10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...

·58·Ўзбекистон
10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...

2026–2027 ўқув йилидан бошлаб Ўзбекистон олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларида муҳим ижтимоий янгилик жорий этилади. Ижтимоий ҳимоя ягона реестрига киритилган оилалар фарзандлари учун бакалавриатнинг кундузги таълим шаклига давлат гранти ўринларининг 10 фоизига тенг қўшимча грант ажратилади.

Бу имтиёздан фойдаланишнинг ўзига хос қатъий шартлари ва чекловлари мавжуд бўлиб, абитуриентлар ва ота-оналар ҳужжат топширишда уларни аниқ билишлари зарур.

1. Қайси таълим шакли ва қайси йўналишлар учун амал қилади?

Янги имтиёз кам таъминланган ва ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар фарзандларини қўллаб-қувватлашга қаратилган бўлиб, қуйидаги қатъий чегараларга эга:

  • Фақат кундузги таълим: Қўшимча грант фақат кундузги таълим шакли учун ажратилади. Кечки, сиртқи ва масофавий таълим шаклларида ушбу имтиёз мутлақо қўлланилмайди.

  • Фақат 1-устувор йўналиш: Қўшимча давлат гранти абитуриент рўйхатдан ўтишда танлаган фақат биринчи (1-устувор) бакалавриат таълим йўналишига нисбатан татбиқ этилади. Иккинчи, учинчи, тўртинчи ва бешинчи йўналишлар учун бу имтиёз амал қилмайди.

Имтиёзли грант шартлари ва талаблари

Мезон / Талаб

Тафсилотлар ва шартлар

Кучга кириш вақти

2026–2027 ўқув йилидан бошлаб

Грант ҳажми

Давлат гранти ўринларининг 10 фоизи миқдорида

Таълим шакли

Фақат кундузги таълим шакли учун

Танлов йўналиши

Фақат 1-танланган (1-устувор) йўналиш учун

Минимал балл талаби

Грант ўтиш баллининг камида 80 фоизи

Танлов миқёси

Республика бўйича ягона рейтингда

2. 80 фоизлик минимал балл ва республика миқёсидаги танлов

Имтиёзга эга бўлиш абитуриентга автоматик тарзда талаба бўлиш кафолатини бермайди. Қўшимча грантга тавсия этилиш учун аниқ билим даражаси талаб этилади:

Муҳим шарт ва мезон:

Имтиёздан фойдаланиш учун абитуриент танлаган йўналиши бўйича давлат гранти учун белгиланган ўтиш баллининг камида 80 фоизини тўплаган бўлиши шарт. Ушбу маррани забт этган «Ижтимоий реестр» аъзолари орасидан энг юқори балл тўплаганлар кетма-кетлик асосида грант ўринларига тавсия этилади.

Шунингдек, қабул параметрларида кўрсатилган қўшимча грант ўринлари алоҳида олий таълим муассасасига эмас, балки республика бўйича ушбу таълим йўналишига ажратилган умумий ўринлар сонини англатади. Танлов бутун мамлакат миқёсида ягона балл кетма-кетлиги бўйича ўтказилади.

3. Битта имтиёз қоидаси: Иккита грантга даъвогарлик қилиш мумкин эмас

Ижтимоий реестрга киритилган оилалар фарзандлари бир вақтнинг ўзида ҳам ушбу тоифа бўйича, ҳам бошқа турдаги имтиёзли давлат грантлари бўйича танловда иштирок эта олмайди.

Абитуриентлар фақат битта имтиёзли давлат гранти турини танлаши ва фақат шу тоифа бўйича талабгор бўлиши мумкин.

Ушбу муҳим янгиликни абитуриентлар ва ота-оналарга юборинг!

2026–2027 ўқув йилида олийгоҳга киришни режалаштираётган «Ижтимоий реестр»даги оилалар учун бу жуда муҳим имкониятдир.

Ушбу фойдали ва муҳим хабарни яқинларингиз, абитуриентлар ҳамда ота-оналар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар учун ажратилган 10 фоизлик қўшимча грант ва унинг шартлари адолатли белгиланганми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:38«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтдиКеча, 15:434 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилдиКеча, 15:37Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониШерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониКеча, 15:37Энергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилдиЭнергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилдиКеча, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди