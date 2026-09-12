Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!
Ўзбекистон олий таълим тизими ва муҳандислик соҳасида чинакам тарихий бурилиш ясайдиган янги инновацион маскан ўз эшикларини очди. Президент Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳрининг Олмазор туманига ташрифи доирасида замонавий «ТошТеч» техника университети фаолияти билан шахсан танишди. Умумий қиймати қарийб 69,5 миллиард сўмни ташкил этган ушбу стратегик лойиҳа мамлакатимизда миллий саноат муҳандисларининг мутлақо янги авлодини тайёрлашни мақсад қилган. Энг ҳайратланарлиси, мазкур олийгоҳга саралаб олинган барча илк талабалар 100 фоиз тўлиқ давлат гранти асосида таҳсил олади ва бу бепул таълим кафолати 2030 йилга қадар сақланиб қолади. Хўш, тўлиқ инглиз тилида дарс бериладиган янги даргоҳда қайси йўналишлар очилди, Италия, Германия ва Хитойнинг қайси нуфузли институтлари таълим тизимига жалб этилди ҳамда президент талабаларга қарата қандай ҳаётий сабоқни таъкидлади?
69,5 миллиард сўмлик модернизация: «ТошТеч» қандай яратилди?
Давлат раҳбарининг 2025 йил 8 сентябрдаги қарори асосида ташкил этилган янги олийгоҳ олий муҳандислик таълимини тубдан трансформация қилмоқда:
7 қаватли бинонинг тўлиқ янгиланиши: 69,5 миллиард сўмлик маблағ ҳисобидан Тошкент давлат техника университетининг 7 қаватли ўқув биноси тўлиқ реконструкция қилинди;
Энг сўнгги лабораториялар: Ўқув хоналари ва лабораториялар дунё стандартларига мос энг замонавий технологик жиҳозлар ва асбоб-ускуналар билан таъминланди;
Мутлақ мустақиллик: «ТошТеч» академик, молиявий ҳамда ташкилий-бошқарув жиҳатдан мустақил бўлган илғор давлат олий таълим муассасаси сифатида фаолият юритади;
2030 йилгача режа: Белгиланган дастурга кўра, 2030 йилга қадар ТДТУнинг тегишли факультет ва кафедралари босқичма-босқич айнан шу янги инновацион экотизимга интеграция қилинади.
1654 нафардан 400 нафари сараланди: 100% давлат гранти кафолати!
Янги муҳандислик даргоҳи илк қабул жараёнидаёқ ёшлар ўртасида улкан шов-шувга сабаб бўлди:
Қаттиқ рақобат: 2026/2027 ўқув йили учун жами 1654 нафар абитуриент ҳужжат топшириб, улардан энг билимли ва иқтидорли 400 нафари саралаб олинди;
Барчага бепул таълим: Қабул қилинган талабаларнинг 100 фоизи тўлиқ давлат гранти асосида ўқиш имкониятига эга бўлди;
2030 йилгача грант давом этади: Ушбу мислсиз имтиёз кейинги йилларда ҳам давом этиб, 2029/2030 ўқув йилига қадар қабул қилинадиган барча талабалар давлат ҳисобидан ўқитилади;
Дарслар фақат инглиз тилида: Ўқув жараёни тўлиқ инглиз тилида олиб борилади ва унга маҳаллий олимлар билан бир қаторда халқаро даражадаги юқори малакали хорижлик мутахассислар жалб этилган.
Тўрт асосий йўналиш ва жаҳон таълим гигантлари билан альянс
«ТошТеч»да қуруқ назариядан бутунлай воз кечилиб, фақат амалий ва саноатга йўналтирилган дастурлар жорий этилди:
4 та стратегик муҳандислик йўналиши: Талабалар саноат муҳандислиги ва менежмент, электр муҳандислиги, энергетика муҳандислиги ҳамда материалшунослик ва нанотехнологиялар бўйича чуқурлаштирилган билим олади;
Халқаро нуфузли ҳамкорлар: Университет дунёнинг етакчи марказлари — Шанхай Сзяо Тонг (Хитой), Милан политехника университети (Италия), Бремен конструктор университети (Германия) ҳамда «Бостон Cонсултинг Груп» (BCG) консалтинг гиганти билан бевосита ҳамкорликда яратилди;
Иш ўрни кафолати: Талабалар ўқиш давридаёқ амалиёт ўтаб, келажакда кафолатли ишга жойлашиши учун «ACWA Power», «UzAuto Motors», «Иссиқлик электр станциялари» ва «Ҳудудий электр тармоқлари» сингари саноат флагманлари билан тўғридан-тўғри шартномалар имзоланди.
«Билим — ҳеч ким тортиб ололмайдиган бойлик»: Президентдан ёшларга даъват
Давлатимиз раҳбари янги масканда профессор-ўқитувчилар ва талаба ёшлар билан самимий мулоқотда бўлиб, замонавий билимнинг инсон ҳаётидаги беқиёс кучини алоҳида уқтирди:
«Яна бир бор такрорлайман, инсоннинг мол-мулки, мавқейи ёки бошқа моддий бойликлари вақтинчалик бўлиши ёки йўқолиши мумкин, аммо унинг онгидаги, қалбидаги билим ва тажрибани ҳеч ким ва ҳеч қандай куч тортиб ололмайди. Билим инсоннинг энг хавфсиз ва энг фойдали сармоясидир».
Шавкат Мирзиёев талабалар билан эсдалик учун суратга тушар экан, ушбу даргоҳ Ўзбекистонни саноатлаштириш ва юқори технологияли иқтисодиётга ўтказишда бош таянч бўлиши зарурлигини билдирди. «ТошТеч» университетининг ишга тушиши мамлакат ёшлари учун жаҳонга чиқиш ва ўз юртида туриб энг юқори халқаро стандартларда муҳандис бўлиб етишишнинг кенг истиқболини очди.
Сизнингча, хорижий тилларда ўқитиладиган ва 100 фоиз грант асосидаги бундай замонавий муҳандислик олийгоҳлари Ўзбекистон саноатини янги даражага олиб чиқа оладими? Билимга киритилган сармоя ва кафолатланган иш ўрни ёш мутахассисларнинг мамлакатда қолиб ишлаши учун асосий омилга айланадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз таълимидаги ушбу қувончли воқеа таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда талабаларга улашинг!
…