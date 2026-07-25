Luxusuhr von usbekischem Juwelier für Ronaldo sorgt im Internet für Gesprächsstoff

In Usbekistan geboren, überreichte der bekannte Juwelier Jacob Arabov Cristiano Ronaldoeine Armbanduhr, deren Wert auf über 1 Million US-Dollar geschätzt wird. Das Geschenk wurde während eines Treffens zwischen dem Fußballer und dem Juwelier übergeben.

Als Ronaldo die bernsteinfarbene Uhr sah, erwähnte er, dass er einen Bugatti in exakt derselben Farbe besitzt. Daraufhin erklärte Jacob Arabov, dass er nicht gewusst hatte, dass der Fußballer ein Auto dieser Farbe in seiner Sammlung hat.

Ronaldo, der für den Al-Nassr FC und die portugiesische Nationalmannschaft spielt, ist auch für sein Interesse an Luxusautos und -uhren bekannt. Dass die geschenkte Uhr jedoch farblich zu seinem Bugatti passte, war auch für den Juwelier eine unerwartete Überraschung.

Nachdem die Nachricht über das Treffen die Runde machte, zeigten Fans großes Interesse an dem Preis und dem Aussehen des Geschenks.