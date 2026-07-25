Elon Musk erklärt, warum SpaceX Edelstahl für den Starship-Rumpf verwendet

SpaceX-Gründer Elon Musk, bekannt für seine Ambitionen in der Raumfahrt, hat enthüllt, warum das Unternehmen beim Bau des Starship-Raumschiffs auf Kohlefaser verzichtet und stattdessen Edelstahl bevorzugt hat. Diese Entscheidung erwies sich als wichtige ingenieurtechnische Lösung, die nicht nur für wirtschaftliche Effizienz sorgte, sondern auch die Haltbarkeit des Raumschiffs unter extremen Bedingungen gewährleistete. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Musk sind moderne Kohlefaser-Verbundwerkstoffe nach wie vor sehr teuer. Derzeit kostet ein Kilogramm von ihnen etwa 130 Dollar, und die Produktionsmengen sind begrenzt. Laut ixbt.com bereitet die Arbeit mit solchen Materialien große Schwierigkeiten bei der Massenproduktion des Raumschiffs.

Technische und Haltbarkeitsfaktoren

Ein weiterer Nachteil von Kohlefaser ist die Komplexität im Umgang mit kryogenen Treibstoffkomponenten, insbesondere flüssigem Sauerstoff. Es wurde zudem festgestellt, dass dieses Material den extrem hohen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre nicht standhalten kann und die Gefahr einer Strukturzerstörung besteht.

Edelstahl hingegen behält seine Festigkeit selbst bei ultratiefen Temperaturen. Er ist in der Produktion wesentlich günstiger, einfacher zu verarbeiten und bewältigt die thermischen Belastungen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre gut. Genau diese Eigenschaften ermöglichten es SpaceX, die Entwicklung von Starship-Prototypen zu beschleunigen und früher in die Testphase überzugehen.

Elon Musk lobte die Hitzeschutzschicht der neuesten Starship-Version und betonte, dass das Raumschiff derzeit „großartig aussieht“. Zur Erinnerung: Während des Testflugs Flight 13 landete Starship erfolgreich im Indischen Ozean und behielt zum ersten Mal beim Wiedereintritt seine vollständige Integrität.

Gleichzeitig teilte SpaceX-Ingenieur Michael Nicholls Neuigkeiten zu anderen Projekten des Unternehmens mit. Seinen Angaben zufolge wurde eine wichtige Testphase für alle 20 Satelliten der Starlink V3-Konstellation erfolgreich abgeschlossen. Dies zeigt, dass auch Projekte in den Bereichen Starlink und AI rasant voranschreiten.