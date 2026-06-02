Импульсе Спасе стартапи муҳандисларни ёллаш учун 500 миллион доллар жалб қилди

·61·Техно
Импульсе Спасе стартапи муҳандисларни ёллаш учун 500 миллион доллар жалб қилди

SpaceX компаниясининг двигателлар бўйича афсонавий мутахассиси Том Муеллер томонидан асос солинган Импульсе Спасе стартапи 500 миллион долларлик Д серияли инвестиция раундини якунлаганини эълон қилди. 137 Вентурес ва БАННEР ВК бошчилигидаги ушбу молиялаштириш босқичида Фоундерс Фунд, Лух Капитал ва Линсе Капитал каби йирик фондлар ҳам иштирок этди. Мазкур маблағлар компания штатини 200 нафаргача янги ходим билан кенгайтиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Импульсе Спасе коинотдаги ҳаракатчанлик технологияларига ихтисослашган бўлиб, ҳозирда АҚШ Космик кучлари учун мўлжалланган Мира платформаси ҳамда сунъий йўлдошларни юқори орбиталарга тезкор етказиб берувчи Ҳелиос аппарати устида ишламоқда. Компания президенти Эрик Ромо TechCrunch нашрига берган интервюсида, янги капитал коинот қурилмаларини ишлаб чиқариш ва синовдан ўтказиш жараёнларини жадаллаштиришга хизмат қилишини таъкидлади.

Бугунги кунда кўплаб технологик компаниялар сунъий интеллектга таянаётган бўлса-да, Импульсе Спасе муҳандислик масалаларида инсон омилига устунлик бермоқда. Ромонинг сўзларига кўра, дастурий таъминот жамоалари AI воситаларидан фойдаланишни бошлаган, бироқ мураккаб аппарат воситаларини (ҳардваре) лойиҳалашда деэп леарнинг моделлари ҳали етарли даражада ривожланмаган. Унинг фикрича, интернетда LLM моделларни ўқитиш учун матн ва кодлар кўп бўлса-да, махфий муҳандислик чизмалари ва техник маълумотлар етишмайди.

Компания ўз фаолиятини двигател қуришдан бошлаб, тўлиқ коинот аппаратлари ишлаб чиқаришга ўтди. Бу эса конструкция ва парвоз компьютерлари бўйича кўпроқ мутахассисларни талаб қилмоқда. Шу сабабли Импульсе Спасе ўз офисларини кенгайтириб, Колорадо каби аэрокосмик истеъдодлар марказларида янги ходимларни қидирмоқда. Йил якунига қадар компания ўзининг навбатдаги Мира миссиясини коинотга учиришни режалаштирган.

Импульсе СпасеSpaceXКоинотСунъий IntelлектСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин