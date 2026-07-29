KI bringt nicht den erhofften geschäftlichen Erfolg: 95 Prozent der Unternehmen sehen keine Ergebnisse

Es hat sich herausgestellt, dass generative KI-Technologien, die in den letzten Jahren weltweit rasant an Beliebtheit gewonnen haben, für viele Unternehmen nicht die erhofften finanziellen Ergebnisse gebracht haben. Wie Ixbt.com unter Berufung auf einen Bericht der MIT NANDA-Organisation berichtet, erzielten 95 Prozent der untersuchten Unternehmen keine nennenswerten und messbaren Erträge aus der Implementierung von KI. Dennoch waren nur 5 Prozent der analysierten Projekte erfolgreich und konnten Millionen von Dollar an Gewinn erwirtschaften. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Angaben zufolge wurde diese Untersuchung vor dem Hintergrund von 30 bis 40 Milliarden Dollar an Investitionen durchgeführt, die von Unternehmensstrukturen weltweit in GenAI-Technologien gelenkt wurden. Experten untersuchten über 300 öffentlich angekündigte KI-Initiativen und führten eingehende Interviews mit Vertretern von 50 Organisationen. Darüber hinaus wurden die Meinungen von 153 Top-Managern zusammengetragen, die an vier großen Branchenkonferenzen teilnahmen.

Nicht die Technologie selbst, sondern die Implementierungsprobleme

Die Autoren der Studie führen diese drastische Lücke zwischen Erwartungen und realen Ergebnissen nicht auf die mangelhafte Qualität von KI-Modellen oder strenge gesetzliche Einschränkungen zurück, sondern direkt auf Schwierigkeiten bei der praktischen Anwendung. Zu den Hauptproblemen gehören instabile Arbeitsabläufe, begrenzte Fähigkeiten der Systeme, den Kontext beizubehalten und Benutzerfeedback zu berücksichtigen. Darüber hinaus wirkte sich auch aus, dass die entwickelten Lösungen nicht ausreichend mit den täglichen Aufgaben der Mitarbeiter verknüpft waren.

Den Ergebnissen des Berichts zufolge haben über 80 Prozent der untersuchten Organisationen universelle Tools wie ChatGPT und Copilot untersucht oder getestet. Jedoch erreichte nur 5 Prozent der speziellen Unternehmenssysteme für bestimmte enge Aufgaben die vollwertige industrielle Betriebsphase. Dies zeigt, dass universelle Lösungen nicht immer leicht an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden können.

Unterschied zwischen externen Partnern und internen Entwicklungen

Die Studie widmete auch den Unterschieden in den Ansätzen zur Erstellung von Softwarelösungen besondere Aufmerksamkeit. In der untersuchten Gruppe erreichten Projekte, die unter Beteiligung externer Partner erstellt wurden, in etwa 67 Prozent der Fälle die vollständige Implementierungsphase, während Entwicklungen auf Basis eigener interner Ressourcen der Unternehmen Ergebnisse von rund 33 Prozent zeigten.

Gleichzeitig betonen Experten, dass die Erfolgskriterien in jedem Unternehmen unterschiedlich definiert werden. Es wird daran erinnert, dass die Einbindung externer Auftragnehmer keine automatische Garantie für hohe Ergebnisse sein kann und die ermittelte Korrelation nur die Fälle innerhalb der ausgewählten Forschungsstichprobe widerspiegelt.