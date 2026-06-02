Импульсе Спасе стартапи муҳандисларни ёллаш учун 500 миллион доллар жалб қилди
SpaceX компаниясининг двигателлар бўйича афсонавий мутахассиси Том Муеллер томонидан асос солинган Импульсе Спасе стартапи 500 миллион долларлик Д серияли инвестиция раундини якунлаганини эълон қилди. 137 Вентурес ва БАННEР ВК бошчилигидаги ушбу молиялаштириш босқичида Фоундерс Фунд, Лух Капитал ва Линсе Капитал каби йирик фондлар ҳам иштирок этди. Мазкур маблағлар компания штатини 200 нафаргача янги ходим билан кенгайтиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Импульсе Спасе коинотдаги ҳаракатчанлик технологияларига ихтисослашган бўлиб, ҳозирда АҚШ Космик кучлари учун мўлжалланган Мира платформаси ҳамда сунъий йўлдошларни юқори орбиталарга тезкор етказиб берувчи Ҳелиос аппарати устида ишламоқда. Компания президенти Эрик Ромо TechCrunch нашрига берган интервюсида, янги капитал коинот қурилмаларини ишлаб чиқариш ва синовдан ўтказиш жараёнларини жадаллаштиришга хизмат қилишини таъкидлади.
Бугунги кунда кўплаб технологик компаниялар сунъий интеллектга таянаётган бўлса-да, Импульсе Спасе муҳандислик масалаларида инсон омилига устунлик бермоқда. Ромонинг сўзларига кўра, дастурий таъминот жамоалари AI воситаларидан фойдаланишни бошлаган, бироқ мураккаб аппарат воситаларини (ҳардваре) лойиҳалашда деэп леарнинг моделлари ҳали етарли даражада ривожланмаган. Унинг фикрича, интернетда LLM моделларни ўқитиш учун матн ва кодлар кўп бўлса-да, махфий муҳандислик чизмалари ва техник маълумотлар етишмайди.
Компания ўз фаолиятини двигател қуришдан бошлаб, тўлиқ коинот аппаратлари ишлаб чиқаришга ўтди. Бу эса конструкция ва парвоз компьютерлари бўйича кўпроқ мутахассисларни талаб қилмоқда. Шу сабабли Импульсе Спасе ўз офисларини кенгайтириб, Колорадо каби аэрокосмик истеъдодлар марказларида янги ходимларни қидирмоқда. Йил якунига қадар компания ўзининг навбатдаги Мира миссиясини коинотга учиришни режалаштирган.
…