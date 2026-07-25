Luxusuhr von usbekischem Juwelier für Ronaldo sorgt im Internet für Gesprächsstoff

·88·Welt
Luxusuhr von usbekischem Juwelier für Ronaldo sorgt im Internet für Gesprächsstoff

In Usbekistan geboren, überreichte der bekannte Juwelier Jacob Arabov Cristiano Ronaldoeine Armbanduhr, deren Wert auf über 1 Million US-Dollar geschätzt wird. Das Geschenk wurde während eines Treffens zwischen dem Fußballer und dem Juwelier übergeben.

Als Ronaldo die bernsteinfarbene Uhr sah, erwähnte er, dass er einen Bugatti in exakt derselben Farbe besitzt. Daraufhin erklärte Jacob Arabov, dass er nicht gewusst hatte, dass der Fußballer ein Auto dieser Farbe in seiner Sammlung hat.

Ronaldo, der für den Al-Nassr FC und die portugiesische Nationalmannschaft spielt, ist auch für sein Interesse an Luxusautos und -uhren bekannt. Dass die geschenkte Uhr jedoch farblich zu seinem Bugatti passte, war auch für den Juwelier eine unerwartete Überraschung.

Nachdem die Nachricht über das Treffen die Runde machte, zeigten Fans großes Interesse an dem Preis und dem Aussehen des Geschenks.

Cristiano RonaldoJacob ArabovUsbekistanBugattiLuxusuhr
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

10-jähriger Ralf, der auf den Händen zur Schule geht, berührt viele im Netz10-jähriger Ralf, der auf den Händen zur Schule geht, berührt viele im NetzGestern, 23:43Flugzeug stürzt in Deutschland durch Hausdach, Tote zu beklagenFlugzeug stürzt in Deutschland durch Hausdach, Tote zu beklagenGestern, 21:11Fußballstar Mbappé mit Freundin gesichtet: Aufnahmen aus Paris sorgen für AufsehenFußballstar Mbappé mit Freundin gesichtet: Aufnahmen aus Paris sorgen für AufsehenGestern, 20:39Japan deportiert zwei weitere staatenlose usbekische StaatsbürgerJapan deportiert zwei weitere staatenlose usbekische StaatsbürgerGestern, 18:12Der Ball von Maradonas „Hand Gottes“ und „Tor des Jahrhunderts“ wurde versteigert (Video)Der Ball von Maradonas „Hand Gottes“ und „Tor des Jahrhunderts“ wurde versteigert (Video)Gestern, 18:04Aufsehen in Indien: Braut greift Genitalien ihres Schwiegervaters mit Messer anAufsehen in Indien: Braut greift Genitalien ihres Schwiegervaters mit Messer anGestern, 16:43
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden