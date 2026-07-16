Автомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратилади
Ўзбекистонда мулкдорлар ўз автомобили ёки кўчмас мулкини гаровга қўйиш ва бошқа шахсга ўтказишга масофадан туриб тақиқ ўрната олади. Янги хизмат 2026 йил 1 октябрдан MyGov порталида ишга туширилади.
Мулкдор тақиқни ўзи қўяди ва бекор қилади
15 июль куни қабул қилинган президентнинг ПҚ–265-сон қарорига кўра, жисмоний ва юридик шахслар ўзларига мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган объектларга онлайн чеклов ўрнатиши мумкин бўлади.
Тақиқ қуйидаги мол-мулкларга татбиқ этилади:
кўчмас мулк объектлари;
автомобиллар;
мотоцикл ва бошқа автомототранспорт воситалари.
Хизмат орқали мулкни гаровга ёки ипотекага қўйиш, шунингдек, уни бегоналаштириш — яъни бошқа шахсга ўтказишга қаратилган битимларни амалга оширишга тақиқ қўйиш ва уни бекор қилиш мумкин бўлади.
Жисмоний шахслар Face-ID орқали тасдиқлайди
Фуқаролар тақиқ ўрнатишдан олдин Face-ID технологияси орқали шахсини тасдиқлаши керак бўлади.
Бу жараёнда мулкдорнинг айнан ўзи мурожаат қилаётганини биометрик идентификация орқали текшириш кўзда тутилган. Тақиқни бекор қилиш ҳам MyGov орқали амалга оширилиши мумкин.
Мулкдор
Тасдиқлаш тартиби
Жисмоний шахс
Face-ID орқали
Юридик шахс
Электрон рақамли имзо орқали
Компаниялар учун алоҳида талаб белгиланди
Юридик шахсларга тегишли кўчмас мулк ёки транспорт воситасига тақиқ муассислар, иштирокчилар ёки акциядорлар умумий йиғилишининг қарори асосида қўйилади.
Шундан сўнг мурожаат ташкилотнинг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланади. Бу корхона мулкига бир шахснинг мустақил равишда чеклов ўрнатишининг олдини олишга қаратилган.
Янги хизмат нима учун муҳим?
Амалдаги тартиб мулкдорга ўз мол-мулки устидан назоратни кучайтириш имконини беради. Масалан, автомобиль ёки уйни яқин вақт ичида сотиш ёхуд гаровга қўйиш режалаштирилмаган бўлса, унга олдиндан тақиқ ўрнатиш мумкин бўлади.
Бу имконият мулк билан боғлиқ рухсатсиз ёки шубҳали битимларнинг олдини олишда қўшимча ҳимоя воситаси бўлиши кутилмоқда. Шу билан бирга, зарурат туғилганда мулкдор чекловни порталнинг ўзида бекор қила олади.
Тартиб 1 октябрдан ишлайди
Янги электрон хизмат 2026 йил 1 октябрдан Ягона интерактив давлат хизматлари порталида жорий этилади. У президентнинг аҳолига кўрсатилаётган давлат хизматларини такомиллаштириш ва фуқаролар учун қўшимча қулайликлар яратишга қаратилган қарорида белгиланган.
Шу тариқа, уй ёки автомобилни тасарруф этиш билан боғлиқ муҳим чекловни ўрнатиш учун идорага бориш талаб этилмайди — барча жараён MyGov орқали амалга оширилади.
Сизнингча, бундай тақиқ мулк билан боғлиқ фирибгарликларни камайтира оладими?
…