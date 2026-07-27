10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...
2026–2027 ўқув йилидан бошлаб Ўзбекистон олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларида муҳим ижтимоий янгилик жорий этилади. Ижтимоий ҳимоя ягона реестрига киритилган оилалар фарзандлари учун бакалавриатнинг кундузги таълим шаклига давлат гранти ўринларининг 10 фоизига тенг қўшимча грант ажратилади.
Бу имтиёздан фойдаланишнинг ўзига хос қатъий шартлари ва чекловлари мавжуд бўлиб, абитуриентлар ва ота-оналар ҳужжат топширишда уларни аниқ билишлари зарур.
1. Қайси таълим шакли ва қайси йўналишлар учун амал қилади?
Янги имтиёз кам таъминланган ва ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар фарзандларини қўллаб-қувватлашга қаратилган бўлиб, қуйидаги қатъий чегараларга эга:
Фақат кундузги таълим: Қўшимча грант фақат кундузги таълим шакли учун ажратилади. Кечки, сиртқи ва масофавий таълим шаклларида ушбу имтиёз мутлақо қўлланилмайди.
Фақат 1-устувор йўналиш: Қўшимча давлат гранти абитуриент рўйхатдан ўтишда танлаган фақат биринчи (1-устувор) бакалавриат таълим йўналишига нисбатан татбиқ этилади. Иккинчи, учинчи, тўртинчи ва бешинчи йўналишлар учун бу имтиёз амал қилмайди.
Имтиёзли грант шартлари ва талаблари
Мезон / Талаб
Тафсилотлар ва шартлар
Кучга кириш вақти
2026–2027 ўқув йилидан бошлаб
Грант ҳажми
Давлат гранти ўринларининг 10 фоизи миқдорида
Таълим шакли
Фақат кундузги таълим шакли учун
Танлов йўналиши
Фақат 1-танланган (1-устувор) йўналиш учун
Минимал балл талаби
Грант ўтиш баллининг камида 80 фоизи
Танлов миқёси
Республика бўйича ягона рейтингда
2. 80 фоизлик минимал балл ва республика миқёсидаги танлов
Имтиёзга эга бўлиш абитуриентга автоматик тарзда талаба бўлиш кафолатини бермайди. Қўшимча грантга тавсия этилиш учун аниқ билим даражаси талаб этилади:
Муҳим шарт ва мезон:
Имтиёздан фойдаланиш учун абитуриент танлаган йўналиши бўйича давлат гранти учун белгиланган ўтиш баллининг камида 80 фоизини тўплаган бўлиши шарт. Ушбу маррани забт этган «Ижтимоий реестр» аъзолари орасидан энг юқори балл тўплаганлар кетма-кетлик асосида грант ўринларига тавсия этилади.
Шунингдек, қабул параметрларида кўрсатилган қўшимча грант ўринлари алоҳида олий таълим муассасасига эмас, балки республика бўйича ушбу таълим йўналишига ажратилган умумий ўринлар сонини англатади. Танлов бутун мамлакат миқёсида ягона балл кетма-кетлиги бўйича ўтказилади.
3. Битта имтиёз қоидаси: Иккита грантга даъвогарлик қилиш мумкин эмас
Ижтимоий реестрга киритилган оилалар фарзандлари бир вақтнинг ўзида ҳам ушбу тоифа бўйича, ҳам бошқа турдаги имтиёзли давлат грантлари бўйича танловда иштирок эта олмайди.
Абитуриентлар фақат битта имтиёзли давлат гранти турини танлаши ва фақат шу тоифа бўйича талабгор бўлиши мумкин.
Ушбу муҳим янгиликни абитуриентлар ва ота-оналарга юборинг!
2026–2027 ўқув йилида олийгоҳга киришни режалаштираётган «Ижтимоий реестр»даги оилалар учун бу жуда муҳим имкониятдир.
Ушбу фойдали ва муҳим хабарни яқинларингиз, абитуриентлар ҳамда ота-оналар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар учун ажратилган 10 фоизлик қўшимча грант ва унинг шартлари адолатли белгиланганми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…