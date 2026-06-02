Россияда VPN чекловлари дастурчилар ишига тўсқинлик қилмоқда

·40·Техно
Россияда VPN чекловлари дастурчилар ишига тўсқинлик қилмоқда

Россияда VPN-трафикнинг чекланиши очиқ кодли дастурий таъминот ва халқаро платформалар билан ишловчи IT-компаниялар учун жиддий қийинчиликларни келтириб чиқара бошлади. Соҳа вакилларининг сўзларига кўра, муаммолар нафақат алоҳида сервисларга, балки бутун ишлаб чиқиш инфратузилмасига дахлдор бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда дастурчилар кундалик фаолиятида фойдаланадиган код репозиторийлари, очиқ кутубхоналар, булутли муҳитлар ва версияларни бошқариш тизимларида узилишлар кузатилмоқда. Чекловлар туфайли уланишнинг узилиши, маълумот юклаш тезлигининг пасайиши ҳамда кодни синхронизация қилишда хатоликлар кўпайган.

Натижада, илгари бир неча дақиқада автоматик тарзда бажарилган жараёнлар эндиликда соатлаб вақт талаб қилмоқда ва мутахассисларнинг қўлда аралашувига эҳтиёж туғдирмоқда. Айниқса, маҳсулотлари 50–90 фоизгача опен соурсе ечимларига асосланган компаниялар бу вазиятдан кўпроқ зарар кўрмоқда.

Экспертлар ахборот хавфсизлиги борасидаги хатарлардан ҳам огоҳлантирмоқда. Кўплаб ташкилотларда VPN нафақат ташқи сервисларга кириш, балки ходимларнинг корпоратив инфратузилмага хавфсиз уланиши учун ҳам қўлланилади. Бундай каналлардаги носозликлар масофавий иш тартибини мураккаблаштириб, IT-хизматларига тушадиган юкламани оширмоқда.

РоссияVPNIT-технологияларОпен СоурсеДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин