Inzaghi lockt Bastoni nach Saudi-Arabien: Stimmt Inter zu?

Der italienische Meister Inter könnte in der Sommertransferphase einen seiner wichtigsten Abwehrspieler verlieren. Simone Inzaghi Alessandro Bastoni mit Saudi-Arabienmöchte wieder zusammenarbeiten, aber bei diesem Transfer gibt es eine Hürde, die noch komplizierter ist als Geld.

Bislang hat Al-Hilal kein offizielles Angebot unterbreitet. Dennoch haben das ernsthafte Interesse des Vereins und Inzaghis persönlicher Wunsch begonnen, die Inter-Fans zu beunruhigen.

Inzaghi ruft seinen alten Schützling nach Saudi-Arabien

Al-Hilal-Cheftrainer Simone Inzaghi plant, die Defensive des Teams mit einem Spieler zu verstärken, der die Mannschaft bestens kennt. Während seiner Zeit bei Inter machte der italienische Übungsleiter Bastoni zu einem der wichtigsten Glieder im System mit drei Innenverteidigern.

Inzaghi trainiert derzeit Al-Hilal, und sein Vertrag beim saudischen Klub läuft bis zum Ende der Saison 2026/27.

Inzaghi kennt Bastonis Fähigkeiten genau: Der Verteidiger stoppt nicht nur gegnerische Angriffe, sondern kann Angriffe auch mit seinem ersten Pass einleiten.

Genau diese Aspekte machen ihn für den saudischen Klub nicht zu einem gewöhnlichen Transfer, sondern zu einem fertigen Spieler, der perfekt in Inzaghis System passt.

Das HauptHindernis, das den Transfer aufhält

Obwohl das Interesse von Al-Hilal groß ist, sind die Verhandlungen noch nicht in eine konkrete Phase übergegangen. Bevor der saudische Klub ein offizielles Angebot für Bastoni abgibt, muss er sich von einem seiner ausländischen Spieler trennen. Andernfalls ist eine Registrierung des italienischen Verteidigers für die neue Saison nicht möglich.

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Daher könnten Kaderveränderungen bei Al-Hilal in den kommenden Tagen das erste große Signal für den Bastoni-Transfer sein.

Inter zu überzeugen wird nicht einfach

Bastoni ist nicht nur ein Schlüsselspieler für Inter. Er ist einer der Führungsspieler, italienischer Nationalspieler und hat einen Vertrag bis 2028 bei den Mailändern. Dies verschafft dem Klub eine starke Verhandlungsposition.

Offiziellen Vereinsdaten zufolge hat der Verteidiger mit Inter dreimal die italienische Meisterschaft, dreimal die Coppa Italia und dreimal den Supercup gewonnen.

Bastoni zu verkaufen bedeutet ein zweifaches Risiko für Inter:

Ein wichtiger Abwehrspieler der Meistermannschaft geht verloren;

Einen linksfüßigen Innenverteidiger dieses Kalibers als Ersatz zu finden wird schwierig;

Die Fans werden die sportlichen Ambitionen des Vereins hinterfragen;

Das Abwehrsystem muss vor der neuen Saison neu aufgebaut werden.

Daher muss Al-Hilal nicht nur den Spieler, sondern auch die Inter-Führung mit einem astronomischen Angebot überzeugen.

Bastonis Berater sieht die Sache anders

Der wichtigste Aspekt, der die Transfer-Intrige anheizt, ist, dass das Umfeld des Spielers zu Beginn des Sommers offen erklärte, er werde in Mailand bleiben. Bastonis Berater Tullio Tinti betonte, dass der Verteidiger bei Inter glücklich sei und keinen Abschied plane.

„Er ist glücklich bei Inter und wird definitiv bleiben.“

Solche Aussagen auf dem Transfermarkt erweisen sich jedoch nicht immer als endgültige Entscheidung. Insbesondere wenn der saudische Klub dem Spieler ein hohes Gehalt und Inter eine Ablösesumme bietet, die schwer abzulehnen ist, kann sich die Situation drastisch ändern.

Auch Barcelona beobachtet die Lage

Barcelona hatte zuvor ebenfalls Interesse an Bastoni gezeigt. Die Inter-Führung bestätigte das Interesse der Katalanen, doch die Verhandlungen nahmen damals keine konkrete und offizielle Form an.

Nun könnte das Auftreten von Al-Hilal die Situation rund um den Transfer verändern. Sollte der saudische Klub ein offizielles Angebot unterbreiten:

Muss Inter einen Preis für Bastoni festlegen; Entscheidet sich der Spieler zwischen einem Verbleib in Europa oder einer erneuten Zusammenarbeit mit Inzaghi; Könnten Barcelona und andere Bewerber ihre Aktivitäten beschleunigen.

Von wem hängt die entscheidende Entscheidung ab?

In der aktuellen Situation ist Bastonis Abgang von Inter nicht unvermeidlich. Im Gegenteil, sein langfristiger Vertrag und die Aussage seines Beraters deuten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hin, dass der Abwehrspieler in Mailand bleibt.

Sollte Al-Hilal jedoch einen Platz für Ausländer freimachen und mit einem offiziellen, lukrativen Angebot kommen, stehen Inter und der Spieler vor einer schweren Entscheidung. Der Schlüssel zum Transfer liegt genau in diesem Angebot — wann und in welcher Höhe es eingereicht wird.

Glaubt ihr, dass Bastoni Inzaghi nach Saudi-Arabien folgt, oder sollte er bei Inter bleiben? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt diese Transfer-News über Telegram mit fußballbegeisterten Freunden.