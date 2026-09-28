Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!

·1·Ўзбекистон
Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!

Ўзбекистонда аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида коммунал тўловлар тизимида муҳим енгилликлар жорий этилди. Президентнинг янги фармонига мувофиқ, қарздорлик сабабли электр энергияси ёки табиий газ тармоқларидан вақтинча узиб қўйилган истеъмолчиларни тармоққа қайта улаш учун белгиланган жаримасимон қўшимча тўловлар расман бекор қилинди.

Авваллари тармоққа қайта уланиш учун аҳолидан базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 2 баравари, тадбиркорлар ва юридик шахслардан эса 10 баравари миқдорида йиғим ундирилар эди — эндиликда бундай тўлов талаб этилмайди. Бундан ташқари, тўловларни вақтида тўлаб келаётган «намунали истеъмолчилар» ҳамда куз-қиш мавсумида фаолият юритувчи иссиқхона хўжаликлари учун мутлақо янги, қулай тўлов механизмлари ва имтиёзли тартиблар тасдиқланди.

«Жарима тўловлари бекор қилинди ва янги имтиёзлар»: Фармоннинг 5 та асосий нуқтаси

Коммунал соҳадаги янги тартиб ва ўзгаришларнинг энг муҳим расмий кўрсаткичлари:

  • Қайта улаш учун тўлов тўлиқ бекор қилинди: Қарзи туфайли тармоқдан узилган аҳоли (БҲМнинг 2 баравари) ва ташкилотлардан (БҲМнинг 10 баравари) қайта уланиш йиғими олинмайди;

  • «Намунали истеъмолчилар» мақоми: Қарздорлиги бўлмаган ва «ақлли» ҳисоблагич ўрнатган фуқаролар учун махсус енгил тўлов тизими яратилди;

  • 15 фоизлик бўлиб тўлаш имконияти: Намунали истеъмолчилар ой бошигача атиги 15 фоиз бўнак (аванс) тўлаб, қолган қарзни ой давомида тўлашлари мумкин;

  • Қоидабузарлик сифатида қаралмайди: Намунали истеъмолчиларда қарздорлик туфайли тармоқдан узилиш ҳолати юз берса, бу қоидаларни қасддан бузиш ҳисобланмайди;

  • Иссиқхоналар учун мавсумий енгиллик: Октябрь–март ойларида қарзи бўлмаган иссиқхоналар газ учун 50 фоизлик олдиндан тўлов асосида ишлайди, қолган 50 фоизни эса ой якунида тўлайди.

Коммунал хизматларда эски ва янги тартиблар таққоси

Фармон билан киритилган енгилликлар ва тўлов шартлари таснифи:

Истеъмолчилар тоифаси

Аввал амалда бўлган талаблар

Янги фармон билан жорий этилган имтиёзлар

Аҳоли (Маиший истеъмолчилар)

Тармоққа қайта уланиш учун БҲМнинг 2 баравари миқдорида тўлов

Қайта улаш мутлақо БЕПУЛ (йиғим ундирилмайди)

Юридик шахслар ва бизнес

Тармоққа қайта уланиш учун БҲМнинг 10 баравари миқдорида тўлов

Қайта улаш тўлови бекор қилинди

«Намунали истеъмолчилар»

Олдиндан тўлиқ 100 фоиз тўлов талаб қилинар эди

Ой бошида фақат 15% тўлов, қолганини ой давомида бўлиб тўлаш

Иссиқхоналар (Октябрь–Март)

Тўлиқ 100% олдиндан тўлов мажбурияти юкланарди

50% олдиндан тўлов, қолган қисми ой якунига қадар тўланади

Иссиқхоналар (Кейинги ойлар)

Стандарт тўлов тартиби амал қилади

Аввалги ойда қарзи бўлмаса, 100% олдиндан тўлов тизимида давом этади

Ижтимоий ва иқтисодий экспертиза: Нега ушбу фармон фуқаролар ва бизнесни оғир юкдан халос этади?

Иқтисодчилар, ҳуқуқшунослар ва энергетика соҳаси экспертларининг хулосалари:

  • «Молиявий жарималар юкининг олиб ташланиши»: Истеъмолчилар қарзини тўлаган тақдирда ҳам қайта уланиш учун қўшимча пул тўлашга мажбур эди; бу ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар ва кичик бизнеснинг молиявий аҳволини оғирлаштирарди — тўловнинг бекор қилиниши аҳоли чўнтагини асоссиз харажатлардан асрайди;

  • Интизомли тўловчиларни рағбатлантириш: «Намунали истеъмолчилар» институти коммунал соҳага интизом олиб киради; аҳоли ўз вақтида қарзсиз юриш ва замонавий ҳисоблагичлар ўрнатишдан манфаатдор бўлади, 15 фоизлик олдиндан тўлов эса оила бюджетига юкламани юмшатади;

  • Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги: Иссиқхоналарнинг куз-қиш мавсумида 50 фоизлик тўлов имтиёзига эга бўлиши маҳаллий бозорларда полиз ва сабзавот маҳсулотлари нархининг кескин ошиб кетишига тўсиқ бўлади ҳамда маҳсулот ишлаб чиқарувчиларнинг айланма маблағлари сақланиб қолишини таъминлайди.

Сизнингча, электр ва газ тармоғига қайта уланиш учун қўшимча тўловларнинг бекор қилиниши ҳамда намунали истеъмолчиларга бўлиб тўлаш имконияти берилиши оилавий бюджетингиз ва коммунал тўловлар маданиятига қандай таъсир кўрсатади? Янги тартиб сизни қониқтирдими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча юртдошларимиз учун муҳим бўлган ушбу хушхабар таҳлилини яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Президентнинг янги фармонинамунали истеъмолчиларкоммунал тўловларЭлектр энергияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда электр узилишлари учун компенсация тўлаш тизими жорий этилмоқда!Ўзбекистонда электр узилишлари учун компенсация тўлаш тизими жорий этилмоқда!26 сентябр 07:49Чустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиЧустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқланди5 июн 15:53Тошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиТошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқланди8 июл 11:11Қашқадарёда колониядан қочиб уйига борган маҳкум яна қочишга уриндиҚашқадарёда колониядан қочиб уйига борган маҳкум яна қочишга уриндиКеча 18:14Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)Кеча 08:51Кичик Муҳаммадалига Президент мактуби ва совғалар топширилдиКичик Муҳаммадалига Президент мактуби ва совғалар топширилди26 сентябр 20:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади