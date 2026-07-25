Überhöhte Preise auf dem Transfermarkt: Die englische Premier League hängt Europa ab

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Überhöhte Preise auf dem Transfermarkt: Die englische Premier League hängt Europa ab

Die beispiellose finanzielle Macht der Vereine der Premier League auf dem Transfermarkt stellt eine ernsthafte Bedrohung für andere europäische Ligen dar. Die in den letzten Jahren von englischen Klubs getätigten Transfers brechen nicht nur Rekorde, sondern führen auch zu einer künstlichen Inflation der Preise auf dem internationalen Markt. Laut einer Analyse von Goal.com könnte diese Situation das Konzept des fairen Wettbewerbs in der Fußballwelt zunichtemachen. Dies berichtet Goal.com .

Unter den kürzlich abgeschlossenen Geschäften erregte der Wechsel von Morgan Rogers von Aston Villa zum FC Chelsea für 137 Millionen Euro die Aufmerksamkeit von Experten. Gleichzeitig wechselte Alejandro Garnacho zum Verein aus Birmingham. Obwohl Chelsea sich nicht einmal für die Champions League qualifizieren konnte, geben sie weiterhin über 1 Milliarde Euro für Transfers aus. Solche „pharaonenhaften“ Ausgaben werfen viele Fragen hinsichtlich der Einhaltung des Financial Fairplay auf.

Die wirtschaftliche Hegemonie der Premier League

Nicht nur Londoner Vereine, sondern auch andere Teams operieren mit riesigen Summen. Tottenham beispielsweise gab insgesamt mehr als 200 Millionen Euro für Sandro Tonali und Mateus Fernandes aus. Manchester City kaufte Elliot Anderson für 135 Millionen Euro von Nottingham Forest. Solche Beträge sind selbst für europäische Giganten wie Real Madrid, Barcelona oder den FC Bayern mittlerweile deutlich zu teuer.

Vereine der italienischen Serie A oder der deutschen Bundesliga sind derzeit gezwungen, ihre finanzielle Stabilität zu wahren und ihre Bilanzen auszugleichen. Während die italienische Liga in den 1990er Jahren die reichste der Welt war, hat sich die Situation grundlegend geändert. Die Premier League entwickelt sich durch den Kauf von Spielern zu extrem hohen Preisen auf ihrem eigenen Binnenmarkt zu einer Art „geschlossenem Exklusivclub“, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit von Teams aus anderen Ländern schwächt.

Saudi-Arabien als neuer Akteur auf dem Transfermarkt

Ein Faktor, der die Situation weiter verkompliziert, ist der Einstieg saudi-arabischer Klubs in den Transfermarkt. Diese Vereine, die enge Beziehungen zum englischen Fußball pflegen, schnappen europäischen Teams die Wunschspieler mit hohen Gehältern und Ablösesummen vor der Nase weg. Ein Beispiel hierfür ist Crysencio Summerville, bei dem sich die AS Rom bereits fast einig war.

Während der italienische Klub 50 Millionen Euro für den Spieler bot, entschied Al-Hilal unter der Leitung von Simone Inzaghi den Transfer für sich, indem sie 80 Millionen Euro boten und dem Spieler ein Nettogehalt von 15 Millionen Euro pro Jahr versprachen. Auch Stars wie Darwin Nunez entscheiden sich anstelle anderer europäischer Granden für die Petrodollars aus Saudi-Arabien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das finanzielle Wachstumstempo der Premier League für ihre europäischen Konkurrenten unerträglich geworden ist. Obwohl offiziell keine Gesetzesverstöße bestätigt wurden, zwingt das „Doping“ des Marktes viele Vereine dazu, ihre Strategien zu ändern und sich auf bescheidenere Ziele zu beschränken. Es ist sicher, dass dies das Kräfteverhältnis in der Fußballwelt in Zukunft grundlegend verändern wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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