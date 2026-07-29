Erste Live-Fotos des Huawei Nova 16 SE im Internet aufgetaucht

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Erste Live-Fotos des Huawei Nova 16 SE im Internet aufgetaucht

Die ersten Live-Fotos des noch nicht offiziell angekündigten Smartphones Huawei Nova 16 SE sind im Internet aufgetaucht. Dieses Gerät dürfte für Marken-Fans eine lange erwartete Neuigkeit sein, da der chinesische Hersteller laut ixbt.com in den letzten drei Jahren keine Mobilgeräte in dieser Serie vorgestellt hatte. Das berichtet Ixbt.com berichtet .

Den im Netz aufgetauchten Fotos nach zu urteilen, wird das neue Gadget ein grundlegend erneuertes Design erhalten. Insbesondere befindet sich auf der Rückseite des Smartphones ein breiter, horizontaler Kamerablock, der in seiner Form an die Modelle Honor Power 2 und iPhone 17 Pro erinnert. Am Gehäuse ist das traditionelle und vertraute Logo der Huawei Nova Serie jedoch erhalten geblieben.

Äußeres Erscheinungsbild und Farbpalette

Einer der auffälligsten Aspekte des Geräts ist sein Kameramodul. Es umfasst drei kreisförmige Elemente, die deutlich aus dem Gehäuse hervorstehen und den oberen Teil der Rückseite fast vollständig einnehmen, was dem Gerät ein modernes und einzigartiges Aussehen verleiht.

Es wird berichtet, dass das Huawei Nova 16 SE Käufern in mehreren Farbvarianten angeboten wird. Dazu gehören neben klassischem Schwarz und Weiß auch attraktive Farbverläufe. Insbesondere weist eine der Farben an einen Sonnenuntergang erinnernde Töne auf, was an das Design des Flaggschiffs Pura 90 Pro Max erinnert. Zudem wird eine Version vorbereitet, die Blau und Rosa miteinander verbindet, für diejenigen, die einen helleren Look bevorzugen.

Bislang hat Huawei keine offiziellen Informationen zum Präsentationsdatum und den technischen Daten des neuen Smartphones Nova 16 SE bekannt gegeben. Dennoch deuten die durchgesickerten Fotos und Informationen im Netz darauf hin, dass die Markteinführung des Gadgets bevorsteht und großes Interesse bei den Nutzern weckt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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