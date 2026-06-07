Nur noch wenige Tage bis zum Start der nächsten FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, die von der Welt sehnsüchtig erwartet wird und Millionen Herzen höherschlagen lässt. Doch kurz vor dem großen Fußballfest dieses Jahres hat ein unerwartetes Ereignis auf der internationalen Bühne an der Schnittstelle von Sport und Politik zu ernsthaften Diskussionen geführt. Die angesehene The New York Times berichtete, dass Mehdi Taj, Präsident des iranischen Fußballverbandes (FFIRI), und mehrere andere hochrangige Funktionäre laut neuesten offiziellen Informationen nicht an der am 11. Juni beginnenden Veranstaltung teilnehmen können. Der Grund: Die US-Regierung hat die Erteilung von Einreisevisa verweigert.

Das Problem ist, dass Verbandspräsident Mehdi Taj in der Vergangenheit als Offizier der Garde der Islamischen Revolution diente. Aufgrund politischer Ansichten und Sicherheitsmaßnahmen wurden Visa nicht nur ihm, sondern einer ganzen Gruppe der iranischen Fußballführung verweigert.

Grünes Licht für Funktionäre und Spieler, die keine Visa erhalten haben

Der allgemeine Status der Funktionäre und Teammitglieder, deren Visaanträge von der US-Botschaft abgelehnt wurden und die das Turnier von zu Hause aus verfolgen müssen, ist in der folgenden speziellen integrierten Tabelle dargestellt:

Vollständiger Name und Teamzugehörigkeit Position in der iranischen Fußballorganisation Offizielle Visa-Entscheidung Mehdi Taj Präsident des iranischen Fußballverbandes (ehemaliges Militär) Abgelehnt Mehdi Kharati Geschäftsführer des Fußballverbandes Abgelehnt Hedayat Mombini Generalsekretär der Organisation Abgelehnt Mohsen Motamedkia Leiter der Medienabteilung des Verbandes Abgelehnt Iranische Nationalmannschaft Spieler und zugewiesenes Unterstützungspersonal Genehmigt (Visa erteilt)

In ihrer Stellungnahme zu dieser Entscheidung betonte die US-Seite nachdrücklich, dass sie auf keinen Fall zulassen werde, dass 'terroristische Gruppen und ihre Vertreter Lücken im System ausnutzen, um heimlich in das Gebiet der USA einzureisen', und erklärte, dass Sicherheitsmaßnahmen oberste Priorität haben.

Irans Beschwerde bei der FIFA und Turnierplan

Nach dieser scharfen Entscheidung schwieg Iran nicht und warf Washington vor, Sport zu politisieren und Diskriminierung zu betreiben. Vertreter Teherans haben die FIFA aufgefordert, sofort einzugreifen und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Nach Ansicht der iranischen Fußballführung sind Sportfunktionäre und technische Berater 'ein integraler und untrennbarer Bestandteil jeder Nationalmannschaft', und ihre Abwesenheit könnte die Moral des Teams negativ beeinflussen.

Zur Erinnerung: Die diesjährige Weltmeisterschaft wird gemeinsam von drei großen nordamerikanischen Ländern ausgerichtet: den USA, Kanada und Mexiko. In einem Turnier, das intensive Spiele erwarten lässt, wird die iranische Nationalmannschaft ihr erstes Spiel am 15. Juni in Los Angeles bestreiten.

Zamin-Kommentar: Tatsächlich hatte die iranische Regierung im März dieses Jahres viele Fans enttäuscht, als sie ankündigte, die Nationalmannschaft aufgrund politischer Spannungen nicht zur WM in die USA zu entsenden. Später wurde diese Entscheidung revidiert, was den Spielern die Teilnahme ermöglichte und die Fußballfans sehr freute. Jetzt reisen die Spieler zwar an, aber ein großer Teil der Führung und des technischen Stabs bleibt ohne Visa. Unabhängig von den Umständen ist Fußball ein Botschafter des Friedens und der Freundschaft. Wir hoffen, dass die Spiele auf dem Feld nach rein sportlichen Prinzipien ablaufen und politische Meinungsverschiedenheiten das schöne Spiel nicht überschatten. Wir wünschen den iranischen Fußballern auch unter diesem psychologischen Druck eine würdige Leistung!

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