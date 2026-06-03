Chelsea legt Preis für Marc Cucurella fest: Real Madrid und Barcelona im Rennen

Der FC Chelsea ist bereit, den Verkauf von Verteidiger Marc Cucurella im Sommer-Transferfenster zu genehmigen. Nachdem die Londoner ihre Forderungen für den spanischen Spieler bekannt gegeben haben, beobachten Real Madrid, der FC Barcelona und Atlético Madrid die Situation genau. Obwohl Cucurella an der Stamford Bridge zum Publikumsliebling geworden ist, soll der 27-jährige Verteidiger offen für neue Herausforderungen in seiner Karriere sein. Goal.com berichtet .

Atlético Madrid gilt derzeit als Hauptfavorit auf den Spieler. Diego Simeones Team betrachtet den Transfer von Cucurella als Priorität, um die Abwehrreihe zu verstärken. Die Madrilenen haben über Sportdirektor Mateu Alemany Kontakt aufgenommen und wollen die Verhandlungen zügig abschließen. Allerdings klafft eine erhebliche Lücke bei der Ablöse: Während Atlético Madrid rund 50 Millionen Euro bieten möchte, fordert Chelsea mindestens 70 Millionen Euro (61 Mio. Pfund).

Für den FC Barcelona hat ein Transfer von Cucurella emotionale Bedeutung, da er ein Absolvent der La Masia ist. Der Spieler selbst gab zu, dass es schwer wäre, ein Angebot seines ehemaligen Vereins abzulehnen. Auch Real Madrid sieht in ihm einen geeigneten Kandidaten zur Verstärkung der linken Abwehrseite. Nach der Niederlage des Teams in der Champions League gegen Paris Saint-Germain machte Cucurella keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit mit der Vereinspolitik, nur auf junge Spieler zu setzen.

Die Chelsea-Führung bleibt gelassen, da der laufende Vertrag des Spielers noch drei Jahre Gültigkeit hat. Die Londoner zielen darauf ab, einen Großteil der Summe zurückzugewinnen, die 2022 beim Kauf des Verteidigers von Brighton gezahlt wurde. Sollte der festgelegte Preis von 70 Millionen Euro nicht erreicht werden, behält sich der Klub das Recht vor, ihn nicht abzugeben.