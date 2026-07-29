Da die Transferperiode im professionellen Fußball in die heiße Phase eintritt, häufen sich auch die Gerüchte um vielversprechende junge Spieler. Laut GOAL.com wurde das talentierte Mittelfeldtalent Claudio Echeverri, das bei Manchester City unter Vertrag steht, dem italienischen Klub AC Mailand angeboten. Die Möglichkeit dieses Transfers und dessen Bedingungen stehen derzeit im Fokus der Fußballöffentlichkeit. Das berichtet Goal.com berichtet.

Vor einem Jahr zeigten führende europäische Klubs – darunter Teams aus Frankreich, Spanien und Italien, insbesondere die AS Rom – großes Interesse an dem jungen argentinischen Spieler. Damals stimmte der Spieler dem Wechsel selbst zu, doch der Transfer kam nicht zustande. Der Hauptgrund war, dass die Führung von Manchester City den Spieler nur ohne Kaufoption ausleihen wollte, während Rom keinen Spieler eines anderen Klubs einfach so ausbilden wollte.

Schwierige Zeit in Europa und Leih-Erfahrungen

Bayer Leverkusen stimmte den Bedingungen zu und verpflichtete den Spieler, aber seine Zeit in Deutschland verlief nicht wie erhofft. Unter Erik ten Hag und später anderen Trainern erhielt das Eigengewächs von River Plate nicht genügend Spielpraxis. In der ersten Saisonhälfte absolvierte er 11 Einsätze ohne nennenswerte Torbeteiligungen.

Nachdem er im Winter zu Girona, einem Klub der City Group, gewechselt war, konnte der Spieler das Ruder nicht herumreißen. Trotz eines Tors gegen Athletic Bilbao konnte er den Abstieg des Teams in die untere Spielklasse nicht verhindern. Claudio Echeverri, dessen aktueller Vertrag bis 2028 läuft, befindet sich derzeit mit Manchester City auf Asientour.

Zukunftspläne und Herausforderungen

Der Cheftrainer plant, den Spieler in Spielen gegen Inter, die K-League-Stars und Atlético Madrid zu testen. Englischen Medienberichten zufolge wird jedoch erwartet, dass der argentinische Mittelfeldspieler erneut zu einem anderen Team wechselt. Vermittler haben ihn dem AC Mailand angeboten, der bestrebt ist, seinen Kader zu verstärken.

Dennoch haben die Rossoneri nach der Verpflichtung von Andrej Kostić aus dem serbischen und balkanischen Fußballmarkt nur noch einen freien Platz für Nicht-EU-Ausländer, und ihre Pläne sehen anders aus. Zudem hat auch der Ex-Klub des Spielers, River Plate, die Absicht, ihn auszuleihen. Der Klubpräsident möchte Echeverri neben erfahrenen Spielern zurückholen. Da Manchester City den Spieler jedoch für eine Ablösesumme von 25 Millionen Dollar verpflichtet hat und ihn in europäischen Top-Ligen reifen lassen möchte, prüft die Vereinsführung derzeit nur innerkontinentale Optionen.