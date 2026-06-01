Kia EV4 хатчбеки давлат гранти сабабли EV3 моделидан арзонроқ бўлди

·104·Авто
Kia EV4 хатчбеки давлат гранти сабабли EV3 моделидан арзонроқ бўлди

Буюк Британия ҳукуматининг электромобиллар учун ажратиладиган гранти (ЭКГ) янгиланиши натижасида Kia EV4 хатчбеки ўзидан кичикроқ бўлган EV3 моделидан арзонроқ нархда сотила бошлади. Аввалроқ 1500 фунт стерлинг миқдоридаги чегирмага эга бўлган ушбу модел эндиликда 3750 фунтлик юқори тоифадаги грантга лойиқ деб топилди. Натижада, Kia EV4 моделининг бошланғич Air комплектацияси нархи 30,995 фунт стерлингга тушди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Техник жиҳатдан Kia EV4 201 от кучи ва бир қувватланишда 439 километр (273 мил) масофани босиб ўтиш имкониятини тақдим этади. Қизиқарли жиҳати шундаки, у ўзидан кичикроқ бўлган EV3 моделидан 560 фунтга арзонроқдир. Ҳар икки автомобил бир хил аккумулятор ва двигателлардан фойдаланса-да, нархдаги фарқ логистика ва ишлаб чиқариш жойи билан боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Нархлардаги бундай тафовутга асосий сабаб — автомобилларнинг қаерда йиғилишидир. Kia EV4 Словакияда ишлаб чиқарилади, EV3 эса Жанубий Кореядан келтирилади. Британия гранти автомобилни етказиб бериш занжиридаги зарарли ташламалар миқдорини ҳам ҳисобга олади, шу сабабли Осиёдан ташиладиган EV3 фақатгина 1500 фунтлик кичик чегирмага эга бўлади. Kia EV4 фастбек версияси ҳам Жанубий Кореяда ишлаб чиқарилгани ва нархи қимматлиги сабабли грантдан бутунлай маҳрум бўлган.

Янги нарх сиёсати Kia EV4 моделига ўзининг асосий рақобатчилари бўлган Mini Коунтрйман Э, Цитроэн э-К5 Airкросс ва Renault Ссеник Э-Теч каби электромобиллар билан тенг шароитда курашиш имконини беради. Шунингдек, Словакияда йиғиладиган кичикроқ Kia EV2 модели ҳам тез орада тўлиқ грантга эга бўлиши ва унинг нархи 24,245 фунтгача пасайиши кутилмоқда.

KiaKia EV4ЭлектромобилАвтомобил бозориKia EV3
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди