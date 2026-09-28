Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!
Ўзбекистонда аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида коммунал тўловлар тизимида муҳим енгилликлар жорий этилди. Президентнинг янги фармонига мувофиқ, қарздорлик сабабли электр энергияси ёки табиий газ тармоқларидан вақтинча узиб қўйилган истеъмолчиларни тармоққа қайта улаш учун белгиланган жаримасимон қўшимча тўловлар расман бекор қилинди.
Авваллари тармоққа қайта уланиш учун аҳолидан базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 2 баравари, тадбиркорлар ва юридик шахслардан эса 10 баравари миқдорида йиғим ундирилар эди — эндиликда бундай тўлов талаб этилмайди. Бундан ташқари, тўловларни вақтида тўлаб келаётган «намунали истеъмолчилар» ҳамда куз-қиш мавсумида фаолият юритувчи иссиқхона хўжаликлари учун мутлақо янги, қулай тўлов механизмлари ва имтиёзли тартиблар тасдиқланди.
«Жарима тўловлари бекор қилинди ва янги имтиёзлар»: Фармоннинг 5 та асосий нуқтаси
Коммунал соҳадаги янги тартиб ва ўзгаришларнинг энг муҳим расмий кўрсаткичлари:
Қайта улаш учун тўлов тўлиқ бекор қилинди: Қарзи туфайли тармоқдан узилган аҳоли (БҲМнинг 2 баравари) ва ташкилотлардан (БҲМнинг 10 баравари) қайта уланиш йиғими олинмайди;
«Намунали истеъмолчилар» мақоми: Қарздорлиги бўлмаган ва «ақлли» ҳисоблагич ўрнатган фуқаролар учун махсус енгил тўлов тизими яратилди;
15 фоизлик бўлиб тўлаш имконияти: Намунали истеъмолчилар ой бошигача атиги 15 фоиз бўнак (аванс) тўлаб, қолган қарзни ой давомида тўлашлари мумкин;
Қоидабузарлик сифатида қаралмайди: Намунали истеъмолчиларда қарздорлик туфайли тармоқдан узилиш ҳолати юз берса, бу қоидаларни қасддан бузиш ҳисобланмайди;
Иссиқхоналар учун мавсумий енгиллик: Октябрь–март ойларида қарзи бўлмаган иссиқхоналар газ учун 50 фоизлик олдиндан тўлов асосида ишлайди, қолган 50 фоизни эса ой якунида тўлайди.
Коммунал хизматларда эски ва янги тартиблар таққоси
Фармон билан киритилган енгилликлар ва тўлов шартлари таснифи:
Истеъмолчилар тоифаси
Аввал амалда бўлган талаблар
Янги фармон билан жорий этилган имтиёзлар
Аҳоли (Маиший истеъмолчилар)
Тармоққа қайта уланиш учун БҲМнинг 2 баравари миқдорида тўлов
Қайта улаш мутлақо БЕПУЛ (йиғим ундирилмайди)
Юридик шахслар ва бизнес
Тармоққа қайта уланиш учун БҲМнинг 10 баравари миқдорида тўлов
Қайта улаш тўлови бекор қилинди
«Намунали истеъмолчилар»
Олдиндан тўлиқ 100 фоиз тўлов талаб қилинар эди
Ой бошида фақат 15% тўлов, қолганини ой давомида бўлиб тўлаш
Иссиқхоналар (Октябрь–Март)
Тўлиқ 100% олдиндан тўлов мажбурияти юкланарди
50% олдиндан тўлов, қолган қисми ой якунига қадар тўланади
Иссиқхоналар (Кейинги ойлар)
Стандарт тўлов тартиби амал қилади
Аввалги ойда қарзи бўлмаса, 100% олдиндан тўлов тизимида давом этади
Ижтимоий ва иқтисодий экспертиза: Нега ушбу фармон фуқаролар ва бизнесни оғир юкдан халос этади?
Иқтисодчилар, ҳуқуқшунослар ва энергетика соҳаси экспертларининг хулосалари:
«Молиявий жарималар юкининг олиб ташланиши»: Истеъмолчилар қарзини тўлаган тақдирда ҳам қайта уланиш учун қўшимча пул тўлашга мажбур эди; бу ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар ва кичик бизнеснинг молиявий аҳволини оғирлаштирарди — тўловнинг бекор қилиниши аҳоли чўнтагини асоссиз харажатлардан асрайди;
Интизомли тўловчиларни рағбатлантириш: «Намунали истеъмолчилар» институти коммунал соҳага интизом олиб киради; аҳоли ўз вақтида қарзсиз юриш ва замонавий ҳисоблагичлар ўрнатишдан манфаатдор бўлади, 15 фоизлик олдиндан тўлов эса оила бюджетига юкламани юмшатади;
Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги: Иссиқхоналарнинг куз-қиш мавсумида 50 фоизлик тўлов имтиёзига эга бўлиши маҳаллий бозорларда полиз ва сабзавот маҳсулотлари нархининг кескин ошиб кетишига тўсиқ бўлади ҳамда маҳсулот ишлаб чиқарувчиларнинг айланма маблағлари сақланиб қолишини таъминлайди.
Сизнингча, электр ва газ тармоғига қайта уланиш учун қўшимча тўловларнинг бекор қилиниши ҳамда намунали истеъмолчиларга бўлиб тўлаш имконияти берилиши оилавий бюджетингиз ва коммунал тўловлар маданиятига қандай таъсир кўрсатади? Янги тартиб сизни қониқтирдими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча юртдошларимиз учун муҳим бўлган ушбу хушхабар таҳлилини яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…