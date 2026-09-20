Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!

·19·Ўзбекистон
Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026/2027-ўқув йили учун олий таълим муассасаларида контракт тўловлари ва талабалар сафини расмийлаштириш муддати 15 октябргача узайтирилди.
  • Ушбу муддатга қадар базавий контракт учун йиллик қийматнинг камида 25 фоизи, «супер-контракт» учун эса камида 50 фоизи тўланиши лозим.
  • Бу имкониятдан бакалавриат ва магистратурага қабул қилинганлар, ўқишини кўчирган ёки қайта тиклаган талабалар фойдалана олади.

Ўзбекистон олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар ҳамда талабалик сафига тавсия этилган абитуриентлар учун муҳим янгилик эълон қилинди. 2026/2027-ўқув йили учун олий таълим ташкилотларида контракт тўловларини амалга ошириш ва талабалар сафига қабул қилишни расмийлаштириш муддати 15 октябрга қадар (шу куни ҳам) расман узайтирилди. Ушбу қарор таълим олувчиларнинг оилаларига молиявий енгиллик яратиш, тўлов маблағларини тўлиқ йиғиш ва таълим кредитларини расмийлаштириш учун қўшимча имконият тақдим этди.

Тасдиқланган талабларга кўра, 15 октябрга қадар базавий тўлов-контракт бўйича йиллик қийматнинг камида 25 фоизи, табақалаштирилган тўлов-контракт («супер-контракт») бўйича эса камида 50 фоизи тўланиши лозим. Бу тартиб бакалавриат ва магистратурага қабул қилинганлардан тортиб, ўқишини кўчирган ёки қайта тиклаган талабаларгача тааллуқлидир. Хўш, кимлар ушбу имтиёзли муддатдан фойдалана олади, белгиланган фоизларни тўлаш тартиби қандай ва нега муддатни охирги кунгача сурмаслик зарур?

«15 октябрь — сўнгги муддат ва тўлов фоизлари»: Асосий қоидалар

2026/2027-ўқув йили учун контракт тўлаш жараёнининг муҳим шартлари:

  • Сўнгги тўлов куни: Барча тўлов ва расмийлаштириш жараёнлари 15 октябрь куни ҳам қабул қилинади ва шу сана билан якунланади;

  • Базавий тўлов-контракт меъёри: Йиллик белгиланган контракт суммасининг камида 25 фоизи банк орқали тўланиши шарт;

  • Табақалаштирилган контракт («супер-контракт»): Ушбу тоифадаги талабалар йиллик қийматнинг камида 50 фоизини тўлашлари талаб этилади;

  • Буйруқ чиқарилиши: Белгиланган миқдордаги тўлов амалга оширилгандан сўнггина талабанинг ўқишга қабул қилиниши тўлиқ расмийлаштирилади;

  • Банк амалиётлари: Тизимда ортиқча юклама ва кечикишлар бўлмаслиги учун тўловларни охирги кунларга қолдирмасдан ўтказиш тавсия этилади.

Контракт тўлови узайтирилган талабалар тоифаси ва тўлов талаблари

Олий таълим ташкилотларида тўловларни амалга ошириш мезонлари:

Талабалар тоифаси

Контракт тури

Минимал тўлов миқдори

Сўнгги муддат

Бакалавриатга тавсия этилганлар

Базавий контракт

Камида 25 фоиз

15 октябргача (шу куни ҳам)

Магистратурага қабул қилинганлар

Базавий контракт

Камида 25 фоиз

15 октябргача (шу куни ҳам)

Табақалаштирилган контракт («супер»)

Табақалаштирилган

Камида 50 фоиз

15 октябргача (шу куни ҳам)

Ўқишини кўчирган ёки кўчириб тиклаганлар

Базавий контракт

Камида 25 фоиз

15 октябргача (шу куни ҳам)

Ўқишга қайта тикланган талабалар

Базавий контракт

Камида 25 фоиз

15 октябргача (шу куни ҳам)

Ижтимоий ва иқтисодий таҳлил: Экспертлар муддатнинг узайтирилиши ҳақида

Таълим соҳаси мутахассислари ва молиявий таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • Оилавий бюджетга енгиллик: Муддатнинг октябрь ўрталаригача чўзилиши талабалар оилаларига даромадларни тўғри тақсимлаш ва маблағни шошилмасдан жамғариш имконини беради;

  • Таълим кредитлари интеграцияси: Тижорат банклари томонидан ажратилаётган таълим кредитлари ҳужжатларини расмийлаштириш вақт талаб этгани сабабли, ушбу муддат талабанинг ўқишдан четлатилиб қолмаслигини таъминлайди;

  • Молиявий интизом ва 25-50% талаби: Контрактнинг маълум қисмини олдиндан тўлаш тартиби олийгоҳлар фаолиятининг молиявий барқарорлигини кафолатлайди;

  • Чек ва тўлов қоғозлари: Тўловни тўлаганлик ҳақидаги чек ёки банк ҳужжатларини деканат ва бухгалтерияга ўз вақтида тақдим этиш турли тушунмовчиликларнинг олдини олади.

Ушбу қарор талабалар сафига кирган минглаб ёшлар учун ўқишни муаммосиз бошлаш ва молиявий масалаларни тинч ҳал қилишда муҳим дастак бўлди.

Сиз ёки фарзандингиз 15 октябргача бўлган тўловни амалга оширишга улгурдингизми? Таълим кредитини расмийлаштириш жараёнида қандайдир қийинчиликларга дуч келмадингизми? Ўз фикр ва тажрибангизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим эслатмани барча талаба ва абитуриент яқинларингизга улашинг!

15 октябрьконтракт тўловлари2026/2027-ўқув йилитаълим кредитлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқланди616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқландиБугун, 11:45«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:Кеча, 21:31Хусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиХусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиКеча, 18:20Тошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйиладиТошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйиладиКеча, 17:19Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) 18.09, 21:59Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!18.09, 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?