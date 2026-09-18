2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йилги пахта мавсумида қўлда терилган ҳар бир килограмм пахта учун 2 000 сўм тўланади, бу нарх ўтган йилги билан бир хил.
- Машина терими учун эса 1 кг пахтага 1 400 – 1 500 сўм ажратилади, бу қўл меҳнатидан 25-30 фоиз арзонроққа тушади.
- Кластерлар теримчиларга кунлик тўлов, бепул овқат, сув ва транспорт билан таъминлаши шарт.
- Келажакда пахтанинг 70 фоиздан ортиғини техника ёрдамида териб олиш режалаштирилган.
Ўзбекистон аграр секторида йилнинг энг масъулиятли ва қизғин палласи — пахта йиғим-терими мавсумига расман старт берилди. Миллионлаб қишлоқ аҳолиси, фермерлар ва тўқимачилик кластерларини бевосита қизиқтирган асосий молиявий кўрсаткич — терилган ҳосил учун тўланадиган меҳнат ҳақи тарифлари маълум қилинди. Расмий тартибга кўра, далада қўлда терилган ҳар бир килограмм пахта учун теримчиларга 2 000 сўмдан нақд пул тўланиши белгиланди. Махсус терим машиналари ва комбайнлар ёрдамида йиғиштириб олинган «оқ олтин»нинг бир килограмми учун эса 1 400 сўм ва 1 500 сўм миқдорида ҳақ ажратилади.
Бу рақамлар жамоатчиликда катта қизиқиш ва баҳсларга сабаб бўлди: сабаби, ўтган йили ҳам қўл теримининг бир килограмми айнан 2 000 сўм этиб тасдиқланган бўлиб, бу йилги нархларда ҳеч қандай индексация ёки ошиш кузатилмади. Кунлик озиқ-овқат харажатлари ва инфляция шароитида чинакчиларнинг манфаати қандай ҳимоя қилинади, далаларда мажбурий меҳнатга қарши қандай назорат ўрнатилган ва арзонроқ тушадиган машина терими қишлоқ одамларининг даромадига қандай таъсир кўрсатади?
«2000 сўмлик тариф ва 300 минг сўмгача кунлик тушум»: Муҳим рақамлар таҳлили
2026 йилги пахта йиғим-теримида тўловлар ва даромадларнинг аниқ кўрсаткичлари:
Қўл терими қиймати: Бир килограмм қўлда терилган сифатли пахта учун чинакчига тўлиқ 2 000 сўм тўланади;
Машина терими харажати: Техника ёрдамида теримда 1 кг пахта учун 1 400 – 1 500 сўм белгиланган бўлиб, бу кластер ва фермер учун қўл меҳнатидан 25-30 фоиз арзонга тушади;
Кунлик реал даромад ҳисоб-китоби: Тажрибали ва чаққон теримчи кунига 80–120 кг пахта тера олишини ҳисобга олсак, бир кунда ўртача 160 минг сўмдан 240 минг сўмгача, айрим илғорлар эса 300 минг сўмгача соф даромад қилиш имконига эга;
Оилавий пудрат фойдаси: Агар бир хонадондан 2-3 киши далага чиқса, оиланинг кунлик бюджетига 400–600 минг сўм қўшимча маблағ кириб келади;
Нарх ўзгармаслиги омили: Ўтган йилги нархнинг (2 000 сўм) сақланиб қолиши пахта таннархини хорижий биржалардаги глобал нарх пасайиши шароитида рақобатбардош ушлаб туриш зарурати билан изоҳланмоқда.
«Иссиқ овқат, транспорт ва кунлик ҳисоб-китоб»: Кластерлар зиммасидаги қатъий талаблар
Теримчиларга қулайлик яратиш ва инсон қадрини таъминлаш бўйича белгиланган қоидалар:
Кунлик ва шаффоф тўлов: Ҳар бир теримчи кун охирида топширган пахтасининг тарозидаги вазнига қараб, пулини шу куннинг ўзида нақд ёки пластик картасига олиши шарт;
Текин овқат ва сув таъминоти: Далада меҳнат қилаётган фуқаролар учун кластерлар томонидан иссиқ тушлик, тоза ичимлик суви ва дам олиш чодирлари ташкил этилиши назоратга олинган;
Бепул транспорт қатнови: Чекка қишлоқлардан далагача бўлган масофага одамларни олиб бориб-келиш учун махсус автобуслар ажратилмоқда;
Қатъий мониторинг ва "Ишонч телефонлари": Мажбурий меҳнатга, айниқса бюджет ташкилотлари ходимлари ва ёшларни мажбурий жалб этишга қарши меҳнат инспекцияси ҳамда касаба уюшмалари томонидан кечаю кундуз рейдлар олиб борилмоқда.
Машина терими даври: Пахтачиликда комбайнлар инқилоби
Ўзбекистон агросаноатида кузатилаётган глобал ўзгаришлар:
Техниканинг кескин кўпайиши: Кейинги йилларда мамлакат далаларига АҚШ, Хитой ва маҳаллий корхоналарда ишлаб чиқарилган юқори самарали пахта териш комбайнлари кенг олиб кирилди;
Тезлик ва таннарх устунлиги: Битта замонавий машина бир кунда юзлаб одамларнинг меҳнатини бажариб, пахтани ёғин-сочинли кунлар бошлангунча нобуд қилмай йиғиб олишни кафолатлайди;
Чинакчиларнинг камайишига жавоб: Қишлоқ жойларда одамларнинг хизмат кўрсатиш, кичик бизнес ва иссиқхоналарга ўтиши ортидан далаларда қўл кучи танқислиги пайдо бўлмоқда, комбайнлар эса бу бўшлиқни тўлдирмоқда;
Келажак мақсади: Яқин истиқболда юртимизда етиштириладиган «оқ олтин»нинг 70 фоиздан ортиғини фақат техника кучи билан териб олиш кўзда тутилган.
2 000 сўмлик нархнинг кучга кириши қишлоқ меҳнаткашлари учун мавсумий қўшимча маблағ ишлаб топишнинг катта имкониятини очиш билан бирга, миллий пахта саноатининг тўлиқ саноатлашув ва бозор қонунларига ўтаётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, ҳозирги инфляция ва бозор нархлари фонида қўлда терилган 1 кг пахта учун 2 000 сўмлик тўлов чинакчиларнинг оғир меҳнатига етарлими ёки нарх камида 2 500 – 3 000 сўм бўлиши керакмиди? Машина теримининг оммалашиши қишлоқдаги оддий одамларнинг мавсумий даромадига салбий таъсир қиладими ёки аксинча, меҳнатни енгиллаштирадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва пахта мавсумига оид ушбу энг тўлиқ таҳлилий мақолани барча дўстларингиз ва деҳқон танишларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…