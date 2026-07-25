ICC-Chefankläger Karim Khan nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens seines Amtes enthoben

·718·Welt
ICC-Chefankläger Karim Khan nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens seines Amtes enthoben

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, wurde nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens von seinen Aufgaben entbunden. Dies gab die Organisation der Vereinten Nationen bekannt.

Am 24. Juli, auf einer Dringlichkeitssitzung im UN- Hauptquartier in New York, beschlossen die Mitgliedstaaten des IStGH auf Grundlage der Ergebnisse disziplinarischer Ermittlungen die Absetzung von Staatsanwalt Karim Khan.

Karim Khan war 2021 für eine neunjährige Amtszeit in dieses prestigeträchtige Amt gewählt worden. Die Frage seiner Amtsenthebung wurde in einer geheimen Abstimmung unter 125 Mitgliedstaaten entschieden, wobei die Mehrheit die Entscheidung unterstützte.

Der Präsident der Versammlung betonte, dass 82 Mitgliedstaaten schwere Verstöße und verantwortungsloses Handeln bei der Ausübung der Amtspflichten durch Staatsanwalt Karim Khan bestätigten und daher seine Entlassung beschlossen.

Karim KhanInternationaler StrafgerichtshofVereinte NationenSexuelles FehlverhaltenAnkläger
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Luxusuhr von usbekischem Juwelier für Ronaldo sorgt im Internet für GesprächsstoffLuxusuhr von usbekischem Juwelier für Ronaldo sorgt im Internet für GesprächsstoffGestern, 23:5910-jähriger Ralf, der auf den Händen zur Schule geht, berührt viele im Netz10-jähriger Ralf, der auf den Händen zur Schule geht, berührt viele im NetzGestern, 23:43Flugzeug stürzt in Deutschland durch Hausdach, Tote zu beklagenFlugzeug stürzt in Deutschland durch Hausdach, Tote zu beklagenGestern, 21:11Fußballstar Mbappé mit Freundin gesichtet: Aufnahmen aus Paris sorgen für AufsehenFußballstar Mbappé mit Freundin gesichtet: Aufnahmen aus Paris sorgen für AufsehenGestern, 20:39Japan deportiert zwei weitere staatenlose usbekische StaatsbürgerJapan deportiert zwei weitere staatenlose usbekische StaatsbürgerGestern, 18:12Der Ball von Maradonas „Hand Gottes“ und „Tor des Jahrhunderts“ wurde versteigert (Video)Der Ball von Maradonas „Hand Gottes“ und „Tor des Jahrhunderts“ wurde versteigert (Video)Gestern, 18:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden