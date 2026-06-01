Kia EV4 хатчбеки давлат гранти сабабли EV3 моделидан арзонроқ бўлди
Буюк Британия ҳукуматининг электромобиллар учун ажратиладиган гранти (ЭКГ) янгиланиши натижасида Kia EV4 хатчбеки ўзидан кичикроқ бўлган EV3 моделидан арзонроқ нархда сотила бошлади. Аввалроқ 1500 фунт стерлинг миқдоридаги чегирмага эга бўлган ушбу модел эндиликда 3750 фунтлик юқори тоифадаги грантга лойиқ деб топилди. Натижада, Kia EV4 моделининг бошланғич Air комплектацияси нархи 30,995 фунт стерлингга тушди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Техник жиҳатдан Kia EV4 201 от кучи ва бир қувватланишда 439 километр (273 мил) масофани босиб ўтиш имкониятини тақдим этади. Қизиқарли жиҳати шундаки, у ўзидан кичикроқ бўлган EV3 моделидан 560 фунтга арзонроқдир. Ҳар икки автомобил бир хил аккумулятор ва двигателлардан фойдаланса-да, нархдаги фарқ логистика ва ишлаб чиқариш жойи билан боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Нархлардаги бундай тафовутга асосий сабаб — автомобилларнинг қаерда йиғилишидир. Kia EV4 Словакияда ишлаб чиқарилади, EV3 эса Жанубий Кореядан келтирилади. Британия гранти автомобилни етказиб бериш занжиридаги зарарли ташламалар миқдорини ҳам ҳисобга олади, шу сабабли Осиёдан ташиладиган EV3 фақатгина 1500 фунтлик кичик чегирмага эга бўлади. Kia EV4 фастбек версияси ҳам Жанубий Кореяда ишлаб чиқарилгани ва нархи қимматлиги сабабли грантдан бутунлай маҳрум бўлган.
Янги нарх сиёсати Kia EV4 моделига ўзининг асосий рақобатчилари бўлган Mini Коунтрйман Э, Цитроэн э-К5 Airкросс ва Renault Ссеник Э-Теч каби электромобиллар билан тенг шароитда курашиш имконини беради. Шунингдек, Словакияда йиғиладиган кичикроқ Kia EV2 модели ҳам тез орада тўлиқ грантга эга бўлиши ва унинг нархи 24,245 фунтгача пасайиши кутилмоқда.
…