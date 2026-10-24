Ўзбекистонда пахта хирмони 4,6 млн тоннадан ошди: Режани бажарган ва оқсаган ҳудудлар
Ўзбекистонда жорий йилги пахта йиғим-терими мавсумида белгиланган режа муддатидан олдин, ортиғи билан уддаланди. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тақдим этган маълумотларга кўра, 22 октябрь ҳолатига республика бўйича пахта териш режаси 102,9 фоизга етказилиб, умумий ҳисобда 4,6 миллион тоннадан ортиқ «оқ олтин» қабул қилинди.
Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатнинг катта қисмида йиллик шартномавий мажбуриятлар 100 фоиздан ошириб бажарилган бўлса-да, айрим вилоятларда суръат ҳамон пастлигича қолмоқда.
Пешқадамлар: Жиззах мутлақ етакчи, Сирдарё ва Хоразм кучли учликда
Ҳудудлар кесимида режани фоиз ҳисобида бажариш бўйича етакчи ўринларни қуйидаги вилоятлар эгаллади:
Жиззах вилояти: 111,9% (389 563 тонна) — республика бўйича энг юқори натижа;
Сирдарё вилояти: 109,3% (426 085 тонна);
Хоразм вилояти: 109% (394 595 тонна);
Тошкент вилояти: 108,1% (303 658 тонна);
Наманган вилояти: 107,5% (273 558 тонна);
Сурхондарё вилояти: 107,4% (351 225 тонна);
Бухоро вилояти: 106% (468 547 тонна);
Қорақалпоғистон Республикаси: 104,6% (374 536 тонна);
Андижон вилояти: 102,8% (321 661 тонна);
Навоий вилояти: 100,5% (129 117 тонна).
Режани ҳали тўлиқ бажармаган ҳудудлар
Республика бўйича умумий режа бажарилганига қарамай, учта ҳудудда кўрсаткич ҳали 100 фоизлик маррага етгани йўқ:
Фарғона вилояти: 97,4% (361 789 тонна);
Қашқадарё вилояти: 94,8% (жами ҳосил ҳажми бўйича энг йирик кўрсаткич — 582 361 тонна);
Самарқанд вилояти: 81,4% (252 724 тонна) — мамлакат бўйича энг паст кўрсаткич.
Натижаларга таъсир қилувчи омиллар
Мутасаддиларнинг изоҳлашича, терим натижаларидаги бундай тафовутлар ҳудудларнинг экин майдонлари ҳажми, тупроқ-иқлим шароити, сув таъминоти ҳамда агротехник тадбирларнинг ўзига хослиги билан боғлиқ бўлиб, фақатгина иш самарадорлигини бевосита баҳолаш мезони ҳисобланмайди. Ҳозирда орқада қолаётган ҳудудларда терим ишларини жадаллаштириш чоралари кўрилмоқда.
Изоҳлар 0
…