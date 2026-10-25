Президент: Ижара пули тўлиқ тўлаб берилади, иқтидорлилар 2-курсдан грантга ўтказилади

·33·Ўзбекистон
Президент: Ижара пули тўлиқ тўлаб берилади, иқтидорлилар 2-курсдан грантга ўтказилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда талабаларнинг турар-жой ижара тўловлари давлат томонидан тўлиқ қоплаб берилиши ва иқтидорли ёшлар учун грантга ўтиш имконияти яратилиши белгиланди.
  • Президент Шавкат Мирзиёевнинг қайд этишича, ўқиш ва ишни яхши ўзлаштирган талабалар иккинчи курсдан бошлаб таълимни давлат гранти асосида давом эттиришлари мумкин бўлади.

Ўзбекистонда олий таълим муассасалари талабаларини ижтимоий ва молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган муҳим ўзгаришлар маълум қилинди.

Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев ёшлар билан учрашув ва таълим масалаларига бағишланган йиғилишда талабаларнинг яшаш шароитларини яхшилаш ҳамда меҳнатсевар, интилувчан ёшларни рағбатлантириш бўйича янги механизмларни эълон қилди. Унга кўра, талабаларнинг турар-жой ижара тўловлари давлат томонидан 100 фоиз қоплаб берилиши белгиланмоқда.

Иккинчи курсдан грант: Кимлар бепул таълим олиш ҳуқуқига эга бўлади?

Энг катта янгиликлардан бири — контракт асосида ўқиётган иқтидорли ва фаол талабалар учун давлат грантига ўтиш имконияти яратилишидир:

  • Иш ва ўқиш уйғунлиги: «Ўқишни ҳам, ишни ҳам яхши ўзлаштирган талабалар 2-курсдан бошлаб таълимни давлат гранти асосида давом эттиради», — дея алоҳида таъкидлади Шавкат Мирзиёев;

  • Адолатли рағбат: Мазкур тизим ўз устида ишлаётган, назарий билимларини амалиёт билан боғлаб, ўз соҳасида меҳнат қилаётган ёшларнинг контракт тўловидан озод этилишини таъминлайди;

  • Иқтидорлиларни саралаш: Талабаларнинг академик кўрсаткичлари ва амалий фаолияти баҳоланиб, муносиб деб топилганлар давлат буюртмаси асосида ўқишини давом эттиради.

100 фоизлик ижара қопламаси: Талабалар ва оилалар бюджетига енгиллик

Кўп йиллардан бери вилоятлардан келиб пойтахт ва йирик шаҳарларда таҳсил олаётган ёшларнинг асосий муаммоси бўлган турар-жой масаласи тубдан ҳал этилади:

  • Молиявий юкнинг камайиши: Ижара харажатларининг 100 фоиз давлат бюджети томонидан қоплаб берилиши талабалар ва уларнинг ота-оналари елкасидаги улкан моддий босимни сезиларли даражада енгиллаштиради;

  • Таълимга тўлиқ эътибор: Уй-жой харажатларидан халос бўлган ёшлар бор эътиборини илм олишга, касбий кўникмаларни ривожлантиришга ва инновацион лойиҳаларга қарата олади.

Янги тартибнинг жорий этилиши олий таълим тизимида рақобат муҳитини кучайтириш билан бирга, ёш мутахассисларнинг меҳнат бозорига эрта интеграциялашувига туртки беради.

Шавкат МирзиёевОлий таълимДавлат грантиТалабалар ижара тўлови
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...27 июл 15:592000 доллардан юқори маош ва янги давлат мукофоти: Президент педагоглар билан учрашди2000 доллардан юқори маош ва янги давлат мукофоти: Президент педагоглар билан учрашди1 октябр 16:34Ўзбекистон Эронга расмий норозилик нотаси топширди ва постларни ўчиришни талаб қилдиЎзбекистон Эронга расмий норозилик нотаси топширди ва постларни ўчиришни талаб қилдиБугун 09:05Ўзбекистонда пахта хирмони 4,6 млн тоннадан ошди: Режани бажарган ва оқсаган ҳудудларЎзбекистонда пахта хирмони 4,6 млн тоннадан ошди: Режани бажарган ва оқсаган ҳудудларКеча 17:22Ўзбекистонда электрон ҳужжатлар қоғоз ҳужжатларга тенглаштирилдиЎзбекистонда электрон ҳужжатлар қоғоз ҳужжатларга тенглаштирилдиКеча 08:09Тошкент вилоятидан пойтахт марказига 3 та янги автобус йўналиши йўлга қўйиладиТошкент вилоятидан пойтахт марказига 3 та янги автобус йўналиши йўлга қўйилади23 октябр 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?