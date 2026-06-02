Нюкасл Энтони Гордон ўрнига 51 миллион фунтга янги ҳужумчи олиб келмоқда

·843·Спорт
Нюкасл Энтони Гордон ўрнига 51 миллион фунтга янги ҳужумчи олиб келмоқда

Нюкасл Юнайтед ёзги трансфер ойнасида Real Betis вингери Абде Эззалзоули учун белгиланган 51 миллион фунт стерлинг миқдоридаги товон пулини тўлаш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Марокашлик футболчи Барселона сафига ўтиб кетган Энтони Гордоннинг ўрнини босиши кутилаётган асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миррор нашри хабарига кўра, Нюкасл чап қанот ҳужумидаги бўшлиқни тўлдириш учун айнан Betis юлдузини танлаган. Эдди Хау жамоаси Гордонни 70 миллион фунт эвазига Барселона клубига сотиб юборгач, таркибни кучайтириш режаларини жадаллаштиришга мажбур бўлди. 24 ёшли Абде Эззалзоули жорий мавсумда 15 та гол ва 13 та ассист қайд этиб, жамоасининг Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишига катта ҳисса қўшди.

Барселона академияси тарбияланувчиси бўлган ушбу футболчи ўзининг юқори даражадаги ўйинлари ва ўзига бўлган ишончи билан ажралиб туради. Ўтган йили Челси клубига қарши ўйин олдидан берган интервюсида у ҳар қандай рақибга қарши қўрқмасдан ўйнашини таъкидлаган эди. Нюкасл скаутлари футболчини Ла Лига доирасидаги Элче ва Реал Оведо билан баҳсларда бевосита кузатиб боришган.

Ҳозирча Нюкасл томонидан расмий таклиф юборилмаган бўлса-да, клуб трансферни имкон қадар тезроқ ва шов-шувларсиз ҳал қилишга уринмоқда. Эззалзоули айни дамда Марокаш терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Магпийлар ушбу трансферни амалга оширишда Тоттенхем ва Астон Вилла каби рақиблар билан курашишига тўғри келиши мумкин.

НюкаслReal BetisТрансферАбде ЭззалзоулиАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди