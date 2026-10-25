Президент: Ижара пули тўлиқ тўлаб берилади, иқтидорлилар 2-курсдан грантга ўтказилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда талабаларнинг турар-жой ижара тўловлари давлат томонидан тўлиқ қоплаб берилиши ва иқтидорли ёшлар учун грантга ўтиш имконияти яратилиши белгиланди.
- Президент Шавкат Мирзиёевнинг қайд этишича, ўқиш ва ишни яхши ўзлаштирган талабалар иккинчи курсдан бошлаб таълимни давлат гранти асосида давом эттиришлари мумкин бўлади.
Ўзбекистонда олий таълим муассасалари талабаларини ижтимоий ва молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган муҳим ўзгаришлар маълум қилинди.
Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев ёшлар билан учрашув ва таълим масалаларига бағишланган йиғилишда талабаларнинг яшаш шароитларини яхшилаш ҳамда меҳнатсевар, интилувчан ёшларни рағбатлантириш бўйича янги механизмларни эълон қилди. Унга кўра, талабаларнинг турар-жой ижара тўловлари давлат томонидан 100 фоиз қоплаб берилиши белгиланмоқда.
Иккинчи курсдан грант: Кимлар бепул таълим олиш ҳуқуқига эга бўлади?
Энг катта янгиликлардан бири — контракт асосида ўқиётган иқтидорли ва фаол талабалар учун давлат грантига ўтиш имконияти яратилишидир:
Иш ва ўқиш уйғунлиги: «Ўқишни ҳам, ишни ҳам яхши ўзлаштирган талабалар 2-курсдан бошлаб таълимни давлат гранти асосида давом эттиради», — дея алоҳида таъкидлади Шавкат Мирзиёев;
Адолатли рағбат: Мазкур тизим ўз устида ишлаётган, назарий билимларини амалиёт билан боғлаб, ўз соҳасида меҳнат қилаётган ёшларнинг контракт тўловидан озод этилишини таъминлайди;
Иқтидорлиларни саралаш: Талабаларнинг академик кўрсаткичлари ва амалий фаолияти баҳоланиб, муносиб деб топилганлар давлат буюртмаси асосида ўқишини давом эттиради.
100 фоизлик ижара қопламаси: Талабалар ва оилалар бюджетига енгиллик
Кўп йиллардан бери вилоятлардан келиб пойтахт ва йирик шаҳарларда таҳсил олаётган ёшларнинг асосий муаммоси бўлган турар-жой масаласи тубдан ҳал этилади:
Молиявий юкнинг камайиши: Ижара харажатларининг 100 фоиз давлат бюджети томонидан қоплаб берилиши талабалар ва уларнинг ота-оналари елкасидаги улкан моддий босимни сезиларли даражада енгиллаштиради;
Таълимга тўлиқ эътибор: Уй-жой харажатларидан халос бўлган ёшлар бор эътиборини илм олишга, касбий кўникмаларни ривожлантиришга ва инновацион лойиҳаларга қарата олади.
Янги тартибнинг жорий этилиши олий таълим тизимида рақобат муҳитини кучайтириш билан бирга, ёш мутахассисларнинг меҳнат бозорига эрта интеграциялашувига туртки беради.
Изоҳлар 0
…