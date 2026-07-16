Автомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратилади

·15·Жамият
Автомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратилади

Ўзбекистонда мулкдорлар ўз автомобили ёки кўчмас мулкини гаровга қўйиш ва бошқа шахсга ўтказишга масофадан туриб тақиқ ўрната олади. Янги хизмат 2026 йил 1 октябрдан MyGov порталида ишга туширилади.

Мулкдор тақиқни ўзи қўяди ва бекор қилади

15 июль куни қабул қилинган президентнинг ПҚ–265-сон қарорига кўра, жисмоний ва юридик шахслар ўзларига мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган объектларга онлайн чеклов ўрнатиши мумкин бўлади.

Тақиқ қуйидаги мол-мулкларга татбиқ этилади:

  • кўчмас мулк объектлари;

  • автомобиллар;

  • мотоцикл ва бошқа автомототранспорт воситалари.

Хизмат орқали мулкни гаровга ёки ипотекага қўйиш, шунингдек, уни бегоналаштириш — яъни бошқа шахсга ўтказишга қаратилган битимларни амалга оширишга тақиқ қўйиш ва уни бекор қилиш мумкин бўлади.

Жисмоний шахслар Face-ID орқали тасдиқлайди

Фуқаролар тақиқ ўрнатишдан олдин Face-ID технологияси орқали шахсини тасдиқлаши керак бўлади.

Бу жараёнда мулкдорнинг айнан ўзи мурожаат қилаётганини биометрик идентификация орқали текшириш кўзда тутилган. Тақиқни бекор қилиш ҳам MyGov орқали амалга оширилиши мумкин.

Мулкдор

Тасдиқлаш тартиби

Жисмоний шахс

Face-ID орқали

Юридик шахс

Электрон рақамли имзо орқали

Компаниялар учун алоҳида талаб белгиланди

Юридик шахсларга тегишли кўчмас мулк ёки транспорт воситасига тақиқ муассислар, иштирокчилар ёки акциядорлар умумий йиғилишининг қарори асосида қўйилади.

Шундан сўнг мурожаат ташкилотнинг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланади. Бу корхона мулкига бир шахснинг мустақил равишда чеклов ўрнатишининг олдини олишга қаратилган.

Янги хизмат нима учун муҳим?

Амалдаги тартиб мулкдорга ўз мол-мулки устидан назоратни кучайтириш имконини беради. Масалан, автомобиль ёки уйни яқин вақт ичида сотиш ёхуд гаровга қўйиш режалаштирилмаган бўлса, унга олдиндан тақиқ ўрнатиш мумкин бўлади.

Бу имконият мулк билан боғлиқ рухсатсиз ёки шубҳали битимларнинг олдини олишда қўшимча ҳимоя воситаси бўлиши кутилмоқда. Шу билан бирга, зарурат туғилганда мулкдор чекловни порталнинг ўзида бекор қила олади.

Тартиб 1 октябрдан ишлайди

Янги электрон хизмат 2026 йил 1 октябрдан Ягона интерактив давлат хизматлари порталида жорий этилади. У президентнинг аҳолига кўрсатилаётган давлат хизматларини такомиллаштириш ва фуқаролар учун қўшимча қулайликлар яратишга қаратилган қарорида белгиланган.

Шу тариқа, уй ёки автомобилни тасарруф этиш билан боғлиқ муҳим чекловни ўрнатиш учун идорага бориш талаб этилмайди — барча жараён MyGov орқали амалга оширилади.

Сизнингча, бундай тақиқ мулк билан боғлиқ фирибгарликларни камайтира оладими?

ЎзбекистонMyGovFace-ID
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасИпотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасБугун, 20:55Андижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиАндижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиБугун, 20:5313 ёшли қиз она бўлди: ҳолат юзасидан тергов бошланди13 ёшли қиз она бўлди: ҳолат юзасидан тергов бошландиБугун, 20:21«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатланди«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатландиБугун, 19:45Абдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этдиАбдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этдиБугун, 18:1510 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келдиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда