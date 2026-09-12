Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)
Ўзбекистонда олий таълим муҳитини рақамлаштириш, ёшлар хавфсизлигини энг замонавий технологиялар ёрдамида таъминлаш ва талабалар турар жойларини бошқаришда янги давр бошланди. Президент Шавкат Мирзиёев Олмазор туманидаги «Ёшлик» талабалар шаҳарчаси ҳокимлиги биносида ташкил этилган замонавий вазиятлар маркази фаолияти билан бевосита танишди. Умумий қиймати 33 миллиард сўмни ташкил этган мазкур инновацион лойиҳа 41 та талабалар ётоқхонасини ягона мониторинг тизимига улаб, 75 минг нафарга яқин талабанинг, шу жумладан, ётоқхонада истиқомат қилувчи 17,5 минг нафар йигит-қизнинг хавфсизлиги, давомати ва ижтимоий муҳитини реал вақт (онлайн) режимида назорат қилиш имконини яратди. Давлатимиз раҳбари ушбу рақамли назорат тажрибасини бутун республика олий таълим муассасалари ва ётоқхоналарига тўлиқ татбиқ этиш бўйича қатъий кўрсатма берди. Хўш, 17 та ахборот тизими бирлашган ушбу марказ қандай ишлайди, сунъий интеллект ва камералар давоматни қандай кузатади ҳамда бинода талабалар учун яна қандай янги имкониятлар очилди?
33 миллиард сўмлик инновация: «Ёшлик» шаҳарчасидаги марказ қандай яратилди?
Давлат раҳбарининг шу йил 5 январдаги маҳаллаларда хавфсиз муҳит яратиш бўйича қарори ижроси доирасида ушбу кенг қамровли рақамли лойиҳа ҳаётга татбиқ этилди:
Бинонинг мукаммал янгиланиши: 2024 йилда қад ростлаган, умумий майдони 1 минг 368 квадрат метр бўлган «Ёшлик» шаҳарчаси ҳокимлиги биносини мукаммал таъмирлаш, замонавий ускуналар билан жиҳозлаш ва ободонлаштиришга 33 миллиард сўм маблағ ажратилди;
Кўп функцияли ёшлар маркази: Янгиланган бинода фақатгина кузатув маркази эмас, балки ёшларнинг ўз лойиҳалари устида ишлаши учун махсус стартап хонаси, бой маънавий меросни акс эттирувчи олий таълим тарихи музейи, Ёшлар ишлари агентлигининг туман бўлими ҳамда хотин-қизлар тадбиркорлиги маркази жойлаштирилди;
Замонавий бошқарув штаби: Бинода талабалар муаммоларини бир жойда, ортиқча бюрократиясиз ҳал этадиган яхлит инфратузилма шакллантирилди.
17 та тизим интеграцияси: 41 та ётоқхона ва 75 минг талаба рақамли назоратда
Вазиятлар маркази пойтахтнинг энг йирик талабалар ҳудудида мутлақ хавфсизликни таъминлаш учун улкан рақамли қудратга эга:
Ётоқхоналарнинг тўлиқ қамрови: Марказ шаҳарчадаги 41 та талабалар ётоқхонаси билан тўғридан-тўғри боғланган бўлиб, у ерда яшовчи 17,5 минг нафар талабанинг кириб-чиқиши ва ҳудуддаги ҳаётини назорат қилади;
75 минг талаба ҳаёти таҳлилда: Шаҳарчада таҳсил олаётган жами 75 мингга яқин ёшларнинг кундалик ҳаракати, ижтимоий ҳолати ва давомати реал вақт режимида мониторинг қилинади;
17 та ахборот базаси бир платформада: Марказ турли давлат ва ички идораларга тегишли 17 та ахборот тизими билан интеграция қилинган — бу маълумотларни бир лаҳзада таҳлил қилиш, шубҳали вазиятларни эрта аниқлаш ва тезкор чора кўриш имконини беради;
Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш: Ётоқхоналар ва туташ ҳудудларда назорат кучайтирилиши натижасида ёшлар ўртасидаги нохуш ҳолатлар ва жиноятчиликнинг олди кескин олинади.
«Бутун республикага татбиқ этилсин!»: Президентдан стратегик топшириқлар
Давлатимиз раҳбари марказ фаолияти тақдимоти билан танишар экан, рақамли назорат шунчаки кузатув эмас, балки ёшлар муаммоларини эшитиш қуроли бўлиши кераклигини уқтирди:
Ёшлар муаммоларига тезкор ечим: Президент ушбу платформа орқали талабаларнинг яшаш шароити, моддий ва маънавий қийинчиликларини олдиндан сезиб, уларни ўйлантираётган масалаларни зудлик билан ҳал қилиш зарурлигини билдирди;
Тажрибани бутун Ўзбекистон бўйлаб ёйиш: Давлатимиз раҳбари «Ёшлик» талабалар шаҳарчасида йўлга қўйилган ушбу тизимни намуна сифатида қабул қилиб, республиканинг барча вилоятларидаги талабалар турар жойларида ҳам тез фурсатда ишга тушириш бўйича мутасаддиларга топшириқ берди;
Ота-оналар хотиржамлиги кафолати: Фарзандини пойтахтга ўқишга юборган минглаб оилалар учун бундай рақамли хавфсизлик тизими фарзандларининг тинч-омон таҳсил олишини таъминлайдиган муҳим ишонч воситасига айланади.
«Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги вазиятлар маркази таълим муассасалари хавфсизлигини таъминлашда янги миллий стандартни ўрнатди ва Ўзбекистон олий таълимида инсон манфаати ҳамда рақамли назорат муштараклигини намойиш этди.
Сизнингча, талабалар ётоқхоналарида вазиятлар маркази орқали рақамли назорат ва давомат тизимининг ўрнатилиши талабалар интизоми ва хавфсизлигини қанчалик оширади? Бу тажрибанинг бутун республика бўйлаб олийгоҳларда қўлланилиши ота-оналарнинг хотиржамлигига хизмат қиладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва таълим соҳасидаги ушбу илғор янгиланиш таҳлилини барча талабалар ҳамда ота-оналарга улашинг!
…