Ноктуа ва Карбиседан инқилобий янгилик: Вақт ўтиши билан яхшиланувчи термоёстиқчалар
Таниқли совутиш тизимлари ишлаб чиқарувчиси Ноктуа компанияси вертикал йўналтирилган углерод нанотубалари асосидаги термоинтерфейсларга ихтисослашган Американинг Карбисе компанияси билан узоқ муддатли ҳамкорликни эълон қилди. Ушбу келишув доирасида Ноктуа шахсий компьютерларни мустақил йиғувчилар бозори учун Карбисе маҳсулотларининг эксклюзив чакана дистрибюторига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳамкорликнинг илк маҳсулоти AMD Ryzen процессорларининг АМ5 ва АМ4 сокетлари учун мўлжалланган Ноктуа НТ-КП1АМ5/4 термоёстиқчаси бўлади. Янги маҳсулот 2026-йилнинг 2-июнидан 6-июнига қадар Тайбейда бўлиб ўтадиган Компутех 2026 кўргазмасида кенг жамоатчиликка намойиш этилиши режалаштирилган.
Анъанавий термопасталардан фарқли ўлароқ, ушбу ечим икки қаватли полимер қоплама орасига жойлаштирилган углерод нанотубалари массивларидан фойдаланади. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, бундай конструкция юқори иссиқлик ўтказувчанлигини таъминлайди, процессорлар билан мукаммал мослашади ва ўрнатиш вақтида термоинтерфейснинг силжиб кетиш хавфини камайтиради.
Янги технологиянинг асосий хусусияти шундаки, ёстиқчанинг характеристикалари вақт ўтиши билан қуриб қолиш ёки ёрилиш натижасида ёмонлашмайди. Аксинча, кўп сонли қизиш ва совиш даврларидан сўнг юзалар орасидаги контакт янада яхшиланади. Углерод нанотубалари аста-секин сирт микротузилишига мослашиб, иссиқлик узатиш тезлигини ошириб боради.
Ноктуа НТ-КП1АМ5/4 маҳсулотини термоинтерфейсни вақти-вақти билан янгилаб туришни истамайдиган фойдаланувчилар учун идеал муқобил сифатида тақдим этмоқда. Сотувлар 2026-йилнинг сентябрь ойида бошланиши кутилмоқда, бироқ янгиликнинг нархи ҳозирча очиқланмаган.
…