Шавкат Мирзиёевдан минглаб оилалар учун тарихий хушхабар: контракт пулини тўлаш ҳақида
Ўзбекистонда ижтимоий давлат тамойилларини кучайтириш, оддий ишчи-хизматчиларни рағбатлантириш ва ёшларнинг олий маълумот олишини кафолатлаш бўйича мисли кўрилмаган инқилобий қарор қабул қилинди. Президент Шавкат Мирзиёев меҳнат жамоалари ва миллионлаб оилалар кутган катта ижтимоий янгиликни эълон қилди: эндиликда камида 1 000 нафар ходими бўлган йирик корхоналарда камида 5 йил узлуксиз меҳнат қилган ишчиларнинг фарзандлари учун олий таълим муассасаларидаги тўлов-контракт пули давлат ва махсус дастурлар томонидан тўлиқ қоплаб берилади!
Мазкур ижтимоий ташаббусни молиялаштириш ва йирик иш берувчиларни рағбатлантириш мақсадида биргина Андижон вилоятининг ўзига 20 миллион доллар миқдорида маблағ ажратилиши белгиланди. Давлатимиз раҳбари ушбу механизмни амалиётга сўзсиз ва тезкор татбиқ этиш бўйича тегишли вазирлик ва идораларга бир ой муддатда ҳукумат қарори лойиҳасини ишлаб чиқиб, киритиш юзасидан қатъий топшириқ берди. Ушбу қарор йирик саноат, тўқимачилик, машинасозлик ва хизмат кўрсатиш тармоқларида йиллар давомида ҳалол меҳнат қилаётган оддий ишчилар учун фарзандини олийгоҳда ўқитишдаги энг катта молиявий юкни давлат ўз зиммасига олишини англатади.
Хўш, 1 000 нафарлик корхоналар мезони қандай ишлайди, 5 йиллик иш стажи қандай ҳисобланади ва 20 миллион долларлик фонд талабалар контракт тўловларини қандай тақсимлайди?
«5 йиллик стаж, контрактдан озодлик ва $20 миллионлик фонд»: Янги имтиёзнинг 5 та асосий нуқтаси
Президент Шавкат Мирзиёев эълон қилган ижтимоий қўллаб-қувватловдан энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Фарзандлар учун бепул олий таълим: Камида 1 000 нафар ишчиси бор йирик корхоналарда 5 йил меҳнат қилган ходимларнинг фарзандлари учун олийгоҳ контракт тўловлари тўлиқ қоплаб берилади;
Иш стажи ва содиқлик қадри: Имтиёз кўп йиллардан буён бир жойда меҳнат қилиб, ишлаб чиқариш ривожига ҳисса қўшаётган фидойи ходимларга берилади;
Андижон учун $20 миллион: Бундай йирик ижтимоий ва ишлаб чиқариш корхоналарини молиявий қўллаб-қувватлаш учун вилоятнинг ўзига 20 млн доллар ажратилмоқда;
1 ой ичида қарор чиқарилади: Мутасадди идораларга тизимнинг барча тартиб ва қоидаларини белгилаб берувчи ҳужжатни бир ой ичида киритиш вазифаси юкланди;
Меҳнат бозорида мустаҳкам кафолат: Янги тартиб йирик фабрика ва заводларда кадрлар қўнимсизлигига чек қўйиб, ишчиларга мустаҳкам ижтимоий ҳимоя беради.
Олий таълим контракти ва ишчилар имтиёзи: Олдинги ҳолат ва янги тизим таққоси
Талабаларнинг тўлов-контракти ва оилалар бюджетига таъсир этувчи янги ўзгаришлар таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Аввалги стандарт тартиб
Президент ташаббуси билан жорий этилган янги тизим
Ишчилар фарзандининг контракти
Оиланинг ўз маоши ёки тижорат кредитлари ҳисобидан тўланган
Корхона ва давлат қўллаб-қувватлови билан тўлиқ қоплаб берилади
Ходимга қўйиладиган талаб
Меҳнат стажидан қатъи назар имтиёзлар мавжуд эмас эди
Йирик корхонада камида 5 йиллик узлуксиз меҳнат фаолияти
Корхона кўлами ва мезони
Ишчилар сони бўйича ижтимоий мақом йўқ эди
Камида 1 000 нафар ходимга эга йирик ишлаб чиқариш кластерлари
Маҳаллий қўллаб-қувватлаш фонди
Ҳудудий мақсадли маблағ ажратилмаган
Андижон вилоятининг ўзига 20 миллион долларлик тўғридан-тўғри кўмак
Ижро муддати ва кафолати
Умумий режалар доирасида
Бир ой муддатда аниқ механизмга эга ҳукумат қарори қабул қилинади
Иқтисодий ва ижтимоий натижа
Контракт тўлови туфайли оилаларда молиявий танглик
Ишчи оилалар юкининг енгиллашиши ва олий таълим олиш имконияти
Ижтимоий-иқтисодий экспертиза ва таҳлил: Нега бу қарор меҳнат бозори ва саноатда бурилиш ясайди?
Иқтисодчилар, таълим экспертлари ва меҳнат бозори таҳлилчиларининг хулосалари:
«Оғир контракт юки»дан халос бўлиш: Кўп сонли фарзанд тарбиялаётган оддий ишчи оилалар учун талаба фарзанднинг йиллик контракти жуда катта молиявий қийинчилик туғдирар эди; бу имтиёз оилаларнинг минглаб долларлик жамғармасини тежаб, уларни камбағаллик хавфидан асрайди;
Кадрларнинг содиқлиги ва қўнимсизликни енгиш: Ҳозирда кўплаб йирик фабрика ва заводларда ишчиларнинг тез-тез ишдан бўшаб кетиши кузатилади; «5 йил ишласанг, боланг бепул ўқийди» формуласи ишчида ўз корхонасига нисбатан кучли содиқлик (лояллик) пайдо қилади ва тажрибали мутахассисларни сақлаб қолади;
Ёшларнинг олий таълимга оммавий жалб этилиши: Ота-онаси завод ёки фабрикада оддий ишчи бўлган иқтидорли йигит-қизлар молиявий муаммо сабаб ўқишдан четда қолмайди, аксинча, жамиятда билимли ва малакали ёш кадрлар қатлами кенгаяди;
Андижондаги $20 миллионлик старт: Лойиҳанинг айнан саноати ривожланган ва аҳоли зич яшайдиган Андижондан бошланиши ҳамда 20 миллион доллар билан таъминланиши — кластерлар ва фабрикаларга ўз ишчиларини ортиқча молиявий зарбасиз ижтимоий ҳимоя қилиш имкониятини беради.
Президент Шавкат Мирзиёевнинг ушбу тарихий ташаббуси инсон қадри, оддий ишчи меҳнати ва билимли келажакни таъминлашга қаратилган энг кучли ижтимоий қадамлардан бирига айланди.
Сизнингча, йирик корхоналарда 5 йил ишлаганлар фарзандининг контракт пули қоплаб берилиши оддий оилалар ҳаётини қанчалик енгиллаштиради? Бу тизим келажакда 500 ёки 100 нафар ишчиси бор ўрта корхоналарга ҳам татбиқ этилиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ота-оналар ҳамда талабалар учун ўта муҳим бўлган ушбу хушхабарни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…