мумкин бўладими?
2026 йил 11 ноябрь куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири ўринбосари Олимжон Абдуллаев Қозоғистоннинг мамлакатимиздаги элчиси Ерали Тўғжонов билан учрашди.
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги маълумотига кўра, музокараларда икки давлат фуқароларининг ўзаро сафарларини енгиллаштириш, чегарадан ўтишдаги мавжуд тўсиқларни бартараф этиш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш масалалари муҳокама қилинган.
Учрашувдаги энг эътиборли йўналишлардан бири — давлат чегарасини ID-карталар асосида кесиб ўтиш имконияти бўлди. Томонлар бу борада фикр алмашган.
Бу ташаббус амалга оширилса, фуқаролар ҳар бир сафар учун хорижга чиқиш паспортини расмийлаштириш ёки уни олиб юриш заруратисиз, ID-карта орқали қўшни давлатга бориш имкониятига эга бўлиши мумкин.
Бироқ ҳозирча бу фақат муҳокама қилинган таклиф. Қачондан бошлаб амал қилиши, қайси тоифадаги фуқароларга татбиқ этилиши ва чегарадан ўтишнинг аниқ тартиби бўйича якуний қарор эълон қилинмаган.
QazETA тизимида ўзбекистонликларга қандай имтиёзлар берилиши мумкин?
Музокараларда яна бир муҳим масала — Қозоғистон томонидан жорий этилаётган QazETA электрон кириш рухсатномаси тизими бўлди.
Томонлар ушбу тизим доирасида Ўзбекистон фуқаролари учун муайян имтиёзлар бериш имкониятини кўриб чиқди.
QazETA — хорижий фуқароларнинг Қозоғистонга кириши билан боғлиқ электрон рухсатнома тизими. Шу сабабли унинг шартлари ва ундаги эҳтимолий енгилликлар Ўзбекистондан Қозоғистонга сафар қиладиганлар учун алоҳида аҳамиятга эга.
Агар ўзбекистонликларга махсус имтиёзлар берилса, электрон рухсатнома олиш жараёнида улар учун қулайроқ шартлар белгиланиши мумкин. Аммо айнан қандай имтиёзлар назарда тутилаётгани ҳозирча очиқланмаган.
Шунинг учун QazETA бўйича янги енгилликлар аллақачон амал қила бошлаган, деб хулоса қилишга ҳали эрта.
Қозоғистонда ишламоқчи бўлган ўзбекистонликлар учун ҳам янгилик бор
Учрашувда фақат туристик ва шахсий сафарлар эмас, балки меҳнат миграцияси билан боғлиқ масалалар ҳам муҳокама қилинди.
Хусусан, Ўзбекистон фуқароларини Қозоғистонда ташкилий тартибда ишга жойлаштириш, бу борадаги шартномавий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш ва фуқароларнинг икки давлат ҳудудида бўлиши учун қулай шароитлар яратиш масалаларига эътибор қаратилди.
Бу йўналишдаги ҳамкорликнинг ривожланиши Қозоғистонда ишлашни режалаштираётган ўзбекистонликлар учун ҳам аҳамиятли бўлиши мумкин. Айниқса, ишга жойлашиш жараёнини тартибга солиш, қонуний меҳнат фаолияти учун шарт-шароитларни яхшилаш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.
Янги тартиб қачон кучга кириши мумкин?
Ҳозирча ID-карта орқали ўзаро сафар қилиш ёки QazETA тизимида ўзбекистонликларга махсус имтиёзлар бериш бўйича аниқ муддат эълон қилинмаган.
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги хабарида томонлар ушбу йўналишларда конструктив мулоқотни давом эттириш ва амалий ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор эканини тасдиқлагани қайд этилган.
Шу боис ҳозирча ID-карта билан Қозоғистонга бориш мумкинлиги ҳақидаги хабарни амалга кирган янги тартиб сифатида қабул қилмаслик керак. Якуний қарор ва унинг кучга кириш санаси расман эълон қилингач, фуқаролар учун аниқ шартлар маълум бўлади.
Энг муҳими, агар ташаббус амалга ошса, Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги сафарлар янада қулайлашиши мумкин. Бу нафақат қариндошларини кўриш ёки сайёҳлик мақсадида сафар қиладиганлар, балки икки давлат ўртасида иш, бизнес ва бошқа йўналишларда қатнайдиган фуқаролар учун ҳам аҳамиятли ўзгариш бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…