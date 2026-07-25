Real Madrid arbeitet an Rodri- und Diomande-Transfers, während Arsenal überraschenden Vorstoß wagt

Das Sommertransferfenster im europäischen Fußball ist in vollem Gange. Der spanische Club Real Madrid hat Verhandlungen über zwei große Transfers gleichzeitig aufgenommen, um den Kader zu verstärken. Die Madrider zielen darauf ab, nicht nur die Defensive, sondern auch das Mittelfeld mit den besten Spielern der Welt zu ergänzen, berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von The Athletic zufolge hat Real Madrid erste Kontakte geknüpft, um den Mittelfeldspieler von Manchester City und Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, Rodri, zu verpflichten. Rodri gilt derzeit als einer der stärksten Spieler der Welt auf seiner Position, und sein Wechsel nach Madrid könnte zu den sensationellsten Ereignissen auf dem Transfermarkt gehören.

Allerdings äußerte sich Manchester-City-Trainer Enzo Maresca auf einer Pressekonferenz etwas besorgt über den Zustand des Spielers. Ihm zufolge hat sich Rodri einer Rückenoperation unterzogen, und sein Rückkehrtermin ist derzeit unbekannt. Dennoch hat die Führung von Real Madrid ihre Absicht, den spanischen Star zu verpflichten, nicht aufgegeben.

Neuigkeiten in Abwehr und Angriff

Ein weiteres Ziel des Madrider Clubs ist laut Bild-Berichten der ivorische Nationalspieler und RB-Leipzig-Star Yan Diomande. Real Madrid hat bereits Verhandlungen mit den Vertretern des Spielers und dem deutschen Club aufgenommen. Es ist erwähnenswert, dass der Kampf um diesen talentierten Flügelspieler hart umkämpft ist.

Obwohl Liverpool über 100 Millionen Euro für Diomande geboten hat, erhielten sie eine Absage. Auch Paris Saint-Germain und Arsenal haben sich dem Werben um den Spieler angeschlossen. Diomandes glänzender Auftritt bei der Weltmeisterschaft hat seinen Preis und das Interesse an ihm stark gesteigert.

Unterdessen hat Arsenal Julian Alvarez von Manchester City ins Visier genommen, um den Angriff zu verstärken. Die Londoner versuchen, die Ablösesumme zu senken, indem sie anbieten, einen ihrer eigenen Spieler im Tausch abzugeben.

Interessante Entwicklungen gibt es auch in der italienischen Serie A. Romelu Lukaku hat erklärt, dass er mit einer Nebenrolle bei Napoli nicht zufrieden ist. Der Berater des Spielers, Federico Pastorello, betonte in einem Interview mit Sky, dass sein Klient einer der besten Stürmer der Welt ist und nicht im Schatten junger Spieler wie Rasmus Højlund stehen möchte.