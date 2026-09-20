Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026/2027-ўқув йили учун олий таълим муассасаларида контракт тўловлари ва талабалар сафини расмийлаштириш муддати 15 октябргача узайтирилди.
- Ушбу муддатга қадар базавий контракт учун йиллик қийматнинг камида 25 фоизи, «супер-контракт» учун эса камида 50 фоизи тўланиши лозим.
- Бу имкониятдан бакалавриат ва магистратурага қабул қилинганлар, ўқишини кўчирган ёки қайта тиклаган талабалар фойдалана олади.
Ўзбекистон олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар ҳамда талабалик сафига тавсия этилган абитуриентлар учун муҳим янгилик эълон қилинди. 2026/2027-ўқув йили учун олий таълим ташкилотларида контракт тўловларини амалга ошириш ва талабалар сафига қабул қилишни расмийлаштириш муддати 15 октябрга қадар (шу куни ҳам) расман узайтирилди. Ушбу қарор таълим олувчиларнинг оилаларига молиявий енгиллик яратиш, тўлов маблағларини тўлиқ йиғиш ва таълим кредитларини расмийлаштириш учун қўшимча имконият тақдим этди.
Тасдиқланган талабларга кўра, 15 октябрга қадар базавий тўлов-контракт бўйича йиллик қийматнинг камида 25 фоизи, табақалаштирилган тўлов-контракт («супер-контракт») бўйича эса камида 50 фоизи тўланиши лозим. Бу тартиб бакалавриат ва магистратурага қабул қилинганлардан тортиб, ўқишини кўчирган ёки қайта тиклаган талабаларгача тааллуқлидир. Хўш, кимлар ушбу имтиёзли муддатдан фойдалана олади, белгиланган фоизларни тўлаш тартиби қандай ва нега муддатни охирги кунгача сурмаслик зарур?
«15 октябрь — сўнгги муддат ва тўлов фоизлари»: Асосий қоидалар
2026/2027-ўқув йили учун контракт тўлаш жараёнининг муҳим шартлари:
Сўнгги тўлов куни: Барча тўлов ва расмийлаштириш жараёнлари 15 октябрь куни ҳам қабул қилинади ва шу сана билан якунланади;
Базавий тўлов-контракт меъёри: Йиллик белгиланган контракт суммасининг камида 25 фоизи банк орқали тўланиши шарт;
Табақалаштирилган контракт («супер-контракт»): Ушбу тоифадаги талабалар йиллик қийматнинг камида 50 фоизини тўлашлари талаб этилади;
Буйруқ чиқарилиши: Белгиланган миқдордаги тўлов амалга оширилгандан сўнггина талабанинг ўқишга қабул қилиниши тўлиқ расмийлаштирилади;
Банк амалиётлари: Тизимда ортиқча юклама ва кечикишлар бўлмаслиги учун тўловларни охирги кунларга қолдирмасдан ўтказиш тавсия этилади.
Контракт тўлови узайтирилган талабалар тоифаси ва тўлов талаблари
Олий таълим ташкилотларида тўловларни амалга ошириш мезонлари:
Талабалар тоифаси
Контракт тури
Минимал тўлов миқдори
Сўнгги муддат
Бакалавриатга тавсия этилганлар
Базавий контракт
Камида 25 фоиз
15 октябргача (шу куни ҳам)
Магистратурага қабул қилинганлар
Базавий контракт
Камида 25 фоиз
15 октябргача (шу куни ҳам)
Табақалаштирилган контракт («супер»)
Табақалаштирилган
Камида 50 фоиз
15 октябргача (шу куни ҳам)
Ўқишини кўчирган ёки кўчириб тиклаганлар
Базавий контракт
Камида 25 фоиз
15 октябргача (шу куни ҳам)
Ўқишга қайта тикланган талабалар
Базавий контракт
Камида 25 фоиз
15 октябргача (шу куни ҳам)
Ижтимоий ва иқтисодий таҳлил: Экспертлар муддатнинг узайтирилиши ҳақида
Таълим соҳаси мутахассислари ва молиявий таҳлилчиларнинг хулосалари:
Оилавий бюджетга енгиллик: Муддатнинг октябрь ўрталаригача чўзилиши талабалар оилаларига даромадларни тўғри тақсимлаш ва маблағни шошилмасдан жамғариш имконини беради;
Таълим кредитлари интеграцияси: Тижорат банклари томонидан ажратилаётган таълим кредитлари ҳужжатларини расмийлаштириш вақт талаб этгани сабабли, ушбу муддат талабанинг ўқишдан четлатилиб қолмаслигини таъминлайди;
Молиявий интизом ва 25-50% талаби: Контрактнинг маълум қисмини олдиндан тўлаш тартиби олийгоҳлар фаолиятининг молиявий барқарорлигини кафолатлайди;
Чек ва тўлов қоғозлари: Тўловни тўлаганлик ҳақидаги чек ёки банк ҳужжатларини деканат ва бухгалтерияга ўз вақтида тақдим этиш турли тушунмовчиликларнинг олдини олади.
Ушбу қарор талабалар сафига кирган минглаб ёшлар учун ўқишни муаммосиз бошлаш ва молиявий масалаларни тинч ҳал қилишда муҳим дастак бўлди.
Сиз ёки фарзандингиз 15 октябргача бўлган тўловни амалга оширишга улгурдингизми? Таълим кредитини расмийлаштириш жараёнида қандайдир қийинчиликларга дуч келмадингизми? Ўз фикр ва тажрибангизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим эслатмани барча талаба ва абитуриент яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…