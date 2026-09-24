Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)

·49·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шоукат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги "Агрокластер Олтинкўл" корхонасида илғор Шинжон усули бўйича пахта етиштириш жараёнини кўздан кечирди.
  • Ушбу янги технология 23 гектар майдонда синовдан ўтказилиб, ҳосилдорликни 30–35 сентнердан 60–70 сентнерга икки баробар оширди.
  • Бундан ташқари, сув сарфи 40 фоизгача, минерал ўғитлар эса қарийб 30 фоизгача тежалмоқда, ҳосил эса 10–15 кун олдин пишиб етилмоқда.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида сув ресурсларининг табиий чекланиши ва глобал иқлим ўзгаришлари шароитида пахтачиликнинг анъанавий, кўп харажатли усулларидан воз кечиш бўйича туб бурилиш даври бошланди. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига амалий ташрифи доирасида Олтинкўл туманида жойлашган “Агрокластер Олтинкўл” корхонасида илғор Шинжон усули асосида пахта етиштириш жараёни билан шахсан танишди. Давлатимиз раҳбарининг 2025 йил 9 декабрдаги пахтачилик ва ғаллачиликда ҳосилдорликни оширишга қаратилган тарихий қарори ижроси доирасида йўлга қўйилган ушбу агро-инновация далаларда мислсиз иқтисодий ва технологик сакрашни намойиш этди.

Умумий экин майдони 850 гектарни ташкил этувчи мазкур кластернинг 23 гектарида дастлабки тажриба сифатида Шинжон технологияси татбиқ қилинди. Натижалар эса мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда: одатдаги анъанавий усулда 1 гектардан 30–35 центнер ҳосил олинган бўлса, янги тизим ҳосилдорликни икки баробарга ошириб, 60–70 центнерга етказди. Бундан ташқари, плёнка остига қўш қаторлаб экиш ва илдизга тўғридан-тўғри томчилатиб суғориш тизими туфайли сув 40 фоизгача, минерал ўғитлар қарийб 30 фоизга тежалмоқда, ҳосил эса одатдагидан 10–15 кун эртароқ пишиб етилмоқда. Агротехник тадбирлар ва дорилашнинг агродронлар орқали амалга оширилиши эса ёқилғи ва оғир техника сарфини кескин камайтирди.

Хўш, Шинжон усули пахта таннархини қандай қилиб икки баробар арзонлаштирмоқда, томчилатиб суғориш ва плёнка қандай қилиб 70 центнерлик ҳосилни таъминлайди ва ушбу тажриба нега бутун республика пахта далаларига ёйилади?

Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)

«70 центнерлик ҳосилдорлик, 40% сув тежалиши ва агродронлар парвози»: Олтинкўл тажрибасининг 5 та асосий нуқтаси

“Агрокластер Олтинкўл” далаларида эришилган энг муҳим технологик ютуқ ва кўрсаткичлар:

  • Ҳосилдорлик 2 баробарга сакради: Анъанавий 30–35 центнер ўрнига Шинжон технологияси ғазнага гектаридан 60–70 центнер пахта бермоқда;

  • Сув ва ўғитнинг рекорд даражада тежалиши: Томчилатиб суғориш ва бевосита илдиздан озиқлантириш орқали сув сарфи 40% гача, минерал ўғитлар 30% гача қисқартирилди;

  • Плёнка остида қўш қаторли экиш: Тупроқ намлиги ва иссиқлиги мўътадил сақланиб, чигит бир текис унади ва ҳосил 10–15 кун олдин йиғиб олинади;

  • Осмондаги агродронлар назорати: Агротехник тадбирлар ва ўғитлаш жараёни учувчисиз қурилмалар (дронлар) орқали бажарилиб, ёқилғи харажатлари кескин пасайтирилди;

  • 850 гектарлик кластер замини: Лойиҳа 23 гектарда муваффақиятли синовдан ўтди ва уни барча 850 гектар ҳамда қўшни ҳудудларга ёйиш режаси тақдим этилди.

Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)

Пахтачиликда инқилоб: Анъанавий экиш ва инновацион Шинжон усули таққоси

Агротехник кўрсаткичлар, ресурслар сарфи ва иқтисодий фойданинг қиёсий таҳлили:

Мезонлар ва параметрлар

Анъанавий очиқ усулда пахта етиштириш

“Агрокластер Олтинкўл”даги Шинжон усули

Бир гектардан олинадиган ҳосил

Ўртача 30–35 центнер

60–70 центнер (2 баробар юқори ҳосилдорлик)

Чигит экиш технологияси

Очиқ ерга бир қаторли анъанавий экиш

Махсус плёнка остига қўш қаторлаб жойлаштириш

Суғориш усули ва сув сарфи

Эгатлаб оқизиш (кўп сув буғланади ва исроф бўлади)

Илдизга томчилатиб суғориш (сув 40% гача тежалади)

Минерал ўғитлар сарфи

Сочиш усули (кам қисми илдизга етади)

Томчилатиб озиқлантириш (ўғит 30% гача тежалади)

Ҳосилнинг пишиб етилиш муддати

Одатдаги кеч куз мавсуми

Микроиқлим ҳисобига 10–15 кун олдин пишади

Агротехник ишлов бериш

Оғир тракторлар, юқори ёқилғи ва тупроқ эзилиши

Агродронлар орқали аниқ пуркаш (ёқилғи сарфи минимал)

Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)

Агро-иқтисодий ва технологик экспертиза: Нега Шинжон усули Ўзбекистон учун ҳаётий зарур?

Қишлоқ хўжалиги мутахассислари, олимлар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:

  • Сув танқислиги шароитидаги қутқарувчи қалқон: Орол ҳавзасида сув сатҳи пасайиб бораётган ва вегетация даврида ҳар томчи сув олтинга тенглашган ҳозирги паллада пахтани эгатлаб оқизиш улкан зарар эди; Шинжон усулидаги томчилатиш ва плёнка сувни буғланишдан сақлаб, 40 фоиз сув билан икки баробар кўп пахта олиш имконини беради;

  • «Микроиқлим» эффекти ва кузги ёмғирлардан қочиш: Плёнка остидаги тупроқда доимий иссиқлик сақланади; бу чигитнинг чиримасдан тез униб чиқишини ва ҳосилнинг 10–15 кун олдин очилишини таъминлайди — натижада пахта биринчи теримдаёқ, ёмғир ва совуққа қолдирилмасдан сифатли йиғиб олинади;

  • Пахта таннархининг пасайиши ва тўқимачилик экспорти: Гектаридан 60–70 центнер ҳосил олиниши пахта хомашёсининг ички таннархини сезиларли даражада арзонлаштиради; бу Ўзбекистон текстиль ва тўқимачилик саноатининг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини мустаҳкамлайди;

  • Агродронларнинг далага кириши: Оғир тракторлар далага кирганда тупроқни зичлаб, ғўза ривожланишига тўсқинлик қилар ва тонналаб солярка сарфларди; учувчисиз қурилмалар ёрдамида дорилаш нафақат ёқилғини тежайди, балки кимёвий воситаларнинг беҳуда исроф бўлишини олдини олади.

Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)

Шавкат Мирзиёевнинг Олтинкўлдаги ушбу илғор тажрибани кенгайтириш бўйича берган кўрсатмалари Ўзбекистон пахтачилигини тўлиқ инновацион, юқори рентабелли ва ресурсларни қатъий тежайдиган янги саноатга айлантиришда муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Сизнингча, гектаридан 70 центнергача ҳосил берадиган ва сувни 40 фоизга тежайдиган Шинжон усулини бутун Ўзбекистон пахта далаларига тўлиқ жорий этиш деҳқон ва фермерларимизнинг даромадини қанчалик оширади? Туман далаларида агродронлардан фойдаланишга шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қишлоқ хўжалигимиздаги ушбу инқилобий ўзгаришларга бағишланган мақолани барча фермер ҳамда тадбиркор дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Шавкат МирзиёевАгрокластер ОлтинкўлШинжон усулиОлтинкўл тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишдиШавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишдиКеча 17:33Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирдиШавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирдиКеча 17:10Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)18 сентябр 18:02Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28Мирзиёев ва Тўқаев AI хакатон жараёнини кўздан кечирди (фото)Мирзиёев ва Тўқаев AI хакатон жараёнини кўздан кечирди (фото)11 апрел 21:14Бухорода икки президент замонавий марказни кўздан кечирди (фото)Бухорода икки президент замонавий марказни кўздан кечирди (фото)11 апрел 20:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари