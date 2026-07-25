WM-2026-Teilnehmer Cristian Volpato positiv auf Drogen getestet

Beim australischen Mittelfeldspieler Cristian Volpato wurde Kokain im Körper nachgewiesen, nachdem er in Sydney zweimal wegen zu schnellen Fahrens gestoppt worden war, berichtete „AU News“.

Der 22-jährige Fußballer wurde zunächst in der Nacht zum 23. Juli auf der Anzac Bridge angehalten, als er in einer 60er-Zone mit 86–94 km/h unterwegs war. Der Alkoholfetest fiel damals negativ aus.

Doch nur zwei Stunden später wurde Volpato am selben Ort erneut gestoppt, da er mit 109 km/h fuhr. Diese anschließende Kontrolle ergab Spuren von Kokain in seinem Blut.

Die Polizei von New South Wales teilte mit, dass der Spieler mit einer Geldbuße belegt und sein internationaler Führerschein für sechs Monate entzogen wurde. Weitere Analysen und Ermittlungen laufen derzeit.

Gemäß den Richtlinien der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gilt Kokain nur während des Wettkampfs als verbotene Substanz. Daher wird voraussichtlich keine Sperre für den Sport verhängt.