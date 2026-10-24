Ўзбекистонда пахта хирмони 4,6 млн тоннадан ошди: Режани бажарган ва оқсаган ҳудудлар

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда пахта хирмони 4,6 млн тоннадан ошди: Режани бажарган ва оқсаган ҳудудлар

Ўзбекистонда жорий йилги пахта йиғим-терими мавсумида белгиланган режа муддатидан олдин, ортиғи билан уддаланди. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тақдим этган маълумотларга кўра, 22 октябрь ҳолатига республика бўйича пахта териш режаси 102,9 фоизга етказилиб, умумий ҳисобда 4,6 миллион тоннадан ортиқ «оқ олтин» қабул қилинди.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатнинг катта қисмида йиллик шартномавий мажбуриятлар 100 фоиздан ошириб бажарилган бўлса-да, айрим вилоятларда суръат ҳамон пастлигича қолмоқда.

Пешқадамлар: Жиззах мутлақ етакчи, Сирдарё ва Хоразм кучли учликда

Ҳудудлар кесимида режани фоиз ҳисобида бажариш бўйича етакчи ўринларни қуйидаги вилоятлар эгаллади:

  • Жиззах вилояти: 111,9% (389 563 тонна) — республика бўйича энг юқори натижа;

  • Сирдарё вилояти: 109,3% (426 085 тонна);

  • Хоразм вилояти: 109% (394 595 тонна);

  • Тошкент вилояти: 108,1% (303 658 тонна);

  • Наманган вилояти: 107,5% (273 558 тонна);

  • Сурхондарё вилояти: 107,4% (351 225 тонна);

  • Бухоро вилояти: 106% (468 547 тонна);

  • Қорақалпоғистон Республикаси: 104,6% (374 536 тонна);

  • Андижон вилояти: 102,8% (321 661 тонна);

  • Навоий вилояти: 100,5% (129 117 тонна).

Режани ҳали тўлиқ бажармаган ҳудудлар

Республика бўйича умумий режа бажарилганига қарамай, учта ҳудудда кўрсаткич ҳали 100 фоизлик маррага етгани йўқ:

  • Фарғона вилояти: 97,4% (361 789 тонна);

  • Қашқадарё вилояти: 94,8% (жами ҳосил ҳажми бўйича энг йирик кўрсаткич — 582 361 тонна);

  • Самарқанд вилояти: 81,4% (252 724 тонна) — мамлакат бўйича энг паст кўрсаткич.

Натижаларга таъсир қилувчи омиллар

Мутасаддиларнинг изоҳлашича, терим натижаларидаги бундай тафовутлар ҳудудларнинг экин майдонлари ҳажми, тупроқ-иқлим шароити, сув таъминоти ҳамда агротехник тадбирларнинг ўзига хослиги билан боғлиқ бўлиб, фақатгина иш самарадорлигини бевосита баҳолаш мезони ҳисобланмайди. Ҳозирда орқада қолаётган ҳудудларда терим ишларини жадаллаштириш чоралари кўрилмоқда.

Пахта йиғим-теримиҚишлоқ хўжалиги вазирлигиПахта режасиЎзбекистон қишлоқ хўжалиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади18 сентябр 23:07Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиЎзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб берди3 июн 09:54Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)24 сентябр 13:231 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Ўзбекистонда хонандаларнинг йиллик даромади очиқландиЎзбекистонда хонандаларнинг йиллик даромади очиқланди3 май 16:30Пахта ва буғдой етиштирувчилар учун янги молиявий имтиёзлар белгиландиПахта ва буғдой етиштирувчилар учун янги молиявий имтиёзлар белгиланди12 май 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)