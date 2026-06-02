Ноктуа ва Карбиседан инқилобий янгилик: Вақт ўтиши билан яхшиланувчи термоёстиқчалар

·38·Техно
Ноктуа ва Карбиседан инқилобий янгилик: Вақт ўтиши билан яхшиланувчи термоёстиқчалар

Таниқли совутиш тизимлари ишлаб чиқарувчиси Ноктуа компанияси вертикал йўналтирилган углерод нанотубалари асосидаги термоинтерфейсларга ихтисослашган Американинг Карбисе компанияси билан узоқ муддатли ҳамкорликни эълон қилди. Ушбу келишув доирасида Ноктуа шахсий компьютерларни мустақил йиғувчилар бозори учун Карбисе маҳсулотларининг эксклюзив чакана дистрибюторига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳамкорликнинг илк маҳсулоти AMD Ryzen процессорларининг АМ5 ва АМ4 сокетлари учун мўлжалланган Ноктуа НТ-КП1АМ5/4 термоёстиқчаси бўлади. Янги маҳсулот 2026-йилнинг 2-июнидан 6-июнига қадар Тайбейда бўлиб ўтадиган Компутех 2026 кўргазмасида кенг жамоатчиликка намойиш этилиши режалаштирилган.

Анъанавий термопасталардан фарқли ўлароқ, ушбу ечим икки қаватли полимер қоплама орасига жойлаштирилган углерод нанотубалари массивларидан фойдаланади. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, бундай конструкция юқори иссиқлик ўтказувчанлигини таъминлайди, процессорлар билан мукаммал мослашади ва ўрнатиш вақтида термоинтерфейснинг силжиб кетиш хавфини камайтиради.

Янги технологиянинг асосий хусусияти шундаки, ёстиқчанинг характеристикалари вақт ўтиши билан қуриб қолиш ёки ёрилиш натижасида ёмонлашмайди. Аксинча, кўп сонли қизиш ва совиш даврларидан сўнг юзалар орасидаги контакт янада яхшиланади. Углерод нанотубалари аста-секин сирт микротузилишига мослашиб, иссиқлик узатиш тезлигини ошириб боради.

Ноктуа НТ-КП1АМ5/4 маҳсулотини термоинтерфейсни вақти-вақти билан янгилаб туришни истамайдиган фойдаланувчилар учун идеал муқобил сифатида тақдим этмоқда. Сотувлар 2026-йилнинг сентябрь ойида бошланиши кутилмоқда, бироқ янгиликнинг нархи ҳозирча очиқланмаган.

НоктуаКарбисеТермопастаAMD RyzenТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин