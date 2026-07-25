Arsenal aktiviert „geheimes Szenario“ für Julián Álvarez

Eine der größten Intrigen des Sommertransfermarktes in Europa Julián Álvarez braut sich zusammen. Während Barcelona den argentinischen Stürmer als wichtigen Teil seines Projekts sieht, beobachtet Arsenal die Entwicklungen in aller Ruhe.

Der Londoner Klub könnte seinen entscheidenden Zug in einer späteren Phase des transferfensters machen und darauf warten, dass die Verhandlungen der Katalanen erfolglos enden. Der Erfolg dieses Plans hängt jedoch nicht nur vom Geld ab, sondern auch von Álvares' Entscheidung und der Haltung der Vereinsführung von Atlético.

Was ist das Haupt Hindernis für Barcelona?

Barcelona verheimlicht nicht seinen Wunsch, Álvarez zu verpflichten. Berichten zufolge bevorzugt der Spieler selbst einen Wechsel zum katalanischen Klub gegenüber anderen Optionen. Aber Atlético möchte keinen direkten Konkurrenten in La Liga stärken.

Atléticos Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín erklärte offen, dass es keine Pläne gibt, den Stürmer zu verkaufen. Er betonte, dass der Verein ein Angebot von 100 Millionen Euro abgelehnt habe und seine Haltung auch dann nicht ändern werde, wenn die Summe 150 oder 200 Millionen Euro erreiche.

„Wir haben 100 Millionen nicht akzeptiert, und wir werden auch 150 oder 200 Millionen nicht akzeptieren.“

Der Vertrag von Álvarez bei Atlético läuft bis 2030. Daher ist der Klub weder finanziell noch vertraglich gezwungen, den Spieler zu verkaufen.

Arsenal wartet gelassen auf den passenden Moment

Arsenal hat sich aus dem Transferrennen nicht verabschiedet. Laut Sky Sports gab es erste Gespräche auf Ebene der Klubbesitzer, und die Kommunikationskanäle zwischen den Parteien bleiben offen.

Einige Quellen berichten, dass Atlético eher geneigt ist, mit dem englischen Klub zu verhandeln, als Álvarez an einen Konkurrenten in Spanien zu verkaufen. Es wurde auch berichtet, dass Arsenals Sportdirektor Andrea Berta den Kontakt zu den Vertretern des Stürmers hält.

Die Londonerhaben folgenden potenziellen Plan:

Abwarten, bis die von Barcelona gesetzte Frist ablauft;

Falls die Katalanen aus den Verhandlungen aussteigen, Álvarez ein neues Projekt anbieten;

Schnell ein offizielles Angebot vorlegen, das Atlético zufriedenstellt;

Den Deal im August abschließen, bevor andere Interessenten aktiv werden.

Barcelonas Führung hat erklärt, dass das Angebot für Álvarez nicht unbegrenzt gilt. Berichten zufolge wollen die Katalanen die Sache bis Ende Juli klären. Dies könnte im August eine neue Chance für Arsenal eröffnen.

Warum ist Álvarez wichtig für Arsenal?

Álvarez ist kein gewöhnlicher Mittelstürmer. In Atléticos offizieller Beschreibung wird er als vielseitiger Spieler aufgeführt, der schnell und technisch versiert ist, gut mit Mitspielern kombinieren kann und auch auf der Position des offensiven Mittelfeldspielers einsetzbar ist.

Er kann allein im Sturmzentrum spielen, hinter der vorderen Spitze agieren oder vom Flügel ins Zentrum ziehen. Laut der offiziellen Website der Premier League hat der Argentinier in 106 Spielen für Atlético 49 Tore erzielt.

Ein solcher Spieler ermöglicht es Mikel Arteta, noch während des Spiels zwischen mehreren taktischen Grundordnungen zu wechseln. Am wichtigsten ist, dass Álvarez das englische Fußballmilieu gut kennt – was seinen Anpassungsprozess im Vergleich zu anderen Legionären erleichtern könnte.

PSG wartet ebenfalls auf eine günstige Situation

Arsenals Hauptkonkurrent ist nicht nur Barcelona. Auch PSG soll in regelmäßigem Kontakt mit den Vertretern von Álvarez stehen. Sollten die Katalanen den Transfer nicht realisieren können, könnte der Pariser Klub mit einem großen finanziellen Angebot in das Rennen einsteigen.

Derzeit gibt es drei Hauptszenarien für den Transfer:

Atlético lehnt alle Angebote ab und behält Álvarez im Team. Der Spieler drückt seinen Wunsch nach einem Wechsel zu Barcelona noch entschlossener aus und übt Druck auf den Klub aus. Sobald Barcelona aus den Verhandlungen aussteigt, geben Arsenal oder PSG ein Angebot ab, das den Madrider Verein zufriedenstellt.

Das erste Szenario entspricht derzeit am ehesten Atléticos offizieller Haltung. In den letzten Wochen des Transferfensters kann sich die Situation jedoch innerhalb weniger Stunden ändern.

Wer hat das letzte Wort?

Arsenals Plan ist logisch: Ohne offene Auktion mit Barcelona abwarten, bis die Verhandlungen des Konkurrenten stocken. Das Hauptproblem für die Londoner ist jedoch, dass Álvarez selbst derzeit die katalanische Option bevorzugt.

Daher bestimmt nicht nur Atlético das Schicksal des Transfers. Die nächste Äußerung des Spielers, die Gültigkeitsdauer von Barcelonas Angebot und Arsenals offizieller Schritt spielen in diesem komplexen Spiel eine entscheidende Rolle.

Was denkst du, Julián Álvarez was ist die beste Wahl: Barcelona, Arsenal oder der Verbleib bei Atlético?