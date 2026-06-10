Bayer Leverkusen fixiert Transfer von Kennet Eichhorn

Der amtierende deutsche Meister Bayer Leverkusen steht kurz vor der Verpflichtung eines der größten Talente des Landes: Kennet Eichhorn. Der 16-jährige Mittelfeldspieler lehnte Angebote von Schwergewichten wie Liverpool und RB Leipzig ab und entschied sich für den Werksklub. Laut Fabrizio Romano hat sich Bayer Leverkusen dazu entschlossen, die Ausstiegsklausel in Höhe von 9 Millionen Euro zu ziehen. Dies berichtet Goal.com .

Eichhorn, der bei Hertha Berlin in der 2. Bundesliga durch starke Leistungen auf sich aufmerksam machte, hat den Medizincheck bereits absolviert. Berichten zufolge wird er einen langfristigen Vertrag bis 2031 bei den BayArena-Profis unterschreiben. Dieser Transfer ist ein herber Rückschlag für europäische Top-Klubs wie Manchester City und Liverpool.

Eichhorn wollte seine Karriere in Deutschland fortsetzen und Teil des Projekts von Bayer Leverkusen werden. Für Hertha ist der 9-Millionen-Euro-Deal finanziell lukrativ, da der Vertrag auch eine Weiterverkaufsbeteiligung und verschiedene Bonuszahlungen enthält.

Dieser Transfer unterstreicht die langfristigen Ambitionen von Bayer Leverkusen. Eichhorn soll ab der Saison 2026/27 ein fester Bestandteil der Profimannschaft werden. Der Verein setzt damit konsequent auf die Verpflichtung junger Talente, um seine Position in der Bundesliga weiter zu festigen.