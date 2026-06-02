Bitcoin нархи пасайишда давом этмоқда: 60 000 долларлик кўрсаткич хавф остида

·53·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи пасайишда давом этмоқда: 60 000 долларлик кўрсаткич хавф остида

Криптовалюта бозорида Bitcoin нархининг пасайиш тенденцияси давом этмоқда. Сўнгги таҳлилларга кўра, бозор етакчиси феврал ойидаги энг паст кўрсаткич — 60 000 доллар даражасига қайтиши эҳтимоли кучаймоқда. Инвесторлар ва трейдерлар ушбу критик нуқтани диққат билан кузатиб боришмоқда, чунки бу даражадан пастга тушиш бозорда янада кучли сотувларга сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Bitcoin ва бошқа йирик рақамли активлар, жумладан Ethereum ва Solana ҳам умумий бозор босими остида қолмоқда. Глобал иқтисодий ноаниқликлар ва Фед томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорлар крипто биржаларидаги фаолликка бевосита таъсир кўрсатмоқда. Бу эса хавфли активларга бўлган талабнинг камайишига олиб келди.

КоинДеск таҳлилчиларининг таъкидлашича, бозор конъюнктураси ўзгарувчан бўлиб қолмоқда. Буллиш (НЙSE:БЛШ) каби йирик институционал платформалар рақамли активлар инфратузилмасини ривожлантиришда давом этаётган бўлса-да, қисқа муддатли нарх тебранишлари чакана инвесторлар орасида хавотир уйғотмоқда. Крипто бозори ҳозирда ўзининг навбатдаги синов даврини бошидан кечирмоқда.

BitcoinКриптовалютаБиржаИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди