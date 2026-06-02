Bitcoin нархи пасайишда давом этмоқда: 60 000 долларлик кўрсаткич хавф остида
Криптовалюта бозорида Bitcoin нархининг пасайиш тенденцияси давом этмоқда. Сўнгги таҳлилларга кўра, бозор етакчиси феврал ойидаги энг паст кўрсаткич — 60 000 доллар даражасига қайтиши эҳтимоли кучаймоқда. Инвесторлар ва трейдерлар ушбу критик нуқтани диққат билан кузатиб боришмоқда, чунки бу даражадан пастга тушиш бозорда янада кучли сотувларга сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Bitcoin ва бошқа йирик рақамли активлар, жумладан Ethereum ва Solana ҳам умумий бозор босими остида қолмоқда. Глобал иқтисодий ноаниқликлар ва Фед томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорлар крипто биржаларидаги фаолликка бевосита таъсир кўрсатмоқда. Бу эса хавфли активларга бўлган талабнинг камайишига олиб келди.
КоинДеск таҳлилчиларининг таъкидлашича, бозор конъюнктураси ўзгарувчан бўлиб қолмоқда. Буллиш (НЙSE:БЛШ) каби йирик институционал платформалар рақамли активлар инфратузилмасини ривожлантиришда давом этаётган бўлса-да, қисқа муддатли нарх тебранишлари чакана инвесторлар орасида хавотир уйғотмоқда. Крипто бозори ҳозирда ўзининг навбатдаги синов даврини бошидан кечирмоқда.
…