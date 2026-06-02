Li Auto Л7 рақобатчиси: ГАК С9 кроссоверига буюртмалар қабул қилинмоқда

·76·Авто
Li Auto Л7 рақобатчиси: ГАК С9 кроссоверига буюртмалар қабул қилинмоқда

ГАК компанияси ўзининг янги флагман кроссовери — С9 модели учун Россияда олдиндан буюртма бериш жараёнини бошлади. Узунлиги беш метрга тенг бўлган ушбу автомобил гибрид куч қурилмаси билан жиҳозланган бўлиб, ҳозирда буюртма берган мижозлар расмий сотувлар бошланганда устуворликка эга бўладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг аниқ нархлари ва сотувлар бошланиш санаси ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, унинг асосий техник хусусиятлари маълум. ГАК С9 жами 340 от кучига эга бўлган иккита электромотор билан таъминланган. Автомобил 100 км/соат тезликка 7,2 сонияда эришади.

Гибрид тизими туфайли кроссовер фақат электр энергиясининг ўзида 208 км масофани босиб ўта олади. Умумий юриш захираси эса 1019 км ни ташкил этади, бунда ўртача ёқилғи сарфи ҳар 100 км учун 7,4 литрга тенг. Куч қурилмаси бир нечта режимда, жумладан, ҳайдаш услуби ва иқлим шароитига мослашувчи адаптив режимда ишлаши мумкин.

ГАК С9 жиҳозлари қаторидан адаптив осма (подвеска), 21 дюймли ғилдирак дисклари, наппа териси билан қопланган массаж функцияли ўриндиқлар ва катта экранли медиасистема ўрин олган. Ишлаб чиқарувчи автомобилга 5 йил ёки 150 минг километр, куч қурилмаси қисмларига эса 8 йиллик кафолат тақдим этмоқда.

ГАКГАК С9КроссоверГибридАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди