Dienstliche Untersuchung gegen Beamten in Koson wegen rüden Verhaltens eingeleitet

Ein Video in sozialen Netzwerken, das Ubaydulla Ochilov, den Leiter der Abteilung des Bezirks Koson des usbekischen Nachbarschaftsverbandes in der Region Qashqadaryo, bei einem rüden Verhalten während eines Streits mit einem Bürger zeigt, hat für breite Diskussionen gesorgt. Bezüglich des Vorfalls wurde eine dienstliche Untersuchung angeordnet.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 28. Juli, als der Bürger aufgefordert wurde, auf die Straße geschütteten Sand zu entfernen. Während der darauffolgenden Auseinandersetzung soll der Amtsträger grobe Worte verwendet haben, die gegen die Berufsethik verstoßen.

Der Nachbarschaftsverband Usbekistans äußerte sich zu dem Vorfall und betonte, dass Staatsbedienstete in jeder Situation die Kultur des Umgangs mit Bürgern wahren müssen. Zudem wurde festgestellt, dass ein solches Verhalten scharf verurteilt wird.

Derzeit läuft eine dienstliche Untersuchung zu dem Vorfall. Nach Abschluss der Untersuchung wird eine rechtliche Bewertung der Handlungen des Beamten vorgenommen und gemäß der geltenden Gesetzgebung entsprechende Maßnahmen ergriffen.