Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 30 сентябр ва 1 октябр кунлари Ўзбекистонда нам ва салқин ҳаво массалари таъсирида баъзи жойларда ёмғир ёғиши кутилмоқда.
- Қорақалпоғистон ва Хоразм вилоятлари бундан мустасно бўлиб, бу ҳудудларда ёғингарчилик бўлмайди.
- Тоғолди ва тоғли ҳудудларда ёғингарчилик кучайиб, баланд тоғларда эса кузнинг илк қори ёғиши мумкин.
- Ушбу об-ҳаво ўзгариши республика бўйлаб кундузги ҳароратнинг пасайишига олиб келади.
Ўзбекистон ҳудудига ҳафта ўртасида нам ва салқин ҳаво массаларининг кириб келиши кутилмоқда. Синоптикларнинг тезкор прогнозларига кўра, 30 сентябрь ва 1 октябрь кунлари республикамизнинг аксар вилоятлари бўйлаб баъзи жойларда ёмғир ёғиши эҳтимоли юқори. Ушбу ёғингарчиликлар фақатгина шимолий минтақаларни — Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятини четлаб ўтади. Айниқса, республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида ёғингарчилик шиддатли тус олиб, сезиларли даражада кучайиши, баланд тоғли тизмаларда эса кузги ёмғирлар мавсумнинг илк қор ёғишига айланиши мумкинлигидан огоҳлантирилмоқда.
«30 сентябрдаги ёғинлар, тоғдаги қор ва қуруқ қолган шимол»: Об-ҳавонинг 5 та асосий нуқтаси
Республика бўйлаб кутилаётган метеорологик ўзгаришлар бўйича энг муҳим расмий маълумотлар:
Ёғингарчилик кунлари белгиланди: 30 сентябрь ва 1 октябрь кунлари мамлакатнинг катта қисмида ёмғир ёғиши кутилмоқда;
Шимолий ҳудудларга таъсир қилмайди: Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳаво очиқ ва ёғингарчиликсиз қолади;
Тоғолди ва тоғларда кучли ёғингарчилик: Тоғ ёнбағирларида нам ҳаво оқими тўқнашуви ортидан жадал ва кучли ёмғирлар кузатилади;
Баланд тоғларда илк қор эҳтимоли: Ҳароратнинг кескин пасайиши сабабли баланд чўққиларда ёмғир қорга айланиши прогноз қилинмоқда;
Куз фаслининг сезиларли нафаси: Ушбу ёғинли ҳаво оқими республика бўйлаб кундузги ҳароратнинг пасайишига ва ҳавонинг салқинлашишига олиб келади.
Ўзбекистон ҳудудлари бўйича ҳафта ўртасида кутилаётган об-ҳаво манзараси
30 сентябрь – 1 октябрь кунларидаги об-ҳаво кўрсаткичлари таснифи:
Ҳудудлар ва зоналар
Кутилаётган об-ҳаво шароити
Ёғингарчилик тури ва эҳтимоли
Ҳарорат ва хавфсизлик даражаси
Республиканинг асосий вилоятлари
Булутли, вақти-вақти билан ёғинли
Баъзи жойларда ёмғир ёғади
Ҳаво ҳарорати салқинлашади, йўлларда сирпанчиқлик
Қорақалпоғистон ва Хоразм
Қуруқ ва ёғингарчиликсиз
Ёғингарчилик кутилмайди
Барқарор илиқ ва қуруқ куз об-ҳавоси
Тоғолди ҳудудлари
Қуюқ булутлилик, шиддатли оқим
Кучли ва жадал ёмғирлар
Сел-сув тошқинлари хавфининг эҳтимоли
Баланд тоғли тизмалар
Кескин совуқ ва нам ҳаво
Ёмғирнинг қорга айланиши
Қор ёғиши, кўриниш масофаси пасайиши
Метеорология ва хавфсизлик экспертизаси: Нега тоғли ҳудудларда ҳушёрлик зарур?
Мутахассислар, гидрометеорологлар ва фавқулодда хизматлар вакилларининг таҳлилий хулосалари:
«Кузги циклон ва тоғлардаги ҳарорат инверсияси»: Ғарбдан ва шимолдан кириб келувчи салқин фронт баландликка кўтарилган сари кескин совийди; бу эса тоғ чўққиларида ҳаво ҳарорати 0 даражадан тушиб, ёғаётган ёмғирнинг тезда қорга айланишига олиб келади;
Тоғ йўлларидаги хавф: Тоғолди ҳудудларида ёғинларнинг жадал тушиши довонларда кўриниш масофасини чеклаб, трассаларнинг сирпанчиқ бўлишига сабаб бўлади; шу сабабли Камчиқ довони ва бошқа тоғли йўлларда ҳаракатланувчи ҳайдовчилардан автомобил ғилдираклари ва техник ҳолатига алоҳида эътибор бериш талаб этилади;
Деҳқончилик ва қишлоқ хўжалиги: Ҳафта ўртасидаги ёғингарчилик кузги йиғим-терим ишлари ҳамда очиқ дала маҳсулотларини сақлашда тезкор чоралар кўришни, шунингдек, пахта йиғим-теримида ёғин олдидан кунларни самарали тақсимлашни тақозо этади.
Сизнинг ҳудудингизда куз нафаси ва ҳарорат пасайиши сезиляптими? Тоғларда кутилаётган қор ва ёмғирли кунларга автомобилингизни ва кундалик режаларингизни тайёрлаб қўйдингизми? Шахсий кузатув ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда яқинларингизни об-ҳаво ўзгаришидан огоҳлантириш учун ушбу муҳим таҳлилни баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…