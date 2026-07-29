Rocket Lab sichert sich Rekordvertrag für US-Verteidigung

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Rocket Lab sichert sich Rekordvertrag für US-Verteidigung

Das führende Luft- und Raumfahrtunternehmen Rocket Lab hat die größte finanzielle Vereinbarung seiner Geschichte erzielt. Laut ixbt.com hat die US Space Force diesem Unternehmen eine massive suborbitale Startserie im Wert von 266 Millionen Dollar anvertraut, die zum Testen der Raketenabwehrsysteme der nächsten Generation des Landes dient. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser Großauftrag wurde vom Space Systems Command der US Space Force im Rahmen des Rocket Systems Launch Program unterzeichnet. Der Vereinbarung zufolge muss das Unternehmen insgesamt 12 suborbitale Flüge durchführen, wobei auch die Option auf 6 zusätzliche Missionen vorgesehen ist.

Das Hauptziel dieser Partnerschaft besteht darin, neue Raketenabwehrtechnologien für die US-Streitkräfte zu testen, zukunftsweisende Systeme in der Praxis zu überprüfen und deren Entwicklungsprozess erheblich zu beschleunigen. Experten betonen, dass solche schnellen und regelmäßigen Tests eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der nationalen Sicherheit des Landes spielen.

Neue Infrastruktur und Expansionsmöglichkeiten

Der erste Start im Rahmen des Erstvertrags ist für nicht früher als Ende 2026 geplant. Die meisten dieser Missionen werden von der neuen Startrampe des Pacific Spaceport Complex–Alaska auf der Kodiak-Insel in Alaska durchgeführt.

Die Inbetriebnahme dieser Infrastruktur eröffnet dem Unternehmen den Weg, seine Kapazitäten weit über die bestehenden Standorte in Neuseeland und Virginia hinaus erheblich zu erweitern. Dies erhöht die geografische Reichweite von Rocket Lab weiter.

Strategische Bedeutung und Position im Verteidigungssektor

Obwohl Rocket Lab bisher hauptsächlich als führender kommerzieller Betreiber beim Start kleiner Satelliten bekannt war, hebt das neue Abkommen seine Beteiligung an Verteidigungsprojekten auf ein völlig neues Niveau. Das Unternehmen stärkt zudem seine Position auf dem Markt für schnelle Raumfahrtstarts.

Heute benötigen staatliche und militärische Kunden zuverlässige Partner für schnelle Tests neuer Technologien. Dieser Rekordvertrag über 266 million Dollar verdeutlicht die strategische Bedeutung von Rocket Lab bei der Erfüllung nationaler Sicherheitsaufgaben der USA und steigert dessen zukünftiges Ansehen weiter.

Rocket LabSpace ForceRaketenabwehrTechnologieRaumfahrt
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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