RB Leipzig und der ivorische Nationalspieler Yan Diomande sind ins Visier der europäischen Topklubs geraten. Nach glänzenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft 2026 hat sich der auf 100 Millionen Pfund geschätzte Flügelspieler entschieden, seine Karriere woanders fortzusetzen. Aktuell zeigen Vereine wie Real Madrid, PSG, Arsenal und Liverpool großes Interesse an dem talentierten Spieler. Das berichtet Goal.com, berichtet .

Dem Bericht von The Athletic zufolge hat der spanische Klub Real Madrid bereits direkte Verhandlungen mit RB Leipzig aufgenommen. Madrids neuer Cheftrainer José Mourinho hat Diomande in seine Pläne für einen Kaderumbruch einbezogen. Der Angreifer, der in der vergangenen Bundesliga-Saison 12 Tore und 8 Vorlagen verbuchte, gilt als idealer Kandidat zur Verstärkung der Offensivabteilung der „Königlichen“.

Allerdings zieht es den Spieler selbst zu dem Verein, den er seit seiner Kindheit unterstützt. Laut TEAMtalk hat PSG für Yan Diomande Priorität. In Interviews hat der Spieler keinen Hehl daraus gemacht, dass auch sein Vater Fan des Pariser Klubs war und er eine besondere Zuneigung zu dem Team hegt. Sollte sich der französische Spitzenreiter nicht mit dem deutschen Klubs einigen können, ist der Spieler bereit, die Madrid-Option zu prüfen.

Konkurrenz auf dem Transfermarkt und Positionen der Klubs

Auch Vertreter der englischen Premier League halten sich aus diesem Rennen nicht heraus. Arsenal hat seinen Fokus komplett auf Diomande gerichtet, nachdem der Transfer von Morgan Rogers gescheitert war. Zudem beobachtet auch Liverpool den Transfer genau, um den Angriff zu verjüngen. Beide Klubs haben signalisiert, bereit zu sein, viel Geld für den talentierten Flügelspieler auszugeben.

Obwohl RB-Leipziger Sportdirektor Marcel Schäfer mehrfach betont hat, den Spieler halten zu wollen, hat Diomande selbst seinen Abwanderungswunsch offen geäußert. In einem Interview während der Weltmeisterschaft erklärte der Spieler, er habe alle Verhandlungen an seinen Berater übergeben und es sei an der Zeit, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen.

Inzwischen ist der Spieler aus dem Urlaub zurückgekehrt und ins Training von RB Leipzig eingestiegen. Die PSG-Führung plant, ein offizielle Angebot einzureichen, bevor Real Madrid oder englische Klubs den Deal „kapern“. Der deutsche Klub bleibt standhaft und will sein wertvollstes Asset nicht für weniger als 100 Millionen Pfund ziehen lassen.

Sollte dieser Wechsel zustande kommen, wird Yan Diomande zu den teuersten Spielern in der Geschichte des ivorischen Fußballs gehören. Seine technische Finesse, Schnelligkeit und sein Torriecher werden zweifellos eine riesige Verstärkung für jeden europäischen Spitzenklub sein. Die letzten Tage des Transferfensters werden zeigen, wer diesen Kampf gewinnt.