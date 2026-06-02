Yangi Rolls-Royce Spectre: Quvvat oshdi va masofa 620 kilometrga yetdi

·95·Avto
Yangi Rolls-Royce Spectre: Quvvat oshdi va masofa 620 kilometrga yetdi

Rolls-Royce oʻzining Spectre elektr kupesini yangiladi. Series II deb nomlangan ushbu model uzoqroq masofa bosib oʻtish imkoniyati, kengaytirilgan personallashtirish variantlari va brend tarixidagi eng yuqori quvvat bilan taqdim etildi. Britaniya lyuks brendi oʻzining debyut elektromobilini toʻrt yil avval tanishtirgan edi. Oʻshandan beri u V12 dvigatelli Ghost va Phantom modellarini ortda qoldirib, Cullinan krossoveridan keyin kompaniyaning ikkinchi eng koʻp sotiladigan avtomobiliga aylandi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Series II modeli bir qator texnik yutuqlarni oʻzida mujassam etgan boʻlib, ular Rolls-Royce kompaniyasining 2027-yilda kutilayotgan ikkinchi elektromobilida ham qoʻllanilishi kutilmoqda. Eng muhim yangilik — BMW kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi akkumulyator xujayralari texnologiyasidir. Bu Spectre modelining maksimal yurish masofasini 18 foizga oshirib, 529 kilometrdan 627 kilometrgacha (390 mil) yetkazdi, quvvatlanish vaqti esa 14 foizga qisqardi.

Yangi Gen6 silindrsimon xujayralari yangilangan BMW i7 modelidagilar bilan bir xil boʻlib, ular yaxshi sovutish tizimi va yuqori energiya zichligi tufayli samaradorlikni oshiradi. Shunga qaramay, Spectre hali ham 400V elektr arxitekturasidan foydalanishda davom etmoqda. Avtomobilning ikkala versiyasi ham endi kuchliroq: standart ikki motorli, toʻliq uzatmali kuch agregati 577 ot kuchidan 593 ot kuchiga koʻtarildi.

Sportga yoʻnaltirilgan Black Badge nashri esa 21 ot kuchi qoʻshilib, jami 671 ot kuchiga ega boʻldi — bu koʻrsatkich Le Mans giperkarlariga tengdir. Tortish kuchi ham sezilarli darajada oshgan: oddiy Series II modeli 1015 Nm momentga ega boʻlsa, Black Badge versiyasi Spirited rejimida 1100 Nm momentni taqdim eta oladi. Shuningdek, Rolls-Royce Bespoke boʻlimi orqali mijozlar uchun avtomobilni shaxsiylashtirishning yangi, eksklyuziv imkoniyatlari yaratilgan.

Rolls-RoyceSpectreElektromobilBMWLyuks
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi