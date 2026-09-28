Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!

·3·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 30 сентябр ва 1 октябр кунлари Ўзбекистонда нам ва салқин ҳаво массалари таъсирида баъзи жойларда ёмғир ёғиши кутилмоқда.
  • Қорақалпоғистон ва Хоразм вилоятлари бундан мустасно бўлиб, бу ҳудудларда ёғингарчилик бўлмайди.
  • Тоғолди ва тоғли ҳудудларда ёғингарчилик кучайиб, баланд тоғларда эса кузнинг илк қори ёғиши мумкин.
  • Ушбу об-ҳаво ўзгариши республика бўйлаб кундузги ҳароратнинг пасайишига олиб келади.

Ўзбекистон ҳудудига ҳафта ўртасида нам ва салқин ҳаво массаларининг кириб келиши кутилмоқда. Синоптикларнинг тезкор прогнозларига кўра, 30 сентябрь ва 1 октябрь кунлари республикамизнинг аксар вилоятлари бўйлаб баъзи жойларда ёмғир ёғиши эҳтимоли юқори. Ушбу ёғингарчиликлар фақатгина шимолий минтақаларни — Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятини четлаб ўтади. Айниқса, республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида ёғингарчилик шиддатли тус олиб, сезиларли даражада кучайиши, баланд тоғли тизмаларда эса кузги ёмғирлар мавсумнинг илк қор ёғишига айланиши мумкинлигидан огоҳлантирилмоқда.

«30 сентябрдаги ёғинлар, тоғдаги қор ва қуруқ қолган шимол»: Об-ҳавонинг 5 та асосий нуқтаси

Республика бўйлаб кутилаётган метеорологик ўзгаришлар бўйича энг муҳим расмий маълумотлар:

  • Ёғингарчилик кунлари белгиланди: 30 сентябрь ва 1 октябрь кунлари мамлакатнинг катта қисмида ёмғир ёғиши кутилмоқда;

  • Шимолий ҳудудларга таъсир қилмайди: Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳаво очиқ ва ёғингарчиликсиз қолади;

  • Тоғолди ва тоғларда кучли ёғингарчилик: Тоғ ёнбағирларида нам ҳаво оқими тўқнашуви ортидан жадал ва кучли ёмғирлар кузатилади;

  • Баланд тоғларда илк қор эҳтимоли: Ҳароратнинг кескин пасайиши сабабли баланд чўққиларда ёмғир қорга айланиши прогноз қилинмоқда;

  • Куз фаслининг сезиларли нафаси: Ушбу ёғинли ҳаво оқими республика бўйлаб кундузги ҳароратнинг пасайишига ва ҳавонинг салқинлашишига олиб келади.

Ўзбекистон ҳудудлари бўйича ҳафта ўртасида кутилаётган об-ҳаво манзараси

30 сентябрь – 1 октябрь кунларидаги об-ҳаво кўрсаткичлари таснифи:

Ҳудудлар ва зоналар

Кутилаётган об-ҳаво шароити

Ёғингарчилик тури ва эҳтимоли

Ҳарорат ва хавфсизлик даражаси

Республиканинг асосий вилоятлари

Булутли, вақти-вақти билан ёғинли

Баъзи жойларда ёмғир ёғади

Ҳаво ҳарорати салқинлашади, йўлларда сирпанчиқлик

Қорақалпоғистон ва Хоразм

Қуруқ ва ёғингарчиликсиз

Ёғингарчилик кутилмайди

Барқарор илиқ ва қуруқ куз об-ҳавоси

Тоғолди ҳудудлари

Қуюқ булутлилик, шиддатли оқим

Кучли ва жадал ёмғирлар

Сел-сув тошқинлари хавфининг эҳтимоли

Баланд тоғли тизмалар

Кескин совуқ ва нам ҳаво

Ёмғирнинг қорга айланиши

Қор ёғиши, кўриниш масофаси пасайиши

Метеорология ва хавфсизлик экспертизаси: Нега тоғли ҳудудларда ҳушёрлик зарур?

Мутахассислар, гидрометеорологлар ва фавқулодда хизматлар вакилларининг таҳлилий хулосалари:

  • «Кузги циклон ва тоғлардаги ҳарорат инверсияси»: Ғарбдан ва шимолдан кириб келувчи салқин фронт баландликка кўтарилган сари кескин совийди; бу эса тоғ чўққиларида ҳаво ҳарорати 0 даражадан тушиб, ёғаётган ёмғирнинг тезда қорга айланишига олиб келади;

  • Тоғ йўлларидаги хавф: Тоғолди ҳудудларида ёғинларнинг жадал тушиши довонларда кўриниш масофасини чеклаб, трассаларнинг сирпанчиқ бўлишига сабаб бўлади; шу сабабли Камчиқ довони ва бошқа тоғли йўлларда ҳаракатланувчи ҳайдовчилардан автомобил ғилдираклари ва техник ҳолатига алоҳида эътибор бериш талаб этилади;

  • Деҳқончилик ва қишлоқ хўжалиги: Ҳафта ўртасидаги ёғингарчилик кузги йиғим-терим ишлари ҳамда очиқ дала маҳсулотларини сақлашда тезкор чоралар кўришни, шунингдек, пахта йиғим-теримида ёғин олдидан кунларни самарали тақсимлашни тақозо этади.

Сизнинг ҳудудингизда куз нафаси ва ҳарорат пасайиши сезиляптими? Тоғларда кутилаётган қор ва ёмғирли кунларга автомобилингизни ва кундалик режаларингизни тайёрлаб қўйдингизми? Шахсий кузатув ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда яқинларингизни об-ҳаво ўзгаришидан огоҳлантириш учун ушбу муҳим таҳлилни баҳам кўринг!

30 сентябрьҚорақалпоғистон РеспубликасиТоғолдиМетеорология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

25 сентябрь куни айрим ҳудудларда ёмғир ёғади25 сентябрь куни айрим ҳудудларда ёмғир ёғади24 сентябр 14:15Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайдиЎзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди8 май 14:56Ўзбекистонда 17 апрельда ёмғир қорга айланиш ҳолатлари қайд этилмоқдаЎзбекистонда 17 апрельда ёмғир қорга айланиш ҳолатлари қайд этилмоқда16 апрел 14:29Республика бўйича дам олиш кунлари об‑ҳаво қандай бўлиши маълум бўлдиРеспублика бўйича дам олиш кунлари об‑ҳаво қандай бўлиши маълум бўлди3 апрел 12:20Эртага айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқдаЭртага айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда21 апрел 19:56Ўзбекистонда 7–9 апрельгача: тоғларда сел хавфи кучаядиЎзбекистонда 7–9 апрельгача: тоғларда сел хавфи кучаяди6 апрел 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади