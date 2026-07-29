Japans Bevölkerung fällt zum ersten Mal seit 42 Jahren unter 120 Millionen

Die demografische Krise in Japan vertieft sich weiter. Zum ersten Mal in den letzten 42 Jahren ist die Zahl der Staatsbürger des Landes unter die 120-Millionen-Grenze gefallen. Dies berichtete unter Berufung auf Regierungsdaten Mainichi Publikation.

Offiziellen Daten zufolge belief sich die Zahl der Bürger des Landes zum Stand vom 1. Januar 2026 auf 119.736.483. Dies sind 917.000 weniger im Vergleich zum Vorjahr. Experten bewerten diesen Indikator als den größten jährlichen Rückgang seit 1968.

Gleichzeitig wächst die Zahl der in Japan lebenden ausländischen Einwohner weiter. Ihre Zahl stieg innerhalb eines Jahres um 354.000 und erreichte einen Rekordwert von 4.031.159 Personen. Das Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation führt diese Statistik seit 2013.

Obwohl die Regierung verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate umsetzt, sinkt die Zahl der Geburten im Land weiter. Im aktuellen Berichtszeitraum wurden rund 670.000 Babys geboren, während die Zahl der Todesfälle 1.590.000 erreichte. Dies zeigt eine weitere Verschlechterung des demografischen Gleichgewichts.

Unter den 47 Präfekturen Japans verzeichnete nur die Hauptstadt Tokio ein Bevölkerungswachstum. Hier stieg die Zahl der Bürger um 0,09 Prozent.

Aufgrund von Arbeitskräftemangel auf dem Arbeitsmarkt öffnet Japan schrittweise breitere Wege für die Politik zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. Infolgedessen verzeichnete die Zahl der ausländischen Einwohner im vierten Jahr in Folge ein Wachstum. 86,17 Prozent von ihnen entfallen auf das erwerbsfähige Alter.

Hokkaido, Okinawa und Oita wurden als die Präfekturen mit dem schnellsten Wachstum der ausländischen Bevölkerung verzeichnet.

Insgesamt belief sich die Gesamtbevölkerung Japans einschließlich der ausländischen Einwohner auf 123.767.642 Personen. Dies sind ebenfalls etwa 563.000 Menschen weniger als im Vorjahr. Ein Bevölkerungswachstum wurde nur in den Präfekturen Tokio, Chiba und Osaka beobachtet.