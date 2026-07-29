Juventus zeigt Interesse am Transfer von Yassine Bounou

Al-Hilal-Torhüter Yassine Bounou zieht weiterhin das Interesse europäischer Spitzenklubs auf sich. Laut Berichten von Al Jazeera möchte der italienische Traditionsverein Juventus den erfahrenen marokkanischen Schlussmann verpflichten und ist bereit, rund 9 Millionen Euro für seinen Transfer zu bieten. Das berichtet Goal.com , berichtet.

Der Vertrag des Torhüters, dessen Zukunft bei Al-Hilal derzeit ungewiss ist, läuft noch bis Sommer 2028. Nach der Rückkehr von Mohammed Al-Owais wurde jedoch berichtet, dass die Vereinsführung erwägt, Yassine Bounou ausschließlich für kontinentale Wettbewerbe zu registrieren. Dieses Szenario passt dem Spieler jedoch überhaupt nicht.

Transfermarkt und Altersfaktor

Daten von Transfermarkt zufolge war der Marktwert von Yassine Bounou nach seinem Wechsel zu Al-Hilal im Sommer 2023 gesunken. Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien lag sein Wert bei 12 Millionen Euro, ging im Laufe der Zeit jedoch schrittweise auf mittelfristig 5,5 Millionen Euro zurück.

Das von Juventus gebotene Angebot in Höhe von 9 Millionen Euro liegt jedoch fast 65 Prozent über dem aktuellen offiziellen Marktwert des Spielers. In Anbetracht seines Alters ist diese Ablösesumme ein ungewöhnlicher Schritt nach Marktlogik, da führende europäische Klubs bei solchen Summen für Spieler im Spätstadium ihrer Karriere normalerweise vorsichtig agieren.

Zukünftige Entscheidungen

Berichten zufolge lehnt der marokkanische Torhüter die Bedingung ab, nur in internationalen Turnieren zu spielen, was einen Abschied vom Klub im kommenden Sommer-Transferfenster sehr realistisch macht. Zu einer Zeit, in der Al-Hilal bereit ist, einen seiner konstantesten und zuverlässigsten Spieler der letzten Jahre ziehen zu lassen, könnte das Interesse von Juventus die Situation grundlegend verändern.

Dieser Schritt des italienischen Klubs unterstreicht nicht nur den internationalen Ruf des erfahrenen Keepers, sondern beweist auch, dass er den Ansprüchen europäischer Giganten weiterhin gerecht werden kann. Sollten sich die Parteien einigen, wird erwartet, dass Yassine Bounou seine Karriere in der Serie A fortsetzt und zusätzliche Erfahrung in die Defensive von Turin einbringt.