Warum stand Mateus Fernandes nicht im Kader von Tottenham?

Die Fans von Tottenham Hotspur waren verständlicherweise besorgt, als Mittelfeldspieler Mateus Fernandes, der im Sommertransferfenster für 85 Millionen Pfund verpflichtet wurde, gegen Sydney FC nicht zum Einsatz kam. Laut Goal.com entsprechen Gerüchte über eine Verletzung des Spielers nicht der Wahrheit, und sein Fehlen im Kader war lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Der 22-jährige portugiesische Mittelfeldspieler hat sich bereits zu einem wichtigen Teil des neuen Projekts von Cheftrainer Roberto De Zerbi im Verein entwickelt. Daher enttäuschte sein Fehlen im Allianz Stadium die Fans, die eine Wiederholung der Verletzungsmisere des Teams aus der Vorsaison befürchteten. Videos aus den jüngsten Trainingseinheiten in Australien, die Fernandes abseits seiner Teamkollegen am Spielfeldrand zeigten, hatten diese Sorgen noch verstärkt.

Der vorsichtige Plan des Trainerteams

Dem Standard zufolge war das Fehlen des Spielers nicht auf eine schwere Verletzung zurückzuführen, sondern auf die vorsichtige Politik des Trainerteams. Die anstrengenden Bedingungen weltweiter Vorbereitungstouren und die intensiven taktischen Anforderungen von Roberto De Zerbi zwingen die Trainer des Vereins, Leistungsträger zu schonen. Der italienische Taktiker achtet besonders auf den körperlichen Zustand seiner Führungsspieler, um sie nicht vor Saisonbeginn zu verlieren.

Es ist erwähnenswert, dass Mateus Fernandes nicht der Einzige war, der gegen Sydney FC geschont wurde. Um die hohe Belastung zu steuern, ließ De Zerbi auch eine Reihe erfahrener Spieler aus dem Kader. Insbesondere Destiny Udogie, James Maddison und Jan Paul van Hecke kamen bei der Partie in Australien ebenfalls nicht zum Einsatz, was auf eine systematische Rotationspolitik hindeutet.

Schnelle Eingewöhnung im neuen Team

Nach seinem Wechsel von West Ham United zog Mateus Fernandes sofort mit starken Leistungen die Blicke auf sich. In der Partie gegen die MK Dons erzielte er per sehenswerter Direktabnahme ein Tor und stellte bereits bei seinem inoffiziellen Debüt seine Klasse unter Beweis. Auch während des Trainingslagers in Ozeanien wurden seine Einsatzzeiten schrittweise erhöht.

So wurde er gegen Auckland FC in der 62. Minute eingewechselt und trug zum 2:0-Sieg der Mannschaft bei. Auch wenn die Fans ihn gerne gegen den Klub aus Sydney gesehen hätten, wird die Entscheidung des Trainerteams angesichts der langen Saison als richtige Maßnahme bewertet.