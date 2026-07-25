ICC-Chefankläger Karim Khan nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens seines Amtes enthoben

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, wurde nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens von seinen Aufgaben entbunden. Dies gab die Organisation der Vereinten Nationen bekannt.

Am 24. Juli, auf einer Dringlichkeitssitzung im UN- Hauptquartier in New York, beschlossen die Mitgliedstaaten des IStGH auf Grundlage der Ergebnisse disziplinarischer Ermittlungen die Absetzung von Staatsanwalt Karim Khan.

Karim Khan war 2021 für eine neunjährige Amtszeit in dieses prestigeträchtige Amt gewählt worden. Die Frage seiner Amtsenthebung wurde in einer geheimen Abstimmung unter 125 Mitgliedstaaten entschieden, wobei die Mehrheit die Entscheidung unterstützte.

Der Präsident der Versammlung betonte, dass 82 Mitgliedstaaten schwere Verstöße und verantwortungsloses Handeln bei der Ausübung der Amtspflichten durch Staatsanwalt Karim Khan bestätigten und daher seine Entlassung beschlossen.